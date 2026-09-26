Le gare|
Primo turno della Coppa di Terza Categoria: tutte le promosse dopo le gare di ritorno
Villa Basilica e Folgore Segromigno avanti di rigore. A Barga, Trebesto e Montagna Seravezzina le gare ancora in bilico. VInce Lucca Ovest
Coppa di Terza Categoria, ecco come è andato il turno di ritorno della prima tornata di gare.
Retignano – Terrinca 2-1
RETIGNANO: Pili, Intaschi A., Landi, Moschetti, Marrai, Baldi, Intaschi R., Cimardi, Gurraj, Bartelloni, Sancredi. A disp.: SIlvestri, Giannini, Torcigliani, Fiocco, Gherardi, Da Prato, Dusco, Piombetti, Salvatori. All.: Salvatori
TERRINCA: Oppressore, Paiotti L., Genovesi Gabriele, Genovesi Giacomo, Vezzoni M., Mata, Battelli, Savino, Pierini, Berti, Paiotti D. A disp.: Davini, Cagnoni, Evangelisti, VIviani, Gonnella, Vezzoni N., Silvestri, Verona. All.: Pelletti
RETI: 21’pt Sancredi, 30’pt Gurraj, 33’st Paiotti L.
NOTE: Passa il turno il Retignano
Sporting Marina – Montagna Seravezzina 4-4
SPORTING MARINA: Nari, Tognetti, Caddeo, Rosi, Donati, Matteucci, Riccò, Baldaccini, D’Angina, Sancredi, Lari. A disp.: Renzi Avalli, Signorini, Benedetti, Guarino, La Piano, gemignani, Puccetti, Cozzani; Vietina. All.: Bigicchi
MONTAGNA SERAVEZZINA: Manattini, De Lucia, Dazzi, Chereches, Mihailescu, Garbati, Bertoneri, Giannecchini, Mataj, Guidotti, Candelli. A disp.: Tardelli, Bedei, Cialoni, Cagnoni, Tarabella, Marku, Cancogni P., Leonetti, Cancogni T. All.: Bacci
RETI: Mataj, Cancogni P., Giannecchini, Dazzi per il Montagna Seravezzina
NOTE: Passa il turno la Montagna Seravezzina
Bayern Versilia – Sporting Forte dei Marmi lunedì
Lido di Camaiore – Sporting Camaiore 3-1
LIDO DI CAMAIORE: Rebellino, Lazzarini, D’Alessandro, Pellegrini, Greco, Del Chiaro, Costa, Orlandi, Giovannini, Luisotti, Morrone. A disp.: Puccinelli, D’Agliano, Gnekpie, Gentile, Grotti, Lucarini, Pezzini, Tomei, Fiorentino.
SPORTING CAMAIORE: Pittalà, Paoli, Barsottelli, Raffaelli, Costagli, Rossi, Matei, Poleschi, Martinelli, Luisotti, Qoshja. A disp.: Grande, Del Prete, Bobbio, Benassi, Maffei, Grimaudo, Capecchi, Scevola, Giannotti. All.: Orsetti
RETI: Giovannini 2, Costa, Qoashja
NOTE: Passa il turno il Lido di Camaiore
Nhul Viareggio – Academy Qm Massarosa 2-2
NHUL VIAREGGIO: DI Viccaro, Ambrogi, Lippi, Vecoli, Cracchiolo, Piciullo (1’st Tripiciano), Cappè, Luchini (15’st Pepe), Tartarelli (20’st Cocca), Prendi (25’st Quagliozzi), Stella (25’ Aghini Lombardi). A disp.: Palmerini, Kjeidi, Tognarelli, Fierro. All.: Maiolani
ACADEMY QM MASSAROSA: Farnesi, Lunghi, Hamouda, Fruizzetti, Lazzeri, Vecoli, Scatena, Marinari, Patalani, Buonaccorsi, Miscio. A disopp.: Fantozzi, Constantin, Venturini, Frati, Gianfranchi, Leonelli, Donnini, Lombardi, Rosellini. All.: Giuli
RETI: 32’pt Miscio, 45’pt Cappè, 15’st rig. Vecoli, 35’st Scatena
NOTE: Passa il turno il Nhul Viareggio
Primo tempo con poche occasioni da entrambe le parti con le squadre che girano lentamente la palla. Un paio di occasioni per il Nhul ma al 32’ il QM passa in vantaggio con buona azione di Miscio che la piazza nell’angolino a sinistra del portiere.
I locali reagiscono cercando subito il pari che arriva al 45’ con colpo di testa di Cappè. Nel recupero anche un palo colto dal Nhul su punizione
Secondo tempo al piccolo trotto senza azioni di rilievo fino al 60’ quando Tripiciano entra in area e viene steso. Rigore che batte Vecoli che segna il 2-1 per i locali.
