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Terza Categoria, in archivio la seconda giornata di campionato: tutte le partite
Nel girone A poker del Pescaglia e tris del Barga, cade la Trebesto. Nel B dilagano Stiava, Lido, Nhul e Sporting Forte. Ok il Lammari
Terza categoria, in archivio la seconda giornata di campionato. Ecco come è andata.
Girone A
Aquila Sant’Anna – Abc del Calcio 4-3
AQUILA S. ANNA: Discini, Lena (De Cicco), Caturegli, Amato, Ilie (Careddu), Bernardi, Possenti (Di Cesare), Stringari (Matelli), Puccetti, Tahiri, Bianchi M. (Panelli). A disp.: Messina, Benhadima, Saliu, Ben Amor. All.: Cacicia
ABC DEL CALCIO: Bertoncini E., Fontana S., Khallad, Bertoncini B. (Nicoara), Banelli (Agrestini), Salvato (Bocci), Pizzo, Manzo (Pardini), Ruglioni, Chiarello, Circelli (Bejzaku). A disp.: Nicoara, Bocci, Pardini, Fontana L., Quagliarini, Rugani T., Agrestini, Rugani G., Bejzaku.
ARBITRO: Stagnitto di Lucca
RETI: 1’pt Salvato, 12’pt Possenti, 25’pt e 42’st rig. Manzo, 35’pt e 44’st Tahiri, 42’pt Lena
NOTE: Ammoniti Ilie M., Bianchi M., Careddu, Manzo
Barga – Villetta 3-1
BARGA: Frugoli, Valdrighi, Ghafouri, Dami, Rossi, Disperati, Rosati, Rigali, Tiberio, Marchi, Cheloni. A disp.: Simonini, Teani, Bianchini, Canozzi, Nardini, Brucciani, Biagiotti, Bahtijar, Gonnella. All.: Venturelli
VILLETTA: Bertoncini, Longhi, Cavani, Schievenin, Rossi, Angelini, Pioli, Mariani, Bravi, Friz, Tortelli. A disp.: Regali, Tagliasacchi, Magagnini, Andreucci, Fioriti, Chiriaco, Bechelli, Valdrighi. All.: Giusti
RETI: 18’st Simoni, 24’st Bravi, 39’st Bahtijar, 50’st Brucciani
Coreglia – Sant’Alessio 2-0
COREGLIA: Berlingacci, Suffredini, Casci A., Giovannetti, Romiti, Daddoveri, Parducci, Babboni, Tulipano, Brunini, Mucci M. A disp.: Casci M., Mucci G., Dinelli, Biagiotti, Notini, Poli, Fiori, Quilici, Guidi. All.: Marchetti
S. ALESSIO: Ricci, Bartoli, Tacchi, Salvadori, Brachini, Ghiglioni, Galli, Picchi, Baccili, Fascetti, Baisi. A disp.: Simonetti, Bernacchi, Di Bello, Niccolai, Stermilli, Romiti, Maltese, Reggiani, Scaglione. All.: Del Bianco
RETI: Suffredini, Babboni
Folgore Segromigno – Fornaci 1-2
FOLGORE SEGROMIGNO: Gragnani, Picchi, Marras, Conforti, Mazzoni, Paoli, Mosso, Lucchesi, Gabrielli, Landi, Mennucci. A disp.: Martini, Benedetti, Morotti, Berti, Ippia, Lorenzi, All.: Belmonte
FORNACI: Palla, Faur, Frosini, Cavani, Lena, Taddei, Pacini, Campioni, Obbligato, Tamberi, Giannelli. A disp.: Martini Adami, Baldassari, Cecchini, Fazzi, Franchini, Germani, Ridolfi, Stefani. All.: Salotti
RETI: Paoli, Obbligato 2
Ligacutiglianese – Cp Trebesto 2-1
