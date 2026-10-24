Terza Categoria|
Chiuso il primo mese di gare per la Terza Categoria con un turno ricco di gol
Stiava, Lammari e Sporting Forte dei Marmi ancora a punteggio pieno nel girone B. Villa Basilica comanda nell’A
Si chiude il primo mese di gare per la Terza Categoria. È stata un’altra giornata ricca di gol. Ecco come è andata.
Girone A
Aquila Sant’Anna – San Marco Tau 2-2
AQUILA SANT’ANNA: Discini, Ilie, Bianchi M., De Cicco, Amato (Messina), Matelli, Tahiri, Del Barga, Puccetti (Panelli), Ben Amor (Taddeo), Saliu (Lena). A disp.: Bianchi S., Careddu,, Di Cesare, Benhadima, Stringari. All.: Cacicia.
SAN MARCO TAU: Indragoli, Andreini Pucci M., Gambogi, Vellutini, Piegaia (Magaddino), Romani (Remafedi), Zani, Zhyrukha, Stringari (Bargioni), Lombardo (Bianchi F,), Torcigliani. A disp.: Urbani, Andreini Pucci G., Puccetti, Lena F. All.: Bini
ARBITRO: Rosi di Lucca
RETI: 12’pt Lombardo, 25’pt Matelli, 44’pt De Cicco, 3’st Piegaia
NOTE: Espulso De Cicco. Ammoniti Bianchi M., Tahiri, Del Barga, Puccetti, Ben Amor, Lombardo, Vellutini, Torcigliani
Barga – Lucca Ovest 4-0
BARGA: Frugoli, Valdrighi, Ghafouri, Dami, Teani, Disperati, Rosati, Rigali, Tiberio, Marchi, Cheloni. A disp.: Simonini, Bianchini, Canozzi, Puccini, Brucciani, Bahtijar. All.: Venturelli
LUCCA OVEST: Martinelli, Konteh, Elazizi, Belluomini L., Pontini, Bah, Bazzucchi, Trubiano, Doucoure, Diakite, Drame. A disp.: Panattoni, Dechchach, Yoda, Belluomini I. All.: Verdigi
RETI: 33’pt Marchi, 39’pt e 22’st Rosati, 39’st Tiberio
Cp Trebesto – Gs Barga 3-1
TREBESTO: De Servi, Salvetti (Marchetti), Giuntoli, Decanini (Muscas), Di Vito, Stagi (Consani A.), Paganelli, Antoni, Lazzari, Sanneh, Ramacciotti (Giannecchini poi Saidy). A disp.: Corti, Balderi, Consani T., Marchetti, Saidy, Toure, Giannecchini, Consani A., Muscas. All.: Farnesi
GS BARGA: Pucci, Notini (Massei), Barbi, Martinelli, Wurach, Bravi, Mutigli (Venanzi), Simonini (Marigliani), Balducci, Bonini, Alfredini. A disp.: Adami, Cassettari, Rinaldi, Nesi, Pieri, Salotti. All.: Tonini
RETI: 12’pt Alfredini, 42’pt Stagi, 15’st Lazzari, 53’st Sanneh
Coreglia – Fornaci 0-4
COREGLIA: Berlingacci, Bertoncini, Pierotti, Mucci G., Giovannetti, Romiti, Daddoveri, Parducci, Babboni, Tulipano, Guidi. A disp.: Monti, Dinelli, Poli, Biagiotti, Notini, Fiori, Brunini, Mucci M. All.: Marchetti
