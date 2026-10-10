Terza Categoria, in archivio la seconda giornata di campionato: tutte le partite

Aquila Sant’Anna – Abc del Calcio 4-3 AQUILA S. ANNA : Discini, Lena (De Cicco), Caturegli, Amato, Ilie (Careddu), Bernardi, Possenti (Di Cesare), Stringari (Matelli), Puccetti, Tahiri, Bianchi M. (Panelli). A disp.: Messina, Benhadima, Saliu, Ben Amor. All.: Cacicia ABC DEL CALCIO : Bertoncini E., Fontana S., Khallad, Bertoncini B. (Nicoara), Banelli (Agrestini), Salvato (Bocci), Pizzo, Manzo (Pardini), Ruglioni, Chiarello, Circelli (Bejzaku). A disp.: Nicoara, Bocci, Pardini, Fontana L., Quagliarini, Rugani T., Agrestini, Rugani G., Bejzaku. ARBITRO : Stagnitto di Lucca RETI : 1’pt Salvato, 12’pt Possenti, 25’pt e 42’st rig. Manzo, 35’pt e 44’st Tahiri, 42’pt Lena NOTE : Ammoniti Ilie M., Bianchi M., Careddu, Manzo

Lido di Camaiore – Spianate 6-2

LIDO DI CAMAIORE: Rebellino, Lazzarini (D’Alessandro), D’Agliano (Gnekpie Irigre), Orlandi, Greco, Del Chiaro, Costa, Angeli (Pezzini), Giovannini (Del Frate), Luisotti (Gentile), Tomei. A disp.: Puccinelli, Santucci, Grotti, Morrone. All.: Agostini

SPIANATE: Domini F., De Cicco (Paganelli), Loi, Fabbri, Raffaelli, Hamdad, Di Venezia, Panattoni (Villamagna A.), Francesconi (Domini E.), Villamagna C. (Weerappulige), Tognetti. A disp.: Giannotti. All.: Rosellini

RETI: 5’pt Di Venezia, 10’pt, 42’pt e 15’st Luisotti, 17’pt e 20’st Giovannini, 33’pt Francesconi, 32’st Pezzini

NOTE: Ammoniti Francesconi e Weerappulige