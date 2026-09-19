Le partite|
Partita la coppa provinciale di Terza Categoria: tutte le partite dei sedicesimi di finale
Il Pescaglia parte con una cinquina, il Sant’Alessio fa poker. Esordio da tre punti per il San Marco Tau, bene Fornaci, Villetta e S.Vito
Terza Categoria, inizia a rotolare il pallone.
In campo le gare di andata dei sedicesimi di finale di Coppa provinciale. Ecco come è andata.
Terrinca – Retignano 1-3
RETIGNANO: Pili, Landi, Baldi, Bascherini, Giannini, Moschetti, Cimardi, Fiocco, Bartelloni, Gherardi, Sancredi. All.: Salvatori
RETI: Gherardi 2, Bartelloni per il Retignano
Montagna Seravezzina – Sporting Marina 2-1
MONTAGNA SERAVEZZINA: Manattini, De Lucia, Dazzi, Chereches, Mihailescu, Garbati, Bertoneri, Giannecchini, Mataj, Guidotti, Candelli. A disp.: Tardelli, Bedei, Cialoni, Cagnoni, Tarabella, Marku, Cancogni P., Leonetti, Cancogni T. All.: Bacci
SPORTING MARINA: Renzi Cavalli, Balduini, Caddeo, Tognetti, Bacci, Donati, Baldaccini, Azletta, D’Angina, Riccò, Sancredi. A disp.: Nari, Signorini, Rosi, Luisi, Lari, Matteucci, Puccetti, Cozzani; Gemignani. All.: Bigicchi
RETI: Chereches, Candelli, D’Angina
Sporting Forte dei Marmi – Bayern Versilia lunedì
Sporting Camaiore – Lido di Camaiore 1-1 giocata ieri
SPORTING CAMAIORE: Grande, Puccinelli, Del Prete, Raffaelli, Costagli, Rossi, Filippeddu, Paoli, Martinelli, Luisotti, Capecchi. A disp.: Pittalà. Vanni, Bobbio, Barsottelli, Poleschi, Matei, Qosja, Scevola, Giannotti. All.: Orsetti
LIDO DI CAMAIORE: Rebellino, Costa, D’Agliano, Pellegrini, Greco, Lazzarini, Orlandi, Angeli, Lucarini, Luisotti, Giovannini. A disp.: Puccinelli, Del Chiaro, Gnekpie Irigre, Gentile, Grotti, Morrone, Pezzini, Tomei, Fiorentino. All.: Agostini
RETI: Luisotti, Paoli
Academy Qm Massarosa – Nhul Viareggio 2-4
ACADEMY QM MASSAROSA: Fantozzi, Rosellini, Bertagna (1’st Patalani), Lazzeri, Lunghi (23’st Allegretti), Orsetti, Marinari, Fruzzetti, Buonaccorsi (35’st Hamouda), Miscio, Scatena. A disp.: Farnesi, Venturini, Frati, Lucchesi, Hamouda, Leonelli, Patalani, Vecoli, Allegretti. All.: Giuli
NHUL VIAREGGIO: Palmerini, Ambrogi (31’st Shameti), Farnocchia (43’st Stella), Vecoli, Lippi, Cracchiolo, Tripiciano, Luchini (7’st Quagliozzi), Benassi (16’st Cocca), Prendi (30’st Tognarelli), Cappè. A disp.: Di Viccaro, Fierro, Kjeidi, Pepe, Piciullo. All,; Maiolani.
RETI: 3’pt e 15’st Tripiciano, 18’pt Prendi, 44’pt Lunghi, 40’st Cappè, 44’st
NOTE: Ammoniti Marinari, Fruzzetti, Tripiciano, Vecoli, Shameti
Il Nhul prende subito le redini del gioco al 3’ passa in vantaggio con Tripiciano su assist di Cappe. Il QM non si scuote e al 17 Prendi aggancia in area e supera il portiere per il 2-0. I ritmi si abbassano e il Nhul crea un paio di occasioni nitide ma non concretizza. Al 44′ su svarione difensivo accorcia il QM con Lunghi che si ritrova solo davanti al portiere. Il secondo tempo si apre sulla falsa riga del primo e al 60 Tripiciano segna su mischia in area il 3-1. Poche occasioni vere sia da una parte che dall’altra ma all’85′ Cappe segna il 4-1. Sembra tutto finito ma all’89 accorcia per il definitivo 4-2.
