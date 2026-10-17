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Terza giornata per la Terza Categoria, tutte le gare: un’autorete fa volare il Villa Basilica
Gli scorpioni in vetta al girone A assieme alla Liga Cutiglianese. Un poker a punteggio pieno nel girone B: c’è il Lammari
Terza giornata per il campionato di Terza Categoria. Ecco come è andata
Girone A
Abc del Calcio – Pescaglia 4-2
Casciana Poggio – Folgore Segromigno 3-1
CASCIANA POGGIO: Dini, Bandini, Magazzini M., Magazzini L., Balsotti, Micchi, Della Mora, Coli, Pedreschi, Orlandini, Tortelli. A disp.: Betti, Carrari, Lorenzetti, Magazzini G., Michetti, Mori, Rossi, Vecchi. All.: Librizzi
FOLGORE SEGROMIGNO PIANO: Gragnani, Mosso, Marras, Conforti, Mazzoni, Picchi, Franco, Mennucci, Gabrielli, Paoli, Secchi. A disp.: Pardi, Fabbri, Ippia, Martini, Benedetti, Morotti, Berti, Lorenzi. All.: Belmonte
RETI: Orlandini, Balsotti 2, Paoli
Fornaci – Villa Basilica 0-1
FORNACI: Martini Adami, Faur, Frosini, Baldassari, Franchini, Taddei, Pacini, Campioni, Obbligato, Tamberi, Giannelli. A disp.: Palla, Cavani, Dattili, Fazzi, Lena, Nelli, Petri, Satti, Tortelli. All.: Salotti
VILLA BASILICA: Citti, Mangiò G., Spatola, Micheli Matteoni, Igliori, Giulianelli, Sabia, Pirito, Del Magro, Mangiò L. A disp.: Lavorini, Bagnatori, Inguaggiato, Corsini, Ponziani, Cardelli, Lunardi, Galligani, Barsi. All.: Galassi
RETI: aut. Martini Adami
Gs Barga – Coreglia 2-0
GS BARGA: Pucci, Massei, Nesi (34’st Barbi), Martinelli (29’st Satti), Wurach, Bravi, Mutigli, Simonini (31’st Marigliani), Venanzi (19’st Notini S.), Cassettai (16’pt Bonini), Alfredini. A disp.: Adami, Ginestrelli, Rinaldi, Salotti. All.: Tonini
COREGLIA: Berlingacci, Casci (15’st Bertoncini), Suffredini (11’st Guidi), Mucci (31’st Pierotti) Giovannetti, Romiti, Daddoveri, Parducci, Babboni, Tulipano (39’st Poli), Dinelli (23’st Biagiotti). A disp.: Monti, Notini, Quilici, Brunini. All.: Marchetti
RETI: 35’pt Bravi, 5’st Massei
NOTE: Ammoniti Martinelli, Bonini, Alfredini, Biagiotti
Liga Cutiglianese – Lucca Ovest 4-1
LIGA CUTIGLIANESE: Giovanelli, Dami, Rossi, De Martino, Pagliai, Martinelli, Reggiannini, Signorini, Olivieri, Coppi, Castelli. A disp.: Sichi, Iori, DI Cagno C., Paccagnini, Ferri, Ceccarelli, Castelli, Corrieri, Ferrari. All.: Rosati S.
