Calcio dilettanti|
Posticipi Terza: vittoria con poker per Aquila Sant’Anna e San Marco Tau
Dieci gol in due partite nei match del lunedì sera: ko netti per il Lucca Ovest in casa e per il Pescaglia in trasferta
Posticipi a suon di gol per il girone A di Terza Categoria: vincono Aquila Sant’Anna e San Marco Tau a suon di poker.
Ecco come è andata
Lucca Ovest – Aquila Sant’Anna 1-4
LUCCA OVEST: Martinelli, Panattoni, Elazizi, Pontini, Belluomini L., Trubiano (Zullo), Bah (Drame), Diakite, Belluomini I. (Dini), Bazzucchi, Doucoure (Bamba). A disp.: Makhlouf, Yoda, Dechchach. All.: Verdigi
AQUILA SANT’ANNA: Discini, Lena, Caturegli, Messina (Del Barga), Ilie, Matelli (Lorenzoni poi Bianchi M.), Saliu (Benhadima), Stringari, Puccetti (Fambrini), Tahiri, Ben Amor. A disop.: Bianchi Sam. Careddu, Panelli, Bianchi M., Taddeo. Al.: Cacicia
RETI: 17’pt Bah, 27’pt Saliu, 13’st Stringari, 26’st Del Barga, 35’st rig. Tahiri
NOTE: Ammoniti Bamba, Messina Ben Amor
San Marco Tau – Pescaglia 4-1
SAN MARCO TAU: Indragoli, Romani, Gambogi, Lena, Torcigliani, Piegaia, Zani, Zhyrukha, Andrreini Pucci M., Lombardo, Vellutini. A disp.: Andreini Pucci G., Bargioni, Urbani, Sorbi, Bianchi, Remafedi, Romani, Magaddino, Stringari. All.: Bini
PESCAGLIA: Tonarelli, Dianda, Pasquini, Lucchesi, Pacini, Serradimigni, D’Ulivo, Frugoli, Fiori, Cristofani, Spinu. A disp.: Baldassarri, Bianchi, Biagi, Barsotti, Mazzanti, Bertolacci, Mazzucchi, Carnicelli, Cavani, All.: Moretti
RETI: Zani, Torcigliani, Piegaia, Bargioni, Biagi