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Terza Categoria, comandano Villa Basilica e Stiava. Ma alle spalle le contendenti sono tante
Tanti gol per una giornata che inizia a delineare i rapporti di forza nei gironi. Bene anche Trebesto, Barga e Lido, che vince il big match
Ancora una giornata ricca di gol in campionato nei due gironi per la quinta giornata di Terza Categoria. Comandano il Villa Basilica nel girone A davanti alla Trebesto e lo Stiava a punteggio pieno nel girone B in attesa del recupero del Lido di Camaiore, anch’esso attualmente a punteggio pieno ma con una gara in meno.
Girone A
Abc del Calcio – Villa Basilica 1-4
ABC DEL CALCIO: Buonaguidi, Khallad, Bertoncini, Banelli, Agrestini, Nicoara, Salvato, Di Martino, Fontana, Chiarello, Manzo. A disp.: Bertoncini, Pizzo, Quagliarini, Prizzi, Uccello, Rugani, Buoncristiani, Bejzaku, Circelli. All.: Boni
VILLA BASILICA: Bagnatori, Mangiò G., Bagnatori, Micheli, Corsini, Igliori, Giulianelli, Galligani, Piritoo, Mangiò L. A disp.: Lavorini, Spatola, Lunardi, Matteoni, Ponziani, Cardelli, Sabia, Menconi, Siomi. All.: Galassi
RETI: Galligani, Manzo, Pirito Del Mago, Menconi
Casciana Poggio – Coreglia 4-0
CASCIANA POGGIO: Dini, Pedreschi, Carrari, Bandini, Michetti, Magazzini L., Balsotti, Orlandini, Della Mora, Micchi, Coli. A disp.: Dini, Bertoncini, Betti, Lorenzetti, Magazzini G., Magazzini M., Mori, Rossi, Tortelli.
COREGLIA: Berlingacci, Mucci M., Dinelli, Mucci G., Giovannetti, Bertoncini, Daddoveri, Parducci, Babboni, Tulipano, Guidi. Casci, Romiti, Biagiotti, Notini, Brunini, Fiori, Poli, Pierotti. All.: Marchetti
RETI: Micchi 2, Pedreschi, Della Mora
Fornaci – Cp Trebesto 1-2
FORNACI; Pala, Faur, Frosini (Dattili), Biagioni (Nelli Gregori), Franchini, Taddei (Lena), Pacini, Campioni, Obbligato, Tamberi, Giannelli. A disp.: Martini Adami, Baldassari, Cavani, Daci, Petri, Satti. All.: Salotti
TREBESTO: Vannoli, Giuntoli, Marchetti, Antoni, Stagi (Consani A), Di Vito, Sanneh, Paganelli, Lazzari (Tourè), Salvetti (Ramacciotti), Muscas. A disp.: Andreotti, Balderi, Consani T., Garofalo, Corti, Decanini. All.: Maccioni
RETI: 22’pt Paganelli, 32’pt Sanneh, 36’pt Giannelli
NOTE: Espulso Giuntoli
Gs Barga – Sant’Alessio 1-2
GS BARGA: Pucci, Massei, Barbi, Martinelli (19’st Cassettai), Pieri (1’st Wurach), Bravi, Mutigli (17’st Marigliani), Simonini (40’st Turri), Balducci (10’st Venanzi), Bonini, Alfredini. A disp.: Adami, Rinaldi, Salotti, NesiAll.: Tonini
SANT’ALESSIO: Ricci, Baccili, Baisi, Romiti, Maltese (34’st Di Stefano, 37’st Bernacchi), Scaglione (21’pt Reggiani), Salvadori, Brachini, Ghiglione, Galli, Picchi. A disp.: Bartoli, Pizzolante, Giambastiani. All.: Del Bianco
RETI: 35’pt Baisi, 41’pt Bonini, 14’st Brachini
NOTE: Ammoniti Ghiglione, Picchi, Baccili, Massei
Liga Cutiglianese – Barga 0-3
LIGA CUTIGLIANESE: Giovannelli, Martinelli, Olivieri, De Martino, Dami, Rossi, Signorini, Reggiannini, Castelli L., Castelli G., Corrieri. A disp.: Sichi, Ferrari, Pagliai M., Di Cagno C., Ferri, Iori, Ceccarelli, Paccagnini, Filoni. All.: Rosati
BARGA: Frugoli, Valdirghi, Ghafouri, Dami, Teani, Disperati, Ropsati, Rigali, Tiberio, Marchi, Cheloni. A disp.: Simonini, Bianchini, Canozzi, Puccini; Togneri, Bahtijar, Brucciani, Biagiotti. All.: Venturelli.
