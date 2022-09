Coppa provinciale di Terza Categoria, le gare del primo turno di andata. Esordio ok per Ghivizzano e Diavoli Neri

Va in archivio la prima giornata della Coppa provinciale di Terza, l’unica manifestazione che vede insieme tutte le formazioni della provincia di Lucca, anche versiliesi che giocano il girone di Massa. Tanti i gol: spicca il 4-4 fra San Lorenzo e Vorno, una classica della categoria. Esordio con poker per il Valfreddana. Bene le nuove franchigie: vincono in trasferta all’esordio Ghivizzano e Diavoli Neri. Successo da neoretrocessa per il New Team nel big match con il Piazza 55. In Versilia parte con il turbo il Retignano, 4 gol della Montagna Seravezzina, bene l’Atletico Viareggio con il Bargecchia. Vittorie per San Filippo, Spianate, Trebesto e Atletico Castiglione. Un solo 0-0 fra Cascio e Morianese con un palo su rigore e due traverse.

Sporting Forte dei Marmi – Retignano 0-3

SPORTING FORTE: Tarabella, Verneau, Luisi, Pelliccia, Lorenzoni, Coppedè, Poli, Pellizzari, Macchiarini Orlandi, Maggi, Buonaguidi. A disp.: Pierotti, Ticci, Bacci, Balduini, Bottari, Barbieri, Galeotti, Vannucci, All. Picchi

RETIGNANO: Iacopi, Consigli, Quadrelli (20’st Salvatori), Pellegrini (34’st Checchi), Graziani, Bianchini, Baldi, Landi R. (1’st Gertrude), Landi G., Tedeschi, Tourè.

RETI: 19’pt rig. Landi G., 5’st Tourè, 12’st Tedeschi

NOTE: Espulso al 43’pt Lorenzoni

Montagna Seravezzina – Salavetitia Seravezza 4-2

MONTAGNA SERAVEZZINA: Riccioli, Pellegrini, Bacci, Mattei M., Martinelli, Mattei S., Moschetti, Giannecchini, Ricci, Berti, Tarabella. A disp.: Antonucci, Bazzzichi, Cagnoni, Frediani, Grtti, Lorenzoni, Marrai M., Marrai N., Togni. All.: Iori (ff)

SALAVETITIA SERAVEZZA: D’Anna, Bresciani, Benetti, Signorino, Tonetti, Pardini, Latini M., Binelli, Di Clemente, Chioni, Latini T. A disp.: Angeli, Balduini, Biancalani, Coluccini, D’Angina, Grosso, Michetti. All.: Carducci

RETI: 6’pt rig. Ricci, 12’pt Di Clemente, 24’pt e 44’st Berti, 9’st Tarabella, 34’st aut. pro Seravezza

Sporting Marina – Sporting Camaiore lunedì

Bargecchia – Atletico Viareggio 1-3

BARGECCHIA: Piana, Lunardini, D’Agliano, Verdigi, Palmieri, Seck, Dianda, Larini, Rosi, Zghibri, Giorgetti. A disp.: Toscano, Raffagnagi, Lombardi, Bernardini, Cinquini, Vecoli, Baldini, Duccini, Guadagno. All.:

ATLETICO VIAREGGIO: Betti, Toncelli, Mandorino, Lazzareschi C., Manfredi, Simoni, Lazzareschi A., Bartoli, Bertini, Barsotti, Stella. A disp.: Ansani, Cappellini, Casini, Castellari, Discetti, Giannecchini, Greco, Barsuglia. All.: Triglia

RETI: Barsotti, Ansani, Bertini, D’Agliano

Massarosa – Stiava 3-3

MASSAROSA: Lunardini, Malfatti, Pulina, Carmassi, Farnocchia, Aquilante, Misuri, Bartoli, Gandini, Ghiselli, Tomei. Entrati: Panconi, Roggio, Larini.

STIAVA: Lari, Bellotti, Simonetti, Duccini, Polloni, Tafi, Bonaccorsi, Ricci, Bertilotti, Sebastiani, De Mare. All.: Giuli

RETI: Ghiselli 2, Gandini, Ricci, Sebastiani, Bertilotti

Valfreddana – Sant’Alessio 4-0

VALFREDDANA: Ricci, Pieri, Casolaro, Cissè B. (30’st Tanganelli), Poli G., Borselli, Gentile, Morra, Sillah, Tacchi (15’st Dialllo), Giannecchini. A disp.: Coulibaly, Carmazzi, Lorenzetti, Mazzara, Souane. All.: Del Bianco.