FORNACI: Palla, Lena, Frosini, Biagioni, Franchini, Taddei, Pacini, Campioni, Obbligato, Tamberi, Giannelli. A disp.: Martini Adami, Baldassari, Cavani, Cecchini, Dattili, Faur, Nelli Gregori, Petri. All.: Salotti
RETI: Obbligato, Pacini, Obbligato, Campioni
Folgore Segromigno – Abc del Calcio 6-0
FOLGORE SEGROMIGNO: Gragnani, Mosso, Franco, Conforti, Mazzoni, Fabbri, Mennucci, Landi, Gabrielli, Paoli, Berti. A disp.: Pardi, Ippia, Marras, Marrtini, Picchi, Benedetti, Morotti, Secchi, Lorenzi. All.: Belmonte
ABC DEL CALCIO: Buonaguidi, Chiarello, Bertoncini, Banelli, Agrestini, Nicoara, Salvato, Di Martino, Bejzaku, Ruglioni, Rugani G.. A disp.: Dieme, Fiaschi, Rugani T., Fontana, Prizzi, Khallad, Pizzo, Manzo, Pardini. All.: Boni
RETI: 19’pt Mazzoni, 3’st e 19’st Gabrielli, 14’st Berti, 30’st e 45’st Lorenzi
NOTE: Ammoniti Bertoncini, Banelli, Chiarello, Ruglioni, Mazzoni. Espulso Ruglioni
Pescaglia – Villetta 0-1
PESCAGLIA: Tonarelli, Bernardini, Pasquini, Lucchesi, Ceccherelli, Pacini, Spinu, Frugoli, Fiori, Cristofani, Carnicelli. A disp.: Bianchi, Biagi, Mazzani, Barsotti, Bertolacci, Mazzucchi F., Serradimigni, Cavani. All.: Moretti
VILLETTA: Bertoncini, Longhi, Pioli, Biagioni, Rossi, Angelini, Tagliasacchi, Friz, Mariani, Bravi, Chiriacò. A disp.: Regali, Cavani, Magagnini, Andreucci, Bechelli, Valdrighi, Schievenin, Tortelli, Fioriti. All.: Giusti
RETI: Mariani
Sant’Alessio – Liga Cutiglianese 5-3
SANT’ALESSIO: Ricci, Bartoli, Maltese N., Salvadori, Tacchi, Brachini, Picchi, Baisi, Ghiglioni, Galli, Romiti. A disp.: Barsocchi, Bernacchi, Fascetti, Niccolai, Reggiani, Maltese E. All.: Del Bianco
LIGA CUTIGLIANESE: Sichi, Pagliai (Iori), Martinelli, De Martino (Di Cagno C.), Rossi, Dami, Signorii, Reggiannini (Paccagnini), Castelli L., Castelli G., Ferri (Corrieri). A dispo.: Giovannelli, Bonacchi, Filoni, Ceccarelli. All.: Rosati S.
RETI: Galli 4, Baisi, Martinelli, Signorini 2
Villa Basilica – Casciana Poggio 4-1
VILLA BASILICA: Lavorini, Mangiò G., Spatola, Micheli, Matteoni, Igliori, Giulianelli, Sabia, Pirito, Del Magro, Mangiò L. A disp.: Barsi, Bagnatori, Lunardi, Corsini, Ponziani, Cardelli, Galligani, Meoncini, Simi. All.: Galassi
CASCIANA POGGIO: Cheli, Pedreschi, Bertoncini, Bandini, Magazzini M., Magazzini L., Baldotti, Orlandini, Della Mora, Betti, Coli. A disp.:Dini, Carrari, Vecchi, Lorenzetti, Magazzini G., Micchi, Michetti, Mori, Tortelli. All.: Telloli
RETI: Pirito 2, Della Mora, Igliori, Mangiò L.
