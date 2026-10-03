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Prima giornata ricca di gol per la Terza Categoria: tutte le partite
Esordio di stagione per i due gironi del campionato. Nell’A vincono Trebesto, Aquila e Villetta, nel B Stiava a valanga, ok S.Vito e Spianate
In archivio la prima giornata di campionato per la Terza Categoria. Ecco come è andata.
Girone A
Abc del Calcio – Barga 1-1
BARGA: Frugoli, Valdrighi, Rossi, Disperati, Cheloni, Rigali, Dami, Bahtijar, Rosati, Tiberio, Marchi. All.: Venturelli
RETI: Marchi per il Barga
Cp Trebesto – Coreglia 2-1
CP TREBESTO: Vanoli, Marchetti (Sanneh), Giuntoli, Salvetti, Di Vito, Stagi, Paganelli, Decanini (Saidy), Ramacciotti (Consani T.), Garofalo (Giannecchini poi Tourè), Lazzari. A disp.: Saidy, Consani T., Sanneh, Tourè, Giannecchini. All.: Marchi
COREGLIA: Berlingacci, Mucci, Suffredini, Casci A., Giovannetti, Romiti (Bertoni), Daddoveri, Parducci, Babboni, Tulipano (Dinelli), Bertoncini. A disp.: Caci M., Mucci G., Pierotti, Fiori, Poli, Brunini, Biagiotti. All.: Marchetti
RETI: 34’pt Suffredini, 24’st e 31’st Sanneh
Casciana Poggio – Aquila S.Anna 1-3
CASCIANA POGGIO: Cheli, Orlandini, Tortelli, Bandini (Carrari), Magazzini M. (Mori S.), Magazzini L., Balsotti, Bertoncini (Pedreschi), Della Mora, Micchi, Coli (Betti). A disp.: Dini, Betti, Carrari, Lorenzoni, Magazzini G., Mori A., Mori S., Pedreschi, Vecchi. All.: De Luca
AQUILA S.ANNA: Discini, Lena (Behnadima), Caturegli, Amato, Lorenzoni (Ilie), Bernardi, Possenti, Messina (Stringari), Puccetti (Panelli), Del Barga, Bianchi M. (Tahiri). A disp.: Bianchi S., Saliu, Baldocchi, Panelli, Ilie, Benhadima, Matelli, Tahiri, Stringari. All.: Cacicia
ARBITRO: Bocca di Lucca
RETI: 46’pt Possenti, 42’st rig. Bernardi, 44’st Betti, 50’st Panelli
NOTE: Ammoniti Caturegli, Amato, Bianchi M., Magazzini M., Bertoncini. Espulsi Cheli e Magazzini .
Giesse Barga – Folgor Segromigno Piano 1-0
GIESSE BARGA: Pucci, Notini, Barbi, Martinelli (36’st Rinaldi), Salotti Marco, Bravi, Mutigli, Marigliani (32’st Satti), Manfredi (24’st Balducci), Bonini (32’st Salotti Michele), Venanzi (11’st Alfredini). A disp.: Adami, Cassettari, Nesi, Wurach. All.: Tonini
FOLGORE SEGROMIGNO: Gragnani, Picchi, Marras, Conforti (20’st Ippia), Mazzoni, Paoli, Secchi (41’st Mosso), Zhair (18’pt Lucchesi, 23’st Bertocchini), Gabrielli, Landi, Mennucci. All.: Belmonte
RETI: 17’st Manfredi
NOTE: Ammoniti Mennucci, Conforti, Manfredi, Balducci
Sant’Alessio – Villa Basilica 2-2
SANT’ALESSIO: Ricci, Bartoli, Baisi, Tacchi, Baccili, Fascetti, Salvadori, Brachini, Ghiglioni, Galli, Picchi. A disp.: Simonetti, Scaglione, Bernacchi, Di Bello, Niccolai, Stermilli, Reggiani, Romiti, Maltese. All.: Del Bianco
VILLA BASILICA: Citti, Mangiò G., Spatola, Micheli, Matteoni, Igliori; Giulianelli, Sabia, Pirito, Del Magro, Mangiò L. A disp.: Lavorini, Bagnatori, Corsini, Lunardi, Ponziani, Cardelli; Galligani, Simi, Menconi. All.: Galassi.
