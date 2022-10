Terza Categoria, si chiude il primo turno: rimonte per Folgore Segromigno, Aquila Sant’Anna e New Team

In attesa dell’inizio del campionato si è giocata oggi la giornata di ritorno del primo turno di coppa provinciale. Da segnalare, nella messe di risultati, le rimonte di Folgore Segromigno, Aquila Sant’Anna e New Team rispetto alle sconfitte dell’andata. Conferme arrivano da Atletico Viareggio, Valfreddana e Trebesto, poker del Vorno al San Lorenzo dopo il 4-4 dell’andata. Di misura e al 90′ la qualificazione della Morianese sul Cascio vengono promosse anche Retignano, Montagna Seravezzina, Pieve San Paolo, Atletico Castiglione e Diavoli Neri.

Retignano – Sporting Forte dei Marmi 3-2

RETIGNANO: Rebellino, De Lucia, Salvatori M., Baldi Galleni, Graziani (22’st Bianchini), Salvatori L., Baldi, Geltrude (1’st Pellegrini), Landi G. (28’st Tourè), Tedeschi, Giannoni (24’st Checchi). A disp.: Iacopi, Consigli, Tosi, Quadrelli. All.: Paolini

SPORTING FORTE DEI MARMI: Nari, Bazzichi, Verneau, Pelliccia, Pellizzari, Bacci, Luisi, Perregrini, Buonaguidi, Maggi, Macchiarini Orlandi. A disp.: Tarablla, Barbieri, Bottari, Pierotti, Vannucci, Lorenzi, Poli, Cagnoni, Galeotti. All.: Picchi

RETI: 12’pt, 42’pt e 16’st Giannoni, 18’pt Maggi, 31’st Luisi

NOTE: Qualificato il Retignano

Salavetitia Seravezza – Montagna Seravezzina 2-2

SALAVETITIA SERAVEZZA: D’Anna, Balduini, Benetti, Bertoni, Cipollini, Tonetti, Lazzotti, Binelli, Soldani, Chioni, Di Clemente. A disp.: Pardini, Coluccini, D’Angina, Vannucci, Grosso, Maggi, Melis, Signorino. All.: Carducci

MONTAGNA SERAVEZZINA: Dilena, Pellegrini, Lucchesi, Mattei M., Grotti, Mattei S., Moschetti, Giannecchini, Ricci, Berti, Tarabella. A disp.: Luisi, Bacci, Cagnoni, Martinelli, Marrai M., Lorenzoni, Bazzichi, Marrai N., Alzetta. All.: Iori (ff)

RETI: 17’pt Soldani, 43’pt Mattei, 4’st Berti, 44’st Montagna

NOTE: Qualificata la Montagna Seravezzina

Sporting Camaiore – Sporting Marina alle 18,30

Atletico Viareggio – Bargecchia 5-1

ATLETICO VIAREGGIO: Barsuglia, Toncelli; Greco, Simoni, Manfredi, Scartabelli, Ansani, Bartoli, Bertini, Barsotti, Stella A disp.: Betti, Bitto, Cappellini, Casini, Discetti, Giannecchini, Lazzareschi, Lombardi All.: Triglia

BARGECCHIA: Piana, Lunardini, Baldini, Guadagno, Michelucci, Palmieri, Dianda, Secl, Rosi, Verdigi, Cinquini. A disp.: Toscano, Giorgetti, Del Chiaro, Vecoli, Raffagnagi, Marchetti, Duccini, Lombardi, Cracchiolo.

RETI: Manfredi, Ansani, Simoni, Ansani. Lombardi, aut. Barsuglia

NOTE: Qualificato l’Atletico Viareggio

Stiava – Massarosa alle 18

Sant’Alessio – Valfreddana 1-6

SANT’ALESSIO: De Pietro, Taddei, Marchi, Baviri, Annunziata, Petretti, Pantera, Pianderoso, Franceschini N., Cecchi, Pardini. A disp.: Cagnacci, Picchi, Cacicia, Giammattei, Devinciente, Marciano, Franceschini L., Decanini, Tamagnini. All.: D’Agostino

VALFREDDANA: Ricci, Pieri, Borselli Andrea (88), Souane, Poli G., Casolaro, Cissè B., Diallo, Gentile, Morra, Giannecchini. A disp.: Coulibaly, Borselli Andrea (89), Carmazzi, Cissè I., Mazzara, Poli S., Rossi, Sillah, Tacchi. All.: Del Bianco

RETI: 21’pt Morra, 10’st e 50’st Sillah, 12’st e 21’st Gentile, 34’st Marciano, 48’st Giannecchini