LUCCA OVEST: Martinelli, Camara, Elazizi, Bamba, Zullo, Pontini, Trubiano, Drame, Doucoure, Bah, Diakite. A disp.: Dini, Alain, Konteh, Makhlouf, Yoda, Panattoni. All.: Verdigi
RETI: 2’pt Castelli L., 35’pt Martinelli, 15’st Olivieri, 25’st Castelli G., 30’st Doucoure
Sant’Alessio – Cp Trebesto 1-2
SANT’ALESSIO: Simonetti (Reggiani), Tacchi, Maltese E., Salvadori (Stermilli), Brachini, Galli, Picchi, Baccili, Romiti, Fascetti, Baisi. A disp.: Bernacchi, Di Bello, Niccolai, Maltese N., Scaglione. All.: Del Bianco
CP TREBESTO: Vannoli, Consani A., Salvetti (Marchetti), Decanini, Di Vito, Antoni (Ramacciotti), Paganelli, Sanneh, Lazzari, Giannecchini, Muscas (De Servi). A disp.: Lucchesi, Consani T., Corti, Tourè, Saidy, Garofalo. All.: Marchi
RETI: 45’pt Lazzari, 3’st Sanneh, 9’st Romiti
San Marco Tau – Barga 0-0
SAN MARCO TAU: Indragoli, Gambogi, Zani, Zhyrukha, Lombardo, Romani F., Torcigliani, Citti, Vellutini, Stringari, Andreini Pucci M. A disp.: Andreini Pucci G., Bianchi, Bargioni, Urbani, Lena, Piegaia, Mennucci, Remafedi, Magaddino. All.: Bini
BARGA: Frugoli, Teani, Ghafouri, Dami, Rossi, Disperati, Rosati, Rigali, Tiberio, Marchi, Cheloni. A disp.: Simonini, Bianchini, Canozzi, Biagiotti, Brucciani, Bahtijar, Gonnella. All.: Venturelli
VIlletta – Aquila Sant’Anna 2-0
VILLETTA: Bertoncini, Cavani (Tagliasacchi), Longhi, Rossi, Angelini, Biagioni, Friz (Valdrighi), Bravi (Magagnini), Mariani (Tortelli), Pioli S., Chiriacò (Fioriti). A disp.: Regali, Schievenin, Bechelli, Pioli A. All.: Giusti
AQUILA S.ANNA: Discini, Lena (Ilie), Bianchi M., De Cicco (Lorenzoni), Messina, Matelli, Possenti (Careddu), Amato (Panelli), Ben Amor, De Barga, Benhadima (Saliu). A disp.: Bianchi S., Fambrini, Stringari, Di Cesare. All.: Cacicia
ARBITRO: Bertini di Lucca
RETI: 43’pt rig. Bravi, 1’stFriz
NOTE: Ammoniti De Cicco, Ben Amor, Pioli, Chiriacò
Girone B
Galleno – Montagna Seravezzina 3-0
GALLENO: Santicchia, Bulleri, Banditori, Galligani, Manzi (17’st Candeloro), Mencarini, Ortu (26’st Francalanza), Papagna, Tintori (32’pt Tambellini), Xhebexhiu (20’st Papa), Carmignani. A disp.: Carlini, Caterino, Marongiu, Megaro, Rosellini. All.: Banditori
MONTAGNA SERAVEZZINA: Tommasi, De Lucia, Scarfi, Dazzi, Mihailescu, Bedei, Cancogni, Giannecchini, Mataj, Chereches, Candelli. A disp.: Manattini, Cialoni, Cagnoni, Tarabella, Buselli, Del Chiaro, Martorana, Ragolia, Tardelli. All.: Bacci
RETI: 10’pt Ortu, 30’pt Galligani, 16’st Manzi
NOTE: Ammoniti Xhebexhiu
Farneta – Lido di Camaiore 2-3
FARNETA: Solfanelli, Angeli (35’pt Fontana), Soldati, Bellucci (36’at Ramacciotti), Dinelli, Alama, Faralli (40’st Evangelisti), Marchi (12’st Marafetti), Fenili (30’pt La Rocca), Gueddouche, Conti. A disp.: Vannucci, Matteoni, Bianchini, Pighini. All.: Biagiotti
LIDO DI CAMAIORE: Rebellino, D’Agliano, D’Alessandro, Orlandi, Greco, Lazzarini, Costa, Angeli, Del Frate, Luisotti, Tomei. A disp.: Puccinelli, Rosi, Pellegrini, Tarabella, Grotti, Morrone, Pezzini, Fiorentino. All.: Agostini
RETI: 20’pt Luisotti, 4’st Conti, 7’st Tomei, 41’st Pezzini, 43’st Conti
Nhul Viareggio – Lammari 2-4
NHUL VIAREGGIO: Palermini, Lippi, Farnocchia, Cappè (23’st Piciullo), Luchini (3’st Vecoli), Tartarelli (32’st Benassi), Quagliozzi, Kjeidi, Tripiciano (30’st Randazzo), Tomei, Tognarelli (15’st Ragona). A disp.: Prendi,Raffagnagi,Aghini Lombardi, Cocca. All.: Maiolani
LAMMARI: Scatena, Bazzano A., Genovali Del Debbio, Gallo (32’st Kaja), Fejzaj, Lencioni A. (32’st Del Sorbo), Tessieri (1’st LencionI G.), Secchi (1’st Taponeco), Sebastiani, Giomi, Stringari (1’st Fazzini). A disp.: Ammazzini, Fugiaschi, Bazzano L., Kuoma. All.: Tuccori
RETI: 14’pt Fejzaj, 24’pt e 45’pt Cappè, 19’st Lencioni, 41’st e 50’st Taponeco
NOTE: Ammoniti Tessieri, Del Sorbo, Tognarelli, Quagliozzi. Espulso Sebastiani
Retignano – Badia Pozzeveri 0-3
RETIGNANO: Pili Intaschi (22’st Da Prato), Landi, Moschetti, Torcigliani (36’st Marrai N.), Marrai M., Salvatori S. (7’st Fusco), Cimardi, Gherardi (1’st Piombetti), Bartelloni, Sancredi. A disp.: Silvestri, Giannini, Gurraj, Corfini. All.: Salvatori M.