SANT’ALESSIO: De Pietro, Lucchesi T., Andreotti, Casini, Lucchesi A.m, Orlandi, Niccolai, Pianderoso, Papeschi, Cecchi, Bianchini. A disp.: Cagnacci, Pantera, Cacicia, Annunziata, Franceschini, Gianmattei, Taddei, Devinciente. All.:

RETI: 8’st e 27’st Cissè, 33’st Giannecchini, 45’st Gentile

Real Academy Lucca – Trebesto 1-2

REAL ACADEMY LUCCA: Belluomini, Doucoure, Tuzi, Coulibaly (Rosso), Chiesi, Rotonda, Bazzucchi (Costea), Ilie (Catinali), Fenili (Toure poi Pucci), Fruscione, Todri. A disp.: Rouchdi, Alfonso, Fabbri, Pucci, Rosso, Spinelli, Catinali, Costea, Toure. All.: Riccioli.

TREBESTO: Rizza, Haoudi, Torelli, Di Vito, Okoro, Bardazzi (Tusa), Paganelli (Evangelisti), Grida, Ruggeri, Ramacciotti, Fall (Giusti). A disp.: Manini, Donatelli, Consani, Renieri, Ruberti. All.: Eboli.

RETI: 9’pt Ramacciotti, 22’pt rig. Ruggeri, 28’pt Bazzucchi

NOTE: Al 30’st espulso Todri

San Lorenzo – Vorno 4-4

SAN LORENZO: Decanini, Matteucci (31’st Dolci), Vannucci L., Vannucci F., Ricci, Francesconi, Danesi (20’st Barsotti), Bandoni L, Serafini (1’st Bandoni E.), Della Mora, Lencioni (20’st Pavan). A disp.: Baiocchi, Borselli, Fambrini. All.: Marchi

VORNO: Santicchia, Gabrielli, Consani, Da San Biagio, Romanini, Salvetti, Nacchia (40’st Romiti), Baroncelli (20’st Lencioni), Tiberio, Matteoni (40’st Hrarmi), Mazzei. A disp.: Paganucci, Barsocchi, Marchetti, Panattoni, Vincenzi. All.: Barsotti

ARBITRO: Sbranti di Lucca

RETI: 8’pt e 25’st Della Mora, 37’pt Matteucci, 17’st rig. Salvetti, 15’st Consani, 27’st rig. Tiberio, 30’st Bandoni L., 35’st Lencioni

NOTE: Ammoniti Vannucci L., Ricci, Bandoni E., Bandoni L., Matteoni, Romanini, Salvetti

Spianate – Folgor Segromigno 2-0

SPIANATE: Raschioni, Modola, Galligani, Toschi (25’st Seghetti), Di Vita, Domenici (20’st Ponziani), Kishta, Caprarotta (15’st Dumani), Miserendino, Moriconi (23’st Zambonini), Giovannetti (35’st Vitillo). A disp.: Betti, Collodi, Menicucci A., Inguaggiato. All.: Bianchi

FOLGORE SEGROMIGNO: Gragnani, Franceschini, Frosini (Bianchi), Giannini, Di Santoro, Batastini, Tognetti (Guidotti), Contini (5’st Micheli M.), Obbligato, Campioni (25’st Stringari), Del Carlo (Chelini). A disp.: Maggiorini, Mazzoni A., Mazzoni M., Tardelli. All.: Monti

RETI: 13’st rig Moriconi, 43’st Kishta

NOTE: Ammoniti Galligani, Kishta, Ponziani, Dumani, Batastini

Atletico Marginone – Pieve San Paolo 0-5

ATLETICO MARGINONE: Ramacciotti, Urodovitch, Verrilli, Carrara, Bocciardi R., Gjeci, Danesi, Orlandi, Diop, Onu, Papagna. A disp.: Ceccotti, Bocciardi E., Petrilli, Zarhir, Iuga, Turba, Grossi, Konteh. All.: Marchi

PIEVE SAN PAOLO: Di Bugno, Caputo, Amodio, Del Frate, Davini, Cuoco, Gatto, Pagnini, Pirito, Pieri, Lotti. A disp.: Bolognesi, Gianni, Macchia, Matteoni, Dini, Parolisi, Lionetti, Ciucci. All.: Beani

RETI: 1’pt e 30’pt Pieri, 45’pt Pagnini, 30’st Lotti, 45’st Lionetti

San Filippo – Aquila Sant’Anna 2-1

SAN FILIPPO: Indragoli, Panattoni. (1’st Galeotti), Caturegli, Roni, Del Barga, Bernardi, Lombardi (41’st Bindini), Martini, Ghilarducci (38’st Menicucci), Turini, Serafini (20’st Giannecchini). A disp.: Del Debbio, Cagnacci, Torri, Pacini. All.: Tessieri

AQUILA S.ANNA: Discini, Torricelli (1’st Giusti), Genovali Del Debbio, Kaja, Medori (30’st Simi), Sebastiani, Bazzano (1’st Mariani), Di Marino (8’st Amato), Balderi, Carro (38’st Motroni), Tahiri. A disp.: Di Marco, Di Cesare, Guidi, Andreucci. All.: Mareschi