Cp Trebesto – Stiava 1-1
TREBESTO: Vannoli, Stagi, Giuntoli, Consani T. (Marchetti), Di Vito, Salvetti, Garofalo (Sanneh), Antoni (Saidy), Ramacciotti (En Nached), Giannecchini (Lazzari), Paganelli. A disp.: Bortoli, Balderi. All.: Marchi
STIAVA: Nuti, Baldini (Ndoka), Caniparoli, Vaselli, Giannini (Dianda), Matron, Priami, Cecchini, Bertilotti (Iacomini), Casotti, Meneghetti (Bernardini). A disp.: Pierucci, Ribecai.. All.: Ricci
RETI: 27’pt Ramacciotti, 37’pt Meneghetti
Sant’Alessio – Lucca Ovest 4-1
SANT’ALESSIO: Simonetti, Bartoli, Baisi, Tacchi, Baccili, Fascetti, Salvadori, Brachini, Ghiglioni, Galli, Picchi. A disp.: Bernacchi, Di Bello, Niccolai, Stermilli, Martinelli, Scaglione. All.:Del Bianco
LUCCA OVEST: Martinelli. Belluomini, Panattoni, Diakite, Zullo, Bah, Dini, Drame, Marin, Paja, Makhlouf. A disp.: Casile, Trubiano, Dechchach, Konteh, Doucoure, Sedyi. All.: Verdigi
RETI: Tacchi, Picchi, Ghiglioni 2, Sedyi
San Marco Tau – Aquila Sant’Anna 2-0
SAN MARCO TAU: Indragoli, Andreini Pucci M., Gambogi (Lena), Vellutini, Citti, Romani Fabio (Simi), Zani, Zhyrukha, Romani Filippo (Remafedi), Lombardo, Stringari (Piegaia). A disp.: Andreini Pucci G., Bargioni, Urbani, Bianchi. All. . Bini
AQUILA S.ANNA: Discini, Ilie, Caturegli, Amato, Tahiri, Bernardi, Lena (Benhadima), Messina (Del Barga), Puccetti (Panelli), Matelli (Ben Amor), Possenti (Saliu). A disp.: Bianchi S., Di Cesare, Stringari. All.: Cacicia
RETI: 31’pt e 36’st Zani
San Vito – San Lorenzo Calcio 2-0
SAN VITO: Masini, Di Bene, Baldeh, Vitrani, Bacci, De Gennaro, Turini, Petrilli (31’st Marchi), Bresciani (35’st Russo), Fall (42’st Todri), Paganelli. A disp.: Serra, Conti, Ramku, Rayacha, Manfreda, Matteucci. All.: Tessieri
SAN LORENZO: Berti, Simontti, Matteucci, Madda (25’st Decanini), Ricci (12’st Fantozzi), Batastini, Massagli (12’st Pellegrini), Marlia (35’st Serafini), Cretella, Del Ry, Giannecchini. A disp.: Raschioni, Pavan A., Pavan L. All.: D’Aurelio.