Girone B
Bayern Versilia – Lido di Camaiore rinviata ieri sera
Academy Qm Massarosa – Retignano 0-2
RETI: 38’pt Gurraj, 14’st Sancredi
Lammari – Spianate 5-2
LAMMARI: Scatena, Lencioni A., Kaja M. (Kaja A.), Bazzano A., Genovali Del Debbio, Lencioni G (Ammazzini)., Gallo, Giomi, Stringari (Tessieri), Fejzaj (Ciucci), Fazzini (Carignani). A disp.: Kuoma, Bazzano L., Del Sorbo, Fugiaschi. All.: Tuccori
SPIANATE: Domini F., De Cicco (Villamagna C.), Loi (Raffaelli), Fabbri, Congi, Modola, Di Venezia, Hamdad, (El Khatabi), Francesconi, Panattoni (Weerappulige), Tognetti. A disp.: Giannotti, Domini E., Iussi, Paganelli, Villamagna A.. All.: Rosellini
RETI: Fejzaj 2, Fazzini, Lencioni G., Carignani, Di Venezia, Tognetti
Montagna Seravezzina – Nhul Viareggio 2-3
MONTAGNA SERAVEZZINA: Tommasi, De Lucia, Scarfi, Cancogni P., Mihailescu, Garbati, Marku, Dazzi, Mataj, Chereches, Cancogni T. A disp.: Manattini, Cialoni, Tarabella, Bertoneri, Cagnoni, Del Chiaro, Buselli, Candelli, Leonetti. All.: Bacci
NHUL VIAREGGIO: Palmerini, Fierro, Kjidi, Tognarelli, Tomei, Farnocchia, Cappè, Luchini, Tartarelli, Prendi, Piciullo.A disp.: Di Viccaro, Aghini Lombardi, Cocca, Raffagnagi, Quagliozzi, Lippi. All.: Maiolani
RETI: 12’pt e 22’st Mataj, 31’pt, 12’st e 29’st Prendi
San Vito – Sporting Forte dei Marmi 0-1
SAN VITO: Masini, Di Bene (41’st Manfreda), De Gennaro (24’st Baldeh), Vitrani, Bacci, Ramku, Lucchesi, Petrilli, Billet (24’st Matteucci), Fall (24’st Turini), Paganelli. A disp.: Serra, Russo, Santoni, Marchi, Todri. All.: Tessieri
SPORTING FORTE DEI MARMI: Bedei, Lorenzoni (16’st Perregrini), Di Foggia, Poli (16’st Salvini), Tonini (24’st Maggi), Grassi, Leonardi (16’st Mussi), Tedeschi, Oprita, Tosi, Cacioppo (39’st Tartarini). A disp.: Petrucci, Galeotti, Sangalli, Pillon. All.: Carducci
RETI: 14’st Tedeschi
NOTE: Ammonito Poli
Sporting Camaiore – San Lorenzo 0-2
SPORTING CAMAIORE: Pittalà, Giannecchini, Del Prete, Raffaelli, Grimaudo (2’st Maffei), Rossi, Poleschi (5’st Bobbio), Paoli, Scevola (10’st Giannotti), Luisotti, Qoshja (10’st Capecchi). A disp.: Grande, Filippeddu, Puccinelli, Benassi, Martinelli. All.: Orsetti
SAN LORENZO; Raschioni, Simonetti, Dianda, Marlia (35’st Pellegrini), Ricci, Batastini, Cretella, Giannecchini (40’st Massagli), Decanini (1’st Serafini), Del Ry, Pavan. A disp.: Berti, Matteucci, Fantozzi, Vannucci, Madda. All.: D’Aurelio
ARBITRO: Cagnoli di Viareggio
RETI: 44’pt Del Ry, 40’st Pellegrini
Stiava – Farneta 3-2
STIAVA: Pierucci, Baldini, Vaselli, Bertucceli, Chiarini, Meneghetti, Simoni, Zghibri, Gemignani, Casotti, Cecchini. A disp.: Nuti, Iacomini, Pardini, Bernardini, Bertolucci, Milani, Ribecai, Barsuglia, Sbrana. All.: Ricci
FARNETA: Vannucci, Rizzo, Marafetti (20’st Fenili), Bellucci, Alama, Dinelli, Soldati (1’st Fontana), Faralli, Conti, Gueddouche, La Rocca (3’st Evangelisti). A disp.: Solfanelli, Angeli, Matteoni, Ramacciotti, Marchetti, Marchi. All.: Biagiotti
RETI: 24’pt Casotti, 11’st rig. Vaselli, 24’st Alama, 35’st Conti, 48’st Gemignani
Badia Pozzeveri – Galleno lunedì