RETI: 25’pt Turini, 44’pt Lombardi, 15’st rig. Carro

NOTE: Ammoniti Roni, Del Barga, Genovali Del Debbio, Di Marino, Carro

Coreglia – Ghivizzano 1-2

COREGLIA: Casci M., Romiti, Casillo A., Michelini, Toni, Notini (20’st Cecchini), Marchi F. (11’st Casci F.), Casillo M., Cardosi, Balsotti, Biagiotti Riccardo. A disp.: Wurach, Gonnella, Cavani, Biagiotti Roberto, Casci F., Cecchini, Buono. All.: Marchetti

GHIVIZZANO: Paolinelli, Cortopassi, Franchi, Menicucci (30’st Marchi), Di Lorenzo, Pieri, Pellegrini, Rigali, Franchi (31’st Piacentini), Dami (35’st Vitali), Della Croce. A disp.: Marraccini, Cerrini, Marchi, Vitali, Rubicondo, Piacentini, Chiocchetti, Martiri. All.: Venturelli

RETI: 19’pt Franchi M., 18’st Rigali, 40’st Balsotti

NOTE: Ammoniti Biagiotti Riccardi, Dami, Menicucci, Casini

Cascio – Morianese 0-0

CASCIO: Biagioni, Ferrari, Bertoncini, Guazzelli, Santoni, Regoli, Vangi, Lupetti, Regoli, Luti, Roman. A disp.: Bertoni, Canini, Cassettari, Cheloni, Daddoveri, Fantoni, Giannasi, Gori. All.: Bonini.

MORIANESE: Sargenti, Gennazzani, Paganelli; Roberti, Baccili, Nieddu, Galli, Maiali, Serafini, Magaddino, Malerbi. A disp.: Del Carlo, Michelotti, Gianneschi, Di Clemente, Altieri, Berti, Barsi, Marchetti. All.: Barsotti

Parte bene il Cascio che in 15’ colleziona un paio di occasioni con Vangi. Esce alla distanza la Morianese che usufrisce di un rigore alla mezz’ora: Serafini, però, lo calcia sul palo. A due minuti dalla fine del tempo ci prova ancora Serafini che coglie una traversa piena.

Secondo tempo privo di grandi emozioni salvo un’occasione per Vangi su colpo di testa prende la traversa sul cross di Gori. Ultima palla gol della Morianese, che non viene però sfruttata da Fall. Si decide tutto nella gara di ritorno a campi invertiti.

Piazza 55 – New Team 1-2

PIAZZA 55: Martini Adami, Bertolini (Castagnoli), Tortelli, Malatesta N., Cristea, Orsi D., Crudeli, Malatesta A. Cassettai G. (Cassettai D.), Pagani (Grilli), Fiori. A disp.: Amari, Banchieri, Martina Cassettai T., Ambrosini. All.: Rossi

NEW TEAM: Valdrighi, Magazzini, Grandini, Tortelli, Franchini, Terni A. (Scaltritti), Fantoni, Terni E. (Frigeri), Moise (Lemmi), Salotti (Orsi), Bravi. A disp.: Rossi. All.: Satti

RETI: 16’pt Magazzini, 26’pt Malatesta, 25’st Moise

Baston Villa – Atletico Castiglione 2-3

BASTON VILLA: Toni, Romei, Luccarini, Lemmi F., Lemmi P., Pieroni, Maier G., Alfa, Faur T., Faur J., Di Bartolomeo.

ATLETICO CASTIGLIONE: Giannotti, Sarti, Andreucci, Magagnini, Bertini (Valdrighi), Zarrella (Barfucci), Ruocco, Tagliasacchi (Da Prato), Biggi, Canelli (Lazzurri), Aldi (Cecchi). A disp.: All. Pancetti

RETI: Aldi 2, Di Bartolomeo, Faur T., rig. Biggi

Casciana Poggio – Diavoli Neri Gorfigliano 0-1

CASCIANA POGGIO: Levrini, Bacci (Bertolini D.), Mori S. (Lupetti), Mori T., Grassi, Magazzini L., Magazzini R., Romei (Lorenzoni), Brega (Giuliani), Coli, Rossi. A disp.: Bertolini M., Lucchesi, Colli. All.: Fontanini

DIAVOLI NERI: Carvajal, Santini, Binzeschi, Brugiati, Manfredi, Torriani, Vanni, Cavilli (Trombi), Pellegrinotti, Ceccarelli (Monelli), Taddeucci (Bacci). A disp.: Gogorici, Trombi, Piastra, Coiai, Monelli, Tarsitti, Ferri, Bacci, Davini.

RETI: 45’pt Ceccarelli

NOTE: Ammoniti Taddeucci, Brugiati, Binzeschi, Rossi