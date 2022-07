Usd Ghivizzano, ritorno al passato con mister Emanuele Venturelli

Sarà Emanuele Venturelli, una vecchia conoscenza del calcio ghivizzanese, l’allenatore del nuovo Usd Ghivizzano di Terza Categoria.

Dopo una lunga carriera da calciatore professionista passata tra la serie B e la serie C, Emanuele inizia la vita da allenatore nella Berretti della Lucchese, per poi passare al Ghivizzano in Eccellenza e al Piano di Coreglia, prima in Figc e a seguire negli amatori. Arriva carico di entusiasmo, sposando a pieno la serietà del progetto biancorosso.

Ad accompagnarlo in questa nuova avventura c’è il vice Stefano Semplici, ghivizzanese doc, felice di dare il suo contributo alla causa comune.