ARBITRO: Roventini di Lucca
RETI: 1’st Fall, 9’st Bresciani
NOTE: Ammoniti Giannecchini, Marlia, Simonetti, Fantozzi, Baldeh
Folgore Segromigno Piano – Lammari 3-3
FOLGORE SEGROMIGNO: Gragnani, Fabbri, Marras, Paoli, Mazzoni, Martini, Secchi, Zhair, Gabrielli, Landi, Mennucci. A disp.: Guaspari, Ippia, Lucchesi, Conforti, Berti, Lorenzi. All.: Belmonte
LAMMARI: Scatena, Giomi, Lencioni G., Bazzano, Genovali Del Debbio, Romanini, Taponeco, Secchi, Ghilarducci, Fejzaj, Lencioni A,. A disp.: Kuoma, Ammazzini, Ciucci, Fazzini, Fugiaschi, Kaja A., Kaja M., Milanesio, Sebastiani. All.: Tuccori
RETI: Lencioni G. 2, Lencioni A., Menniucci, Gabrielli, Lorenzi
Badia Pozzeveri – Villa Basilica alle 20,30
Abc del Calcio – Spianate 3-3
ABC DEL CALCIO: Banelli, Bertoncini B., Bertoncini E., Chiarello, Di Martino (Pizzo), Manzo (Circelli), Pruzzi (Fontana S.), Quagliarini, Rugani, Ruglioni, Salvato (Bejzaku). A disp.: Agrestini, Bonaguini, Fiaschi, Fontana L., Tiberi. All.: Boni
SPIANATE: Domini F., De Cicco (Villamagna), Loi, Modola, Congi, Fabbri, Di Venezia, Hamdad (Raffaelli), Domini E. (Panattoni), Danidu, Tognetti (Ryan). A disp.: Giannotti, Francesconi, Sorini. All.: RosellinI
RETI: 40’pt e 5’st Di Venezia, 2’st Bertoncini B., 15’st e 35’st Salvato, 40’st Papattoni
NOTE: Ammoniti Banelli, Ruglioni
Pescaglia – Farneta 5-2
PESCAGLIA: Tonarelli, Biagi, Pasquini, Lucchesi, Pacini, Dianda, D’Ulivo, Frugoli, Serradimigni, Cristofani, Spinu. A disp.: Baldassarri, Malaspina, Bianchi, Barsotti, Fiori, Mazzanti, Bertolacci, Mazzucchi, Carnicelli. All.: Moretti
FARNETA 1983: Vannucci, Fontana, Matteoni (34’pt Rizzoi), Alama, Angeli, Bellucci (22’st Gueddouche), Dinelli (15’st Marafetti), Marchi, Fenili, Di Giovanni (1’st La Rocca), Conti (35’st Zuncheddu). A disp.: Solfanelli, Pighini, Barsotti, Kasa. All.: Providenti
RETI: 22’pt Cristofani, 30’pt Spinu, 33’pt D’Ulivo, 59’pt Di GIovanni, 8’st D’Ulivo, 20’st Fiori, 48’st La Rocca
Fornaci – Coreglia 3-1
FORNACI: Palla, Faur, Dattili (Daci), Biagioni, Lena, Taddei, Campioni, Cavani (Idahosa), Giannelli (Fazzi), Tamberi (Ridolfi), Pacini (Bonetta). A disp.: Baldassari. All.: Salotti
COREGLIA: Casci M., Longhi, Suffredini, Casci A., Giovannetti, Mucci (Guidi), Daddoveri, Parducci (Pierotti), Babboni, Tulipano (Notini), Dinelli (Bertoncini). A disp.: Berlingacci, Romiti, Brunini, Bertoni, Quilici. All.: Marchetti
RETI: 6’pt e 3’st Pacini, 18’pt Babboni, 6’st Campioni
Barga – Giesse Barga 0-0
BARGA: Frugoli, Bechelli, Ghafouri, Dami, Rossi, Disperati, Brucciani (38’st Petrozzino), Rigali, Tiberio (49’st Bahtijar), Marchi (38’st Biagiotti), Cheloni. A disp.: Simonini, Teani, Bianchini, Nardini, Suffredini, Viviani. All.: Venturelli
GIESSE BARGA: Pucci, Massei, Barbi, Martinelli (28’st Rinaldi), Pieri, Bravi, Venanzi (28’st Bonini), Marigliani (45’st Satti), Balducci, Cassettai (24’pt Mutigli), Alfredini (36’st Manfredi). A disp.: Ginestrelli, Salotti, Cassettari, Notini. All.: Tonini
NOTE: Ammoniti Martinelli, Mutigli
Casciana Poggio – Villetta 0-1
CASCIANA POGGIO: Dini, Pedreschi, Mori S., Bandini, Bertoncini, Magazzini, Balsotti, Orlandini, Lorenzoni, Micchi, Coli. A disp.: Cheli, Bertolini, Tortelli, Mori A., Magazzini G., Betti, Rossi, Vecchi, Lorenzetti. All.: De Luca
VILLETTA: Bertoncini, Longhi, Cavani, Schievenin, Rossi, Angelini, Tagliasacchi, Lartini, Mariani, Bravi, Pioli. A disp.: Regali, Andreucci, Tortelli, Bechelli, Magagnini, Chiriacò, Damazzi, Masotti. All.: Giusti
RETI: Schievenin