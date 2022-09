Terza Categoria, sabato pomeriggio di verdetti per la Coppa

Il primo sabato di ottobre è già decisivo per il primo turno di Coppa Terza Categoria della provincia di Lucca. Dopo le partite di andata, domani (1 ottobre) sarà tempo di verdetti.

Le prime squadre a scendere in campo saranno Salavetitia Seravezza – Montagna Seravezzina e Sant’Alessio – Valfreddana alle 15. Saranno due partite difficilmente ribaltabili visto l’andata, grazie al poker dei gialloverdi in casa e della vittoria per 4 a 2 del Montagna.

Alle 15,30, invece, giocheranno 11 partite in contemporanea: la maggior parte delle sfide si giocheranno in Garfagnana con il ritorno tra Morianese – Cascio, all’andata 0-0, New team – Piazza 55 dove i verdeazzurri hanno espugnato il Nobili con il risultato di 2 a 1. Gli altri due derby garfagnini tra Baston Villa – Atletico Castiglione e Casciana Poggio – Diavoli Neri Gorfigliano saranno molto tesi e importanti visto i risultati di una settimana fa, con le due vittorie di misura dei biancorossi e dei bianconeri.

Stiava – Massarosa sarà l’unico match delle 18, partita avvincente grazie al 3-3 dello scorso sabato. Alle 18,30 andrà in scena il derby degli Sporting tra S.Marina e S.Camaiore dove quest’ultimi dovranno gestire il grande vantaggio accumulato la partita scorsa, grazie alla vittoria per 10 a 0.

L’ultimo match sarà tra Ghivizzano e Coreglia: la stracittadina della Mediavalle per ora sorride verso la neonata squadra biancorossa che ha vinto una settimana fa 2 a 1.