RETI: Tiberio, Teani, Rosati
NOTE: Canozzi fallisce un calcio di rigore
Villetta – Folgore Segromigno 0-1
VILLETTA: Bertoncini, Longhi, Cavani, Biagioni, Rossi, Angelini, Friz, Mariani, Bravi, Pioli S., A disp.: Regali, Chiriacò, Maganini, Andreucci, Bechelli, Lartini, Schievenin, Tortelli, Fioriti. All.: Giusti
FOLGORE SEGROMIGNO: Gragnani, Franco, Marras, Conforti, Mazzoni, Fabbri, Secchi, Landi, Gabrielli, Paolio, Mennucci. A disp.: Pardi, Ippia, Martini, Benedetti, Morotti, Berti, Lorenzi, Menesini. All.: Belmonte
RETI: Berti
Lucca Ovest – Aquila Sant’Anna lunedì
San Marco Tau – Pescaglia lunedì
Girone B
Sporting Forte dei Marmi – Stiava 1-2
SPORTING FORTE DEI MARMI: Bedei, Salvini, Di Foggia, Poli, Tonini, Lorenzoni, Tartarini, Tedeschi, Tosi, Cacioppo. A disp.: Petrucci, Galeotti, Sangalli, Silvestri, Maggi, Leonardi, Mussi, Pillon, Celentano. All.: Carducci
STIAVA: Nuti, Giannini, Caniparoli, Bertuccelli, Matrone, Meneghetti, Simoni, Vaselli, Abdel, Casotti, Cecchini. A disp.: Barsuglia, Iacomini, Ribecai, Baldini, Milani, Sbrana, Gemignani
RETI: Pillon, Vaselli, Simoni
Galleno – Academy Qm Massarosa 3-0
GALLENO: Santicchia, Mencarini, Banditori (35’st Marongiu), Tintori, Papa, Bulleri, Carmignani (24’st Tambellini), Manzi (17’st Candeloro), Papagna (20’st Donati), Ortu, Galligani (40’st Buonamici). A disp.: Caterino, Francalanza, Miserendino, Rosellini. All.: Banditori
ACADEMY QM MASSAROSA: Fantozzi, RosellinI T., Bertagna, Rosellini A., Lazzeri, Lucchesi, Miscio, Fruzzetti, Scatena, Marinari, Donnini. A disp.: Frati, Vecoli, Lunghi, Hamouda, Leonelli, Allegretti, Gianfranchi, Orsetti. All.: Giuli
RETI: 23’pt Carmignani, 28’pt Bulleri, 32’st Tambellini
Farneta – Bayern Versilia 3-2
FARNETA: Solfanelli, Angeli, Rizzo (2’st Fontana), Bellucci, Alama, Dinelli, Faralli (30’st Di Giovanni), Marchetti (8’st Marchi), Conti, Kasa (42’st Soldati), Evangelisti (8’st Fenili). A disp.: Pighini, Ramacciotti, Lazzarini. All.: Biagiotti
BAYERN VERSILIA: Dilena, Angeli, Grotti, Ulivi, Licusato, Tartarini, Maggi, Ricci, Rodriguez Samon, Cipriani Vaquero, Sacchelli. A disp.: Baccechi, Tarabella, Bianchi, Pellegrinetti, Grillotti, Pardini, Lorenzoni, Pardini, Martinelli, Mattugini. All.: Bertelloni
RETI: 29’pt Ricci, 39’pt Rodriguez, 1’st Kasa, 14’st Alama, 50’st Conti
Lido di Camaiore – Lammari 5-1
LIDO DI CAMAIORE: Rebellino, D’Agliano, Santucci, Orlandi, Greco, Del Chiaro, Costa, Angeli, Tomei, Luisotti, Del Frate. A disp.: Puccinelli, Rosi, Gnekpie Irigre, Pellegrini, Gentile, Grotti, Pezzini, Morrone, Fiorentino. All.: Agostini