NOTE: Qualificato il Valfreddana

C.P. Trebesto – Real Academy Lucca 3-0

CP TREBESTO: Manini, Lardieri, Giusti (Tusa), Di Vito, Torelli (Kusi poi Ruberti), Haoudi, Evangelisti (Renieri), Paganelli (Bardazzi), Ruggeri, Ramacciotti, Fall. A disp.: Rizza, Consani, Grida, Okoro. All.: Bernardi

REAL ACADEMY LUCCA: Belluomini, Doucoure (Catinali), Fabbri, Coulibaly (Costea), Chiesi, Rotonda, Pucci (Ilie), Rosso, Fenili (Diakite), Fruscione, Bazzucchi. A disp.: Tuzi.. All.: Riccioli

RETI: 35’pt Ruggeri, 18’st Haoudi, 38’st Tusa

NOTE: Qualificato il Trebesto

Vorno – San Lorenzo 4-1

VORNO: Franceschini, Gabrielli (45’st Barsocchi), Salvetti (40’st Bertuccelli), Da San Biagio (28’st Marchetti), Romanini, Marchetti, VIncenzi, Lencioni, Tiberio (40’st Romiti), Matteoni (45’st Cumani), Mazzei. A disp.: Santicchia, Baroncelli. All.: Barsocchi

SAN LORENZO: Decanini, Matteucci (27’st Fambrini), Vannucci L. (1’st Michelotti), Lencioni , Ricci, Vannucci F. (27’st Barsotti), Francesconi (27’st Serafini), Contini, Pavan (1’st Dolci), Dellamora, Bandoni. A disp.: Baiocchi, Borselli, Cesana. All.: Marchi

ARBITRO: Guidotti di Lucca

RETI: 20’pt e 25’st Vincenzi, 17’st Mazzei, 35’st Tiberio, 37’st Pavan

NOTE: Qualificato il Vorno

Folgore Segromigno – Spianate 6-1

FOLGORE SEGROMIGNO: Gragnani, Guidotti (1’st Contini), Di Santoro, Tardelli, Del Carlo, Batastini, Lorenzi (1’st Campioni), Frosini, Obbligato, Micheli (12’st Giannini), Tognetti (19’st Franceschini). A disp.: Maggiorini, Mazzoni, Chelini, Stringari. All.: Giorgetti

SPIANATE: Betti, Toschi, Modola, Ponziani (20’pt Romano), Di Vita, Galligani, Kishta (10’st Castigliego), Dumani (35’st Vitillo), Miserendino, Giovannetti (12’st Moriconi), Inguaggiato (19’st Caprarotta). A disp.: Raschioni; Seghetti, Zambonini. All. Bianchi

RETI: 21’pt Del Carlo, 2’st e 46’st Campioni, 6’st rig. Giovannetti, 9’st e 28’st Obbligato, 33’st Chelini

NOTE: Qualificata la Folgore Segromigno. Ammoniti Inguaggiato, Dumani, Kishta, Moriconi, Toschi, Batastini, Lorenzi. Espulso Moriconi

Pieve San Paolo – Atletico Marginone 4-2

PIEVE SAN PAOLO: Di Bugno, Caputo, Amodio, Parolisi, Davini, Cuoco, Gatto, Lionetti, Pirito, Galli, Lotti. A disp. Gianni, Pieri, Matteoni, Pagnini, Ciucci, Pisani, Segnalini. All.: Beani.

ATLETICO MARGINONE: Ceccotti, Verrilli, Zahir, Romiti, Spata, Bocciardi, Danesi, Carrara, Papagna, Petrilli, Onu. A disp.: Ramacciotti, Bocciardi, Turba, Giusfredi, Gjeci, Iuga, Udorovitch, Boccia, Konteh.

RETI: 10’pt e 26’st Galli, 18’pt Petrilli, 38’pt Papagna, 43’st Ciucci, 47’st Segnalini

NOTE: Qualificata la Pieve San Paolo

Aquila S.Anna – San Filippo 4-2

AQUILA SANT’ANNA: Di Marco, Torricelli, Genovali, Kaja, Medori, Sebastiani, Micheletti (6’st Giusti), Di Marino (30’st Simi), Mariani, Carro (40’st Fanucchi), Tahiri (33’st Panelli). A disp.: Discini, Bazzano, Amato, Di Cesare. All.: Mareschi

SAN FILIPPO: Indragoli, Panattoni, Caturegli (45’st Torri), Matelli (30’st Pucci), Del Barga, Bernardi, Lombardi (40’pt Shaqja), Martini, Ghilarducci, Turini (33’st Menicucci), Serafini (33’st Pacini). A disp.: Del Debbio, Cagnacci, Bindini, Bertini. All.: Tessieri

