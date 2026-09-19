La gara|
Sporting Camaiore e Lido di Camaiore si dividono la posta all’esordio in Coppa di Terza
Di Luisotti e Paoli le reti nella prima ufficiale della stagione dell’anticipo del venerdì sera. Verdetto rimandato alla gara di ritorno
Sporting Camaiore – Lido di Camaiore 1-1
SPORTING CAMAIORE: Grande, Puccinelli, Del Prete, Raffaelli, Costagli, Rossi, Filippeddu, Paoli, Martinelli, Luisotti, Capecchi. A disp.: Pittalà. Vanni, Bobbio, Barsottelli, Poleschi, Matei, Qosja, Scevola, Giannotti. All.: Orsetti
LIDO DI CAMAIORE: Rebellino, Costa, D’Agliano, Pellegrini, Greco, Lazzarini, Orlandi, Angeli, Lucarini, Luisotti, Giovannini. A disp.: Puccinelli, Del Chiaro, Gnekpie Irigre, Gentile, Grotti, Morrone, Pezzini, Tomei, Fiorentino. All.: Agostini
RETI: Luisotti, Paoli
Finisce in parità, rimandando il verdetto alla gara di ritorno fra sette giorni, la sfida fra Sporting Camaiore e Lido di Camaiore, che ha rappresentato l’esordio ufficiale della stagione della Terza categoria provinciale.
L’anticipo del venerdì sera sotto i riflettori ha permesso di avere le prime indicazioni dalle due squadre anche in vista del campionato. Le reti hanno portato la firma di Luisotti e Paoli (nella foto).