LIGACUTIGLIANESE: Sichi, Pagliai M. (Ferrari G.), Olivieri, De Martino, Dami, Rossi, Signorini, Reggiannini (Iori), Castelli L., Coppi (Castelli G.), Martinelli (Bicocchi poi Corrieri). A disp.: Giovannelli, Bonacchi, Iori, Paccagnini, Ferrari G., Ceccarelli, Castelli G., Corrieri, Bicocchi. All.: Rosati
POPOLARE TREBESTO: Vannoli, Consani A., Giuntoli, Salvetti (Balderi), Di Vito, Stagi, Paganelli, Decanini (Consani T.), Lazzari, Giannecchini, Sanneh. A disp.: De Servi, Saidy, Toure, Garofalo, Corti. All.: Farnesi
RETI: 12’pt Lazzari, 8’st Dami, 51’st Castelli
Lucca Ovest – San Marco Tau 0-2
LUCCA OVEST: Martinelli, Casile, Abdel Daeim, Bah, Belluomini L., Alain, Paja, Drame, Doucoure, Diakite, Elazizi. A disp.: Konteh, Trubiano, Dechchach, Belluomini I., Yoda, Sedyi, Bazzucchi, Bamba. All.: Verdigi
SAN MARCO TAU: Indragoli, Gambogi, Zani, Zhyrukha, Lombardo, Torcigliani, Citti, Vellutini, Romani Filippo, Stringari, Andreini Pucci M. A disp.: Andreini Pucci G., Bianchi, Bargioni, Romani Fabio, Lena, Piegaia, Urbani, Magaddino. All.: Bini
RETI: Zani 2
Pescaglia – Casciana Poggio 4-2
PESCAGLIA: Baldassarri, Pasquini, Lucchesi, Frugoli, Fiori, Cristofani, Spinu, Serradimigni, Dianda, Pacini, Bernardini. A disp.: Tonarelli, Biagi, Mazzanti, Bertolacci, Mazzucchi M., Mazzucchi F., Carnicelli, Bianchi, Malaspina. All.: Moretti
CASCIANA POGGIO: Dini, Mori, Bandini, Magazzini L., Balsotti, Della Mora, Micchi, Coli, Bertoncini, Carrari, Orlandini. A disp.: Pedreschi, Magazzini M., Magazzini G., Betti, Tortelli, Vecchi, Lorenzetti. All.: De Luca
RETI: Fiori 3, Bernardini, Della Mora
Villa Basilica – Giesse Barga 1-0
VILLA BASILICA: Citti, Mangiò G., Spatola, Micheli, Matteoni, Igliori, Giulianelli, Sabia (30’st Cardelli), Pirito (35’st Galligani), Del Magro, Mangiò L. A disp.: Lavorini, Bagnatori, Inguaggiato, Corsini, Ponziani, Simi, Menconi. All: Galassi
GS BARGA: Pucci, Massei (31’st Notini), Barbi, Martinelli, Salotti M. (22’st Wurach), Bravi, Mutigli, Marigliani (13’st Alfredini), Manfredi (9’pt Balducci), Bonini L. (13’st Cassettai), Venanzi. A disp.: Adami, Cassettari, Rilandi, Nesi, Notini. All.: Tonini
RETI: 1’st Del Magro
NOTE: Ammmoniti Micheli, Salotti M., Massei, Martinelli
Girone B
Bayern Versilia – Nhul Viareggio 0-5 giocata ieri
BAYERN VERSILIA:Dilena, Angeli, Bianchi, Ulivi, Lorenzoni, Cipollini, Pardini N., Tarabella, Rodriguez, Cipriani Vaquero, Marku. A disp.: Bazzechi, Grillotti, Salani, Sacchelli, Belloni, Licusato, Pardini S., Tartarini. All.: Bertelloni
NHUL VIAREGGIO; Palmerini, Shameti, Lippi, Fiero (38’st Pucci), Farnocchia (36’st Aghini Lombardi), Tognarelli (30’st Raffagnagi), Quagliozzi, Prendi, Cappè, Tripiciano (2’st Cocca), Tartarelli (5’st Benassi). A disp.: Divicaro, Luchini, Piciullo. All.: Maiolani.