RETI: 6’pt rig. Carro, 25’pt e 21’st Tahiri, 39’pt Martini, 2’st Ghilarducci, 15’st aut. Caturegli

NOTE: Qualificata l’Aquila Sant’Anna. Ammoniti Genovali, Kaja, Mariani, Carro. Espulso Martini al 42’pt

Ghivizzano – Coreglia alle 18,30

GHIVIZZANO: Marraccini, Cortopassi, Franchi L., Menicucci, Pieri, Parmigiani, Dami, Franchi M., Remaschi, Della Croce. A disp.: Paolinelli, Donatelli, Rubicondo, Crrini, Piacentini, Amidi, Pellegrini, Paolini. All.: Venturelli

COREGLIA: Casci M., Romiti, Casillo A., Michelini, Gonnella, Cecchini, Marchi, Casillo M., Cardosi, Balsotti, Biagiotti Roberto. A disp.: Wurach, Cavani, Notini, Casci F.,Marchetti.



Morianese – Cascio 1-0

MORIANESE: Sargenti, Barsi, Gennazzani, Roberti, Gianneschi, Michelotti, Di Clemente (Maiali D.), Berrettini (Cei), Galli (Fall), Magaddino (Serafini), Frangioni. A disp.: Del Carlo, Altieri, Baccili,, Malerbi, Nieddu. All.: Parsotti

CASCIO: Biagioni, Fantoni, Daddoveri, Ferrari, Cheloni, Gori, Guazzelli, Regoli, Turri, Luti, Vangi. A disp.: Angelini, Canini, Cassettari, Cittadini, Lupetti. All.: Bonini

RETI: 45’st Serafini

NOTE: Qualificata la Morianese

New Team – Piazza 55 0-2

NEW TEAM: Valdrighi, Magazzini, Grandini, Tortelli, Franchini, Martinelli, Fantoni, Terni, Orsi, Moise, Bravi. A disp.: Vanni, Frigeri, Angelini, Rossi, Scaltritti, Lemmi, Terni, Damazzi, Salotti. All.: Satti

PIAZZA 55: Martini Adami, Banchieri, Tortelli, Cristea, Castagnoli; Orsi, Crudeli, Malatesta, Cassettai G., Cassettai A., Fiori. A disp.: Amari, Bertolini, Cassettai T., Ambrosini, Pagani, Grilli, Cassettai D., Matina, Capitani. All.: Rossi.

RETI: 5’pt e 40’st Malatesta

NOTE: Espulso Bravi. Qualificato il Piazza 55

Atletico Castiglione – Baston Villa 5-0

ATLETICO CASTIGLIONE: Giannotti, Sarti, Valdrighi, Biagioni, Magagnini, Zarrella, Nikolli (Tagliasacchi), Ruocco, Biggi, Martinelli, Borgia. A disp.: Rondinone, Cassai, Lazzurri, Andreucci, Barfucci, Tagliasacchi, Bertini, Canelli, Da Prato. All.: Pancetti

BASTON VILLA: Toni, Bertolami, Luccarini, Rossi P., Fusari, Rossi D., Lemmi M., Di Bartolomeo, Lemmi P., Maier Giacomo, Romei. A disp.: Bartolomei, Maier Gabriele, Tofanelli, Turri, Ligniti. All.: Santoni

RETI: rig. Biggi, Borgia, Nikolli, Tagliasacchi, Biggi

NOTE: Qualificato l’Atletico Castiglione

Diavoli Neri Gorfigliano – Casciana Poggio 5-3

DIAVOLI NERI: Carvajal, Sartini, Gemma (Binzeschi), Brugiati, Manfredi, Franchini, Vanni (Cavilli poi Torriani), Satti, Pellegrinotti, Ceccarelli, Taddeucci (Trombi). A disp.: Ferri, Tersitti, Coiai, Monelli, Davini.

CASCIANA POGGIO: Giuliani, Bertolini D. (Bertolini M.), Mori S., Mori A., Grassi, Magazzini, Coli (Romei), Lorenzoni (Brega), Bacci, Del Giudice, Angelini. A disp.: Levrini, Bertolini M., Fantoni, Romei, Lupetti, Colli, Lucchesi, Bandini. All.: Fontanini

RETI: 8’pt e 36’st Pellegrinotti, 3’st Satti, 12’st Sartini, 16’st Mori S., 20’st Mori A., 25’st Brega, 45’st Brugiati

NOTE: Ammoniti Vanni, Cavilli, Mori S. Qualificati i Diavoli Neri