RETI: Pirito, rig. Galli, Matteoni, Romiti
San Marco Tau – Liga Cutiglianese 3-3
SAN MARCO TAU: Indragoli, Andreini Pucci, Citti, Vellutini, Lena, Romani Fabio, Zani, Zhyrukha, Romani Filippo, Lombardo, Stringari. A disp.: Olivi, Bargioni, Torcigliani, Bianchi, Sorbi, Filippelli, Piegaia, Gambogi, Magaddino. All.: Bini
LIGA CUTIGLIANESE: Sichi, Pagliai, Olivieri, De Martino, Dami, Rossi, Signorini, Reggiannini, Castelli, Coppi, Martinelli. A disp.: Bonacchi, Ferrari, Iori, Ceccarelli, Paccagnini, Corrieri, Castelli. All.: Rosati
RETI: 9’pt rig. e 34’pt rig. Signorini, 47’pt, 14’st e 46’st Zani, 34’st Martinelli
Villetta – Lucca Ovest 2-0
VILLETTA: Bertoncini, Biagioni, Cavani, Schievenin, Rossi, Angelini, Tortelli, Lartini, Chiriacò, Bravi, Friz. A disp.: Regali, Tagliasacchi, Bechelli, Andreucci, Andreucci, Longhi, Magagnini, Mariani, Damazzi, Fioriti. All.: Giusti
LUCCA OVEST: Martinelli, Panattoni, Belluomini, Bah, Konteh, Alain, Paja, Drame, Doucoure, Trubiano, Bamba. A disp.: Zullo, Elazizi, Dini, Yoda, Makhlouf, Camara. All.: Verdigi.
RETI: 21’pt Bravi, 38’pt Schievenin
Fornaci – Pescaglia lunedì
Girone B
Galleno – Bayern Versilia 3-0
GALLENO: Santicchia, Xhebexhiu (12’st Luciano), Tambellini; Tintori, Mencarini, Donati (29’st Francalanza), Carmignani (29’st Bandotir), Bulleri, Miserendino (24’st Papagna), Ortu, Candeloro (14’st Manzi). A disp.: Carlini, Megaro, Papa, Rosellini. All.: Banditori
RETI: 24’pt Carmignani, 26’st e 41’st Ortu
NOTE: Ammoniti Carmignani, Ortu, Papagna. Espulso Papagna al 40’st e Rodriguez
Nhul Viareggio – Lido di Camaiore 0-1
NHUL VIAREGGIO: Palmerini, Kjeidi, Lippi, Vecoli, Quagliozzi, Cracchiolo, Cappè, Aghini Lombardi, Tartarelli, Prendi, Piciullo. A disp.: Tognarelli, Pepe, Coppa, Pepe, Cocca, Fierro, Ambrogi, Benassi, Farnocchia, Raffagnagi, Tomei. All.: Maiolani
LIDO DI CAMAIORE: Rebellino, Lazzarini, D’Alessandro, Pellegrini, Greco, Ali, Costa, Orlandi, Giovannini, Luisotti, Gentile. A disp.: Puccinelli, D’Agliano, Gnekpie Irigre, Santucci, Grotti, Morrone, Pezzini, Tomei, Angeli. All.: Agostini
RETI: Luisotti
San Lorenzo – Montagna Seravezzina 2-2
SAN LORENZO: Berti, Simonetti (15’st Matteucci), Dianda, Marlia (33’st Massagli), Ricci, Batastini, Del Ry, Giannecchini (38’st Madda), Decanini (23’st Pavan A.), Khalid, Cretella. A disp.: Vannucci, Pellegrini, Serafini, Pavan L. All.: D’Aurelio
MONTAGNA SERAVEZZINA: Manattini, De Lucia, Bertonei, Garbati, Mihailescu, Galoni (20’st Marku), Dazzi (35’st Buselli), Giannecchini, Mataj, Guidotti, Cancogni. A disp.: Tommasi, Bedei, Cagnoni, Candelli,Del Chiaro, Martorana, Leonetti. All.: Bacci
ARBITRO: Bertini di Lucca
