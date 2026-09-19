Sporting Camaiore e Lido di Camaiore si dividono la posta all’esordio in Coppa di Terza

Finisce in parità, rimandando il verdetto alla gara di ritorno fra sette giorni, la sfida fra Sporting Camaiore e Lido di Camaiore, che ha rappresentato l’esordio ufficiale della stagione della Terza categoria provinciale.

L’anticipo del venerdì sera sotto i riflettori ha permesso di avere le prime indicazioni dalle due squadre anche in vista del campionato. Le reti hanno portato la firma di Luisotti e Paoli (nella foto).