LAMMARI: Scatena, Giomi, Sebastiani, Bazzano, Tessieri, Secchi, Lencioni G., Gallo, Ghilarducci, Fejzaj, Lencioni A. A disp.: Kuoma, Carignani, Stringari, Ciucci, Romanini, Del Sorbo, Kaja A., Kaja M., Fugiaschi. All.: Tuccori
RETI: 8’pt rig. Pezzini, 38’pt rig. Luisotti, 57’pt Carignani, 29’st e 33’st Tomei, 40’st Costa
Nhul Viareggio – Badia Pozzeveri 1-3
NHUL VIAREGGIO: Di Viccaro, Fierro, Lippi, Ambrogi (35’st Tartarelli), Aghini Lombardi (14’st Farnocchia), Tognarelli, Piciullo (35’st Ragona), Quagliozzi (13’st Prendi), Benassi, Kleidi, Randazzo (8’st Tripiciano). A disp.: Palmerini, Cappè, Fiorescu. All.: Maiolani
BADIA POZZEVERI: Maionchi, Cantone, Martini (5’st Maliziola), Panini (13’st Fuoco) Toto, Bussagli, DI Furia (40’st Dal Pino), Tusa (5’st Ndao), Toni (35’st Dalle Luche), Ruggiero, Gentile. A disp.: Belcrei, Betti. All.: Catelani
RETI: 8’pt Gentile, 16’st Toni, 23’st Prendi, 39’st Ndao
NOTE: Ammoniti Benassi, Lippi
Retignano – Sporting Camaiore 3-2
RETIGNANO: Pili, Giannini, Da Prato, Moschetti, Torcigliani, Baldi, Salvatori, Intaschi, Gurraj, Bartelloni, Sancredi. All.: Salvatori
SPORTING CAMAIORE: Grande Puccinelli, Del Prete, Raffaelli, Maffei, Paoli, Qoshja, Bobbio, Giannotti, Capecchi, Filippeddu. A disp.: Pittalà, Barsottelli, Poleschi, Benassi, Scevola, Bonuccelli, Costagli, Martinelli, Matei. All.: Orsetti
RETI: rig. Gurraj, Sancredi, Bartelloni, rig. Paoli, Filippeddu
San Lorenzo – San Vito 4-1
SAN LORENZO: Raschioni, Simonetti, Dianda, Madda Ricci, Batastini, Cretella, Giannecchini, Pavan L., Del Ry, Khalid. A disp.: Berti, Matteucci, Fantozzi, Vannucci, Massagli, Marlia, Pavan A., Decanini. All.: D’Aurelio
SAN VITO: Masini, Di Bene, Baldeh, Lucchesi, Bacci, Ramku, Manfreda, Turini, Matteucci, Fall, Paganelli. A disp.: Marchi, Todri, Billet.
ARBITRO: Paterni di Lucca
RETI: 38’pt, 42’pt e 49’st Cretella, 35’st Khalid, 38’st Turini
Spianate – Montagna Seravezzina 1-0
SPIANATE: Domini F., Weerappulige (Domini E.), El Khatabi (Francesconi.), Fabbri, Congi, Modola, Di Venezia, Hamdad O. (Villamagna A.), Villamagna C. (Raffaelli), Panattoni, Tognetti (Iussi). A disp.: Giannotti. All.: Rosellini
MONTAGNA SERAVEZZINA: Manattini, De Lucia, Scarfi (Tarabella), Garbati, Mihailescu, Bertoneri, Cancogni P., Tommasi (Candelli), Mataj, Cancogni T., Dazzi. A disp.: Bedei, Cialoni, Cagnoni, Chereches, Del Chiaro, Leonetti.
ARBITRO: Attanasio di Pontedera
RETI: Francesconi