RETI: Tripiciano 2, Prendi, Cappè, BenassiI
Academy Qm Massarosa – Sporting Forte dei Marmi 2-4
ACADEMY QM MASSAROSA: Fantozzi, Hamouda, Bertagna, Rosellini A., Seck, Lucchesi, Lunghi, Fruzzetti, Adame, Buonaccori, Marinari. A disp.: Donnini, Patalani, Lombardi, Orsetti, Vecoli, Gianfranchi, Donnini, Allegretti, Miscio. All.: Giuli
SPORTING FORTE DEI MARMI: Bedei, Salvini, Di Foggia, Perregrini, Lorenzoni, Tedeschi, Ambrosi, Tartarini, Tosi, Cacioppo. A disp.: Petrucci, Vannucci, Ticci, Poli, Silvestri, Leonardi. All.: Meucci
RETI: Marinari 2, Oprita 2, autogol, Tosi
Farneta – San Vito 2-2
FARNETA: Solfanelli, Angeli (41’st Barsotti), Marafetti (16’st Fontana), Dinelli, Rizzo, Alama, Marchi (33’st Gueddouche), Bellucci (24’st Faralli), Fenili, Marchetti, Conti. A disp.: Vannucci, Matteoni, Giuli, Zuncheddu, Lazzarini. All.: Biagiotti
SAN VITO: Masini, Petrilli, De Gennaro, Lucchesi, Bacci, Ramku, Vitrani, Santoni, Matteucci, Fall, Russo. A disp.: Serra, Manfreda, Turini, Baldeh, Todri, Amyacha, Di Bene, Jabrane. All.: Tessieri
ARBITRO: Carrara di Lucca
RETI: 39’pt Conti, 25’st Matteucci, 28’st Lucchesi, 47’st Gueddouche
Lammari – Galleno 2-0
LAMMARI: Scatena, Genovali Del Debbio, Taponeco, Fejzaj, Fugiaschi, Tessieri, Secchi, Giomi, Stringari, Lencioni G., Fazzini. A disp.: Bazzano, Gallo, Lencioni A., Kuoma, Ciucci, Kaja, Sebastiani, Del Sorbo, Carignani. All.: Tuccori
GALLENO: Santicchia, Xhebexhiu, Bulleri, Miserendino, Ortu, Tambellini, Tintori, Candeloro, Carmignani, Francalanza, Mencarini. A disp.: Rosellini, Papa, Luciano, Buonamici, Donati, Marongiu, Manzi, Carlini, Megaro. All.: Banditori
RETI: Fejzaj, Lencioni
Lido di Camaiore – Spianate 6-2
LIDO DI CAMAIORE: Rebellino, Lazzarini (D’Alessandro), D’Agliano (Gnekpie Irigre), Orlandi, Greco, Del Chiaro, Costa, Angeli (Pezzini), Giovannini (Del Frate), Luisotti (Gentile), Tomei. A disp.: Puccinelli, Santucci, Grotti, Morrone. All.: Agostini
SPIANATE: Domini F., De Cicco (Paganelli), Loi, Fabbri, Raffaelli, Hamdad, Di Venezia, Panattoni (Villamagna A.), Francesconi (Domini E.), Villamagna C. (Weerappulige), Tognetti. A disp.: Giannotti. All.: Rosellini
RETI: 5’pt Di Venezia, 10’pt, 42’pt e 15’st Luisotti, 17’pt e 20’st Giovannini, 33’pt Francesconi, 32’st Pezzini
NOTE: Ammoniti Francesconi e Weerappulige
Montagna Seravezzina – Retignano 2-2
MONTAGNA SERAVEZZINA: Manattini, De Lucia, Bertoneri, Chereches, Mihailescu, Garbati, Cancogni P., Giannecchini, Mataj, Guidotti, Cancogni T. A disp.: Tommasi, Bedei, Tarabella, Cagnoni, Dazzi, Marku, Buselli, Martorana, Leonetti. All.: Bacci
RETIGNANO: Pili, Intaschi A., Marrai M., Fiocco, Torcigliani, Baldi, Intaschi R., Moschetti, Gurraj, Bartelloni, Sancredi. A disp.: Silvestri, Landi, Giannini, Cimardi, Apetroaei, Gherardi, Marrai N., Salvatori. All.: Salvatori M.
RETI: Mataj 2, Sancredi 2
Sporting Camaiore – Stiava 1-5
SPORTING CAMAIORE: Pittalà, Puccinelli, Barsottelli, Raffaelli, Costagli, Grimaudo, Filippeddu, Poleschi, Giannotti, Luisotti, Qoshja. A disp.: Grande, Maffei, Bobbio, Rossi, Benassi, Fanfani, Scevola, Martinelli, Pellegrini. All.: Orsetti
STIAVA: Nuti, Cortopassi, Caniparoli, Bertuccelli, Matrone, Meneghetti, Simoni, Vaselli, Gemignani, Casotti, Del Bucchia. A disp.: Pierucci, Zghibri, Baldini, Cecchini, Iacomini, Milani, BErtolucci. All.: Ricci
RETI: Poleschi Del Bucchia, Vaselli, Simoni 3
Badia Pozzeveri – San Lorenzo lunedì