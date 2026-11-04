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Coppa di Terza, altre cinque qualificate ai quarti: non mancano le sorprese
Villa Basilica a valanga, il Nhul Viareggio elimina la Trebesto, Lido di Camaiore avanti ai rigori. Ok anche Montagna Seravezzina e S.Alessio
Non mancano le sorprese nelle gare serali di Coppa provinciale di Terza Categoria. Ai quarti Montagna Seravezzina, Nhul Viareggio, Villa Basilica, Lido di Camaiore e Sant’Alessio.
Retignano – Montagna Seravezzina 1-2
RETIGNANO: Pili, Intaschi, Landi, Moschetti, Torcigliani, Baldi, Fusco, Intaschi, Gherardi, Bartelloni, Sancredi. A disp.: Taccola, Giannini, Da Prato, Corfini, Apetroaei, Lorenzi, Marrai, Salvatori, Fall. All.: Salvatori.
MONTAGNA SERAVEZZINA: Manattini, De Lucia, Bertoneri, Garbati, Mihailescu, Cialoni, Cancogni P., Marku, Mataj, Candelli, Dazzi. A disp.: Cagnoni, Bedei, Tarabella, Chereches, Martorana, Buselli, Guidotti, Cancogni T., Leonetti. All.: Bacci
RETI: Mataj, Candelli, Bartelloni
Nhul Viareggio – Cp Trebesto 4-1
NHUL VIAREGGIO: Di Viccaro, Fierro, Ambrogi, Quagliozzi, Tognarelli, Farnocchia (40’st Aghini Lombardi), Cappè (26’pt Piciullo). Luchini, Randazzo (40’st Tartarelli), Prendi, Tripiciano. A disp.: Palmerini, Kjaidi, Stella, Pepe, Fiorescu. All.: Maiolani
CP TREBESTO: Vannoli, Stagi (35’at Lucchesi), Muscas, Antoni (25’st Consani T.), Marchetti, Di Vito, Giuntoli, Paganelli, Giuntoli, Paganelli (38’st Saidy), Sanneh, Ramacciotti (25’at Balderi), Decanini (5’st Tourè). A disp.: De Servi, Garofalo, Lardieri, Corti. All.: Maccioni
RETI: 1’pt Prendi, 4’st Randazzo, 17’st Tripiciano, 45’st Piciullo, 49’st Sanneh
NOTE: Ammoniti Farnocchia, Marchetti
Villa Basilica – Spianate 7-0
VILLA BASILICA: Lavorini, Lunardi, Spatola, Matteoni, Cardelli, Igliori, Ponziani, Sabia, Simi, Del Magro, Mangiò L. A disp.: Citti, Bagnatori, Micheli, Corsini, Giulianelli, Mangiò G., Romani, Menconi, Pirito. All.: Galassi
SPIANATE: Giannotti, Raffaelli, Loi, Fabbri, Congi; Modola, Di Venezia, Hamdad, Iussi, Panattoni, Tognetti. A disp.: Domini F., Domini E., Weerappulige, El Khatabi, VIllamagna A., Villamagna C., Paganelli. All.: Rosellini
RETI: Sabia, Simi, Mangiò G., