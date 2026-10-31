Badia Pozzeveri, martedì il nuovo allenatore dopo l’addio a Landi e al ds Franchi
31 ottobre 2026 | 13:48
Per la trasferta di oggi (31 ottobre), sarà affidata provvisoriamente a Federico Catelani Francesconi e Nicola Sgueo
È costata cara al tecnico del Badia Pozzeveri la sconfitta interna nel posticipo di lunedì scorso con il Galleno.
La società ha infatti interrotto il rapporto di collaborazione con mister Massimo Landi e il direttore sportivo Mirko Franchi. La squadra, per la trasferta di oggi (31 ottobre), sarà affidata a Federico Catelani Francesconi e Nicola Sgueo, in attesa di presentare nella giornata di martedì il nuovo allenatore.
Per la cronaca la gara era finita 3-2 per il Galleno con questa sequenza di reti: 6’pt Papagna, 12’pt Ortu, 26’st Mbaye, 33’st Marongiu, 35’st Dalle Luche.
Foto Esmeralda Huta (IG Badia Pozzeveri)