Tante buone azioni che non cambiano il risultato per delle belle parate del portiere del Qm ma anche per l’imprecisiine degli attaccanti del Nhul.
Al 35’st su svarione difensivo gli ospiti agguantano il pareggio con Scatena che è anche il risultato finale.
Stiava – Trebesto 2-5
STIAVA: Pierucci, Baldini (Cortopassi), Caniparoli, Bertuccelli, Giannini, Matrone, Cecchini (Milani), Vaselli, Bertilotti (Casotti), Zghibri, Simoni (Ribecai). A disp.: Nuti, Bernardini, Iacomini. All.: Ricci
TREBESTO: Vannoli, Marchetti (Stagi), Giuntoli, Decanini (Consani T.), Di Vito, Consani A., Paganelli, Salvetti (Muscas), Ramacciotti (Giannecchini), Lazzari, Garofalo (Sanneh). A disp.: Lardieri, Saidy, Balderi. All.: Marchi
RETI: 20’pt Bertuccelli, 31’pt Garofalo, 4’st Lazzari, 17’st Simoni, 23’st Giannecchini, 42’st Sanneh, 49’st Paganelli
NOTE: Passa il turno la Trebesto
Lucca Ovest – Sant’Alessio 2-1
LUCCA OVEST: Belluomini L., Panattoni, Dini, Diaite, Konteh, Alain, Doocoure, Drame, Sedyi, Bah, Bamba. A disp.: Camara, Trubiano, Makhlouf, Paja, Yoda, Bazzucchi. All.: Verdigi
SANT’ALESSIO: Simonetti, Bartoli, Baccili, Tacchi, Fascetti, Scaglione, Salvadori, Niccolai, Ghiglioni, Maltese N., Stermilli. A disp.: Brachini, Maltese E., Reggiani. All.: Del Bianco
RETI: Bah, Bamba, Salvadori
NOTE: Passa il turno il Sant’Alessio
Aquila S.Anna – San Marco Tau 2-2
AQUILA S.ANNA: Discini, De Cicco, Lorenzoni (Lenci), Possenti, Caturegli, Bernardi, Bianchi M. (Tahiri), Stringari (Messina), Puccetti (Panelli), Del Barga, Ben Amor (Benhadina). A disp.: Lenci, Careddu, Panelli, Messina, Amato, Matelli, Tahiri, Benhadima. All.: Cacicia
SAN MARCO TAU: Olivi, Citti, Lena (Remafedi), Vellutini, Romani Fabio, Romani Filippo, Zani, Stringari, Torcigliani, Lombardo (Bianchi F.), Sorbi (Piegaia). A disp.: Indragoli, Bargioni, Mennucci. All.: Bini
RETI: 17’pt Puccetti, 17’st Caturegli, 35’st Zani, 50’st Piegaia
NOTE: Ammoniti Bernardi. Passa il turno il San Marco Tau
San Lorenzo – San Vito 1-1
SAN LORENZO: Raschioni, Simonetti (10’st Matteucci), Fantozzi (17’st Dianda), Madda (25’st Marlia), Ricci, Batastini, Pavan L., Giannecchini (40’st Vannucci), Decanini (25’st Pellegrini), Del Ry, Cretella. A disp.: Berti, Massagli, Serafini, Pavan A. All.: D’Aurelio
SAN VITO: Masini, Di Bene, Baldeh, Vitrani, Ramku, Bacci, Petrilli, Turini, Russo (17’st Santoni), Fall (25’st Marchi), Paganelli. A disp.: Serra, Rayacha, Todri, Conti, Manfreda, Billet, Matteucci. All.: Tessieri
ARBITRO: Sonko di Lucca
RETI: 10’pt rig. Madda, 31’pt Fall
NOTE: Ammoniti Fantozzi, Pellegrini, Batastini, Paganelli. Espulso al 37’st Pavan L., Baldeh. Passa il turno il San Vito
Lammari – Folgore Segromigno 0-0
LAMMARI: Scatena, Giomi, Lenngioni G., Bazzano A., Genovali Del Debbio, Romanini, Taponeco, Secchi, Ghilarducci, Fejzaj, Lencioni A. A disp.: Kuoma, Bazzano L., Del Sorbo, Fazzini, Fugiaschi, Kaja A., Kaja M., Sebastiani, Stringari. All.: Tuccori
FOLGORE SEGROMIGNO: Gragnani, Mazzoni, Marras, Conforti, Fabbri, Paoli, Secchi, Zhair, Lucchesi, Landi, Mennucci. A disp.: Guaspari, Ippia, Franco, Gabrielli, Berti, Lorenzi.
NOTE: Passa il turno la Folgore Segromigno ai calci di rigore
Villa Basilica – Badia Pozzeveri 2-1
VILLA BASILICA: Citti, Mangiò G., Spatola, Micheli, Matteoni, Ponziani, Giulianelli, Igliori, Mangiò L., Del Magro, Sabia. A disp.: Lavorini, Corsini, Lunardi, Cardelli, Romani, Simi, Inguaggiato, Menconi, Galligani. All.: Galassi
BADIA POZZEVERI: Maionchi, Maliziola, Di Vita, Betti, Bussagli, Toto, Panini, Angioli, Dnao, Ruggiero, Gentile. A disp.: Belcrei, Giusfredi, Fuoco, Galantuomini, Toni, Martini, Tusa, Dalle Luche, Di Furia. All.: Landi
RETI: Mangiò L., Del Magro, Gentile
NOTE: Passa il turno il Villa Basilica ai calci di rigore
Spianate – Abc del Calcio 2-1
SPIANATE: Domini, De Cicco (Weerappulige), Raffaelli, Fabbri, Congi, Modola, Di Venezia, Hamdad O. (Francesconi), Villamagna C. (Sorini), Panattoni (Domini E.), Tognetti. A disp.: Paganelli, Iussi, Villamagna A.. All.: Rosellini
ABC DEL CALCIO: Buonaguidi, Khallad, Agrestini (Nicoara), Banelli (Di Martino), Tiberi, Fontana S., Salvato (Prizzi), Pizzo (Bocci), Rugani, Ruglioni, Manzo. A disp.: Bertoncini, Ferrera, Fiaschi, Fontana L.. All.: Boni.
RETI: Villamagna C., Tognetti, Di Martino
NOTE: Ammoniti Banelli. Passa il turno lo Spaiante
Farneta – Pescaglia 2-3
FARNETA: Vannucci, Fontana, Kasa (20’st Pighini), Dinelli (14’st Bellucci), Rizzo, Alama, Marafetti (7’st Conti), Marchetti, Zuncheddu (7’st Fenili), Di Giovanni, Marchi (7’st Gueddouche). A disp.: Matteoni, Giuli, Barsotti. All.: Providenti
PESCAGLIA: Baldassarri, Dianda, Pasquini, Lucchesi, Mazzucchi F., Cavani, Serradimigni, Frugoli, Fiori, Cristofani, Spinu. A disop.: Tonarelli, Malaspina, Bianchi, Bernardini, Biagi, Mazzanti, Bertolacci, Mazzucchi M., Ceccherelli. All.: Moretti
RETI: 2’pt rig. Cristofani, 11’st Bernardini, 20’st Fenili, 22’st Gueddouche, 32’st Dianda
NOTE: Passa il turno il Pescaglia
Coreglia – Fornaci 1-2
RETI: Biagiotti, Giannelli 2
NOTE: Passa il turno il Fornaci
Giesse Barga – Barga 0-1
GIESSE BARGA: Pucci, Salotti Maraco, Barbi, Martinelli (36’st Rinaldi), Pieri (10’pt Salotti Michele), Bravi, Balducci, Marigliani, Manfredi (22’st Venanzi), Alfredini (1’st Bonini), Mutigli (29’st Nesi). A disp.: Ginestrelli, Notini, Cassettari. All.: Tonini
BARGA: Frugoli, Bechelli (20’st Rosati), Valdrighi, Dami, Rossi, Disperati, Brucciani (16’st Ghafouri), Rigali, Tiberio (30’st Teani), Marchi (38’st Bahtijar), Cheloni. A disp.: Simonini,, Nardini, Suffredini, Biagiotti, Petrozzino. All.: Venturelli
RETI: 36’st Tiberio
NOTE: Ammoniti Dami, Tiberio. Passa il turno il Barga
Villetta – Casciana Poggio 1-3
VILLETTA: Bertoncini, Longhi, Lartini, Schievenin, Rossi, Angelini, Tagliasacchi, Pioli, Chiriacò, Bravi, Mariani. A disp.: Regali, Cavani, Biagioni, Damazzi, Tortelli, BEchelli, Magagnini, Friz, Fioriti. All.: Giusti
CASCIANA POGGIO: Cheli, Tortelli, Mori S., Bandini, Bertoncini, Magazzini, Balsotti, Orlandini, Della Mora, Micchi, Coli. A disp.: Dini, Bertolini, Lorenzetti, Magazzini L., Carrari, Lorenzoni, Magazzini G., Betti, Mori A. All,; De Luca
RETI: Chiriacò, aut. Longhi, Micchi, Lorenzoni
NOTE: Passa il turno il Casciana Poggio