BADIA POZZEVERI: Maionchi (VC), Maliziola, Martini (22’st Cantone), Angioli (30’st Fuoco), Biondi, Bussagli, Di Furia (36’st Toto), Panini, Toni (12’st Galantuomini), Ruggiero (C), Ndao Mbaye (32’st Tusa). A disp.: Belcrei, Del Re, Dalle Luche, Pugnetti. All.: Landi
RETI: 7’pt Bussagli, 21’pt Ruggiero, 36’st Panini
NOTE: Ammoniti Sancredi, Angioli, Panini
San Lorenzo – Academy Qm Massarosa 3-1
SAN LORENZO: Raschioni, Matteucci (33’st Serafini), Dianda, Marlia, Ricci, Batastini, Cretella, Pellegrini (15’st Madda), Decanini (1’st Simonetti), Giannecchini, Pavan L. (35’st Pavan A.). A disp.: Berti, Fantozzi, Massagli. All.: D’Aurelio
ACADEMY QM MASSAROSA: Fantozzi, Hamouda (10’st Scatena), Bertagna, Rosellini A. (30’st Allegretti), Seck, Vecoli, Lucchesi (20’pt Miscio), Gianfranchi (10’st Rosellini T.), Patalani, Marinari, Fruzzetti (30’st Donnini). A disp.: Frati, Venturini, Leonelli. All.: Giuli
ARBITRO: Bocca di Lucca
RETI: 6’pt Marinari, 12’pt e 30’st Cretella, 20’st Dianda
NOTE: Ammoniti Ricci, Fantozzi
Spianate – Bayern Versilia 2-5
SPIANATE: Domini F., Raffaelli, De Cicco (Weerappulige), Fabbri, Congi, Hamdad, Di Venezia, Francesconi (El Khatabi), Villamagna C., Domini E. (Loi), Tognetti (Iussi). A disp.: Giannotti, Paganelli, Villamagna A. All.: Rosellini
BAYERN VERSILIA: Lorenzoni V., Angeli, Benedetti (Tartarini poi Lorenzoni L), Pellegrinetti, Rodriguez, Cipriani Vaquero, Ulivi, Grotti (Martinelli), Ricci (Dilena), Maggi, Marku (Duro). A disp.: Pardini N., Francini, Salani, Bianchi. All.: Bertelloni
RETI: Di Venezia 2, Rodriguez 3, Angeli, Ricci
NOTE: Ammoniti Marku, Pardini, Rodriguez. Espulso Lorenzoni V.
Sporting Forte dei Marmi – Sporting Camaiore 3-1
SPORTING FORTE DEI MARMI: Bedei, Lorenzoni, Di Foggia, Perregrini, Vannucci, Grassi, Tedeschi, Ambrosi, Oprita, Silvestri, Cacioppo. A disp.: Petrucci, Salvini, Tonini, Galeotti, Poli, Leonardi, Pillon, Sangalli, Mussi. All.: Carducci
SPORTING CAMAIORE: Grande, Costagli, Maffei, Raffaelli, Grimaudo, Dini, Benassi, Bobbio, Scevola, Luisotti, Qoshja. A disp.: Pittalà, Barsottelli, Poleschi, Puccinelli, Matei, Fanfani, Capecchi, Martinelli, Pellegrini. All.: Orsetti
RETI: 19’pt rig. Luisotti, 38’pt Oprita, 13’st Tedeschi, 37’st rig. Silvestri
Stiava – San Vito 2-0
STIAVA: Nuti, Vaselli, Caniparoli, Bertuccelli, Matrone, Meneghetti, Zghibri, Del Bucchia, Casotti, Cecchini, Pierucci. A disp.: Bernardini, Pardini, Bertolucci, Ribecai, Iacomini, Dianda, Simoni. All.: Ricci
SAN VITO: Masini, Di Bene (40’st De Gennaro), Baldeh (40’st Billet), Lucchesi, Bacci, Ramku, Vitrani, Petrilli, Matteucci (12’st Todri), Fall, Paganelli (40’st Manfreda). A disp.: Serra, Marchi, Russo, Turini. All.: Tessieri
RETI: Simoni, Casotti