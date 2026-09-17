Pronta a partire la stagione della Terza Categoria: c’è la coppa provinciale
Con l’anticipo di domani (18 settembre) inizia l’andata dei sedicesimi di finale. Pubblicati i calendari dei due gironi di campionato
Motori già caldissimi in vista della nuova stagione di Terza Categoria.
Con un anticipo domani sera (18 settembre) a Camaiore inizia la Coppa Provinciale. Ieri, intanto, sono stati pubblicati i calendari del campionato al via dal 3 ottobre.
Ecco le prime giornate
Girone A
Abc del Calcio – Barga
Cp Trebesto – Coreglia
Casciana Poggio – Aquila Sant’Anna
Fornaci – Pescaglia
Giesse Barga – Folgore Segromigno
Sant’Alessio – Villa Basilica
San Marco Tau – Liga Cutiglianese
Villetta – Lucca Ovest
Girone B
Calcio Galleno – Bayern Versilia
Nhul Viareggio – Lido di Camaiore
Retignano – Lammari
San Lorenzo Calcio – Montagna Seravezzina
San Vito – Sporting Camaiore
Spianate – Farneta
Sporting Forte dei Marmi – Badia Pozzeveri
Stiava – Academy Qm Massarosa
Questo, invece, il programma della Coppa provinciale per le gare di andata, fissate per sabato alle 15,30 salvo dove diversamente indicato
Terrinca – Retignano
Montagna Seravezzina – Sporting Marina alle 16
Sporting Forte dei Marmi – Bayern Versilia lunedì alle 20,30
Sporting Camaiore – Lido di Camaiore domani alle 21
Academy Qm Massarosa – Nhul Viareggio alle 17,30
Cp Trebesto – Stiava alle 16
Sant’Alessio – Lucca Ovest
San Marco Tau – Aquila Sant’Anna
San Vito – San Lorenzo Calcio
Folgore Segromigno Piano – Lammari
Badia Pozzeveri – Villa Basilica alle 20,30
Abc del Calcio – Spianate alle 16
Pescaglia – Farneta
Fornaci – Coreglia
Barga – Giesse Barga
Casciana Poggio – Villetta