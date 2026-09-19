Partita la coppa provinciale di Terza Categoria: tutte le partite dei sedicesimi di finale

Il Nhul prende subito le redini del gioco al 3’ passa in vantaggio con Tripiciano su assist di Cappe. Il QM non si scuote e al 17 Prendi aggancia in area e supera il portiere per il 2-0. I ritmi si abbassano e il Nhul crea un paio di occasioni nitide ma non concretizza. Al 44′ su svarione difensivo accorcia il QM con Lunghi che si ritrova solo davanti al portiere. Il secondo tempo si apre sulla falsa riga del primo e al 60 Tripiciano segna su mischia in area il 3-1. Poche occasioni vere sia da una parte che dall’altra ma all’85′ Cappe segna il 4-1. Sembra tutto finito ma all’89 accorcia per il definitivo 4-2.