RETI: 2’pt Khalid, 20’pt Cretella, 35’st Cancogni, 41’st Guidotti
NOTE: Ammoniti, Simonetti, Marlia, Cretella, Massagli, Manattini, Giannecchini, Dazzi, De Lucia
San Vito – Sporting Camaiore 1-0
SAN VITO: Masini, Petrilli, Baldeh, Lucchesi, Bacci, Ramko, Turini, Vitrani, Billet, Fall, Paganelli. A disp.: Serra, Marchi, Manfreda, Santoni, Matteucci, Todri, Di Bene, Russo, De Gennaro. All.: Tessieri
SPORTING CAMAIORE: Grande, Puccinelli, Del Prete, Raffaelli, Grimaudo, Costagli, Qoshaj, Paoli, Giannotti, Luisotti, Filippeddu. A disp.: Pittalà, Barsottelli, Bobbio, Maffei, Benassi, Fanfsni, Scevola, Martinelli, Poleschi. All.: Orsetti
ARBITRO: Favilla di Lucca
RETI: 20’st Lucchesi
NOTE: Espulso Paganelli al 2’pt
Spianate – Farneta 2-1
SPIANATE: Domini F., Raffaelli, Loi (De Cicco), Fabbri, Congi, Modola, Di Venezia (Paganelli), Hamdad O., Villamagna C. (Iussi), Weerappulige (Domini E.), Tognetti (Francesconi). A disp.: Giannotti, Villamagna A., Panattoni. All.: Rosellini
FARNETA: Solfanelli, Angeli, Fontana (23’st Dinelli), Marchetti, Giuli, Alama, Marchi (23’st Di Giovanni), Gueddouche (42’st Bellucci), Marafetti, La Rocca, Conti. A disp.: Vannucci, Matteoni, Ramacciotti, Pighini, Faralli, Zuncheddu. All.: Providenti
RETI: 4’pt Villamagna, 9’pt Tognetti, 16’st La Rocca
NOTE: Ammoniti Fabbri, Marafetti, Giuli. Espulsi Modola, Di Giovanni
Sporting Forte dei Marmi – Badia Pozzeveri 2-0
SPORTING FORTE DEI MARMI: Bedei, Salvini, Di Foggia, Perregrin (23’st Poli)i, Lorenzoni (45’st Ticci), Tedeschi (40’st Vannucci), Ambrosi, Tartarini (25’st Leonardi), Tosi, Cacioppo (29’st Silvestri). A disp.: Petrucci, Vannucci, Ticci, Poli, Silvestri, Leonardi. All.: Meucci
BADIA POZZEVERI: Maionchi, Maliziola (35’st Pugnetti), Martini, Di Furia (20’st Angioli), Bussagli, Giusfredi, Panini (20’st Gentile), Tusa (20’st Galantuomini), Toni, Ruggiero, Dalle Luche (20’st Betti). A disp.: Belcrei, Di Vita, Buondi, Fuoco. All.: Landi
RETI: 14’st Cacioppo, 20’st Tedeschi
NOTE: Ammoniti Caciotti, Di Furia, Angioli, Ruggiero, Ticci. Espulso Ruggiero
Stiava – Academy Qm Massarosa 6-1
STIAVA: Nuti, Baldini, Caniparoli, Bertucccelli, Giannini, Matrone, Simoni, Vaselli, Bertilotti, Del Bucchia, Casotti. A disp.: Pierucci, Iacomini, Ndoka, Bernardini, Ribecai, Cecchini, Meneghetti. All.: Ricci
ACADEMY QM MASSAROSA: Fantozzi, Hamouda, Bertagna, Rosellini A., Seck, Lucchesi, Lunghi, Fruzzetti, Adame, Buonaccori, Marinari. A disp.: Donnini, Patalani, Lombardi, Orsetti, Vecoli, Gianfranchi, Donnini, Allegretti, Miscio. All.: Giuli
RETI: Del Bucchia 2, Vaselli 2, Baldini, Casotti, Marinari
Retignano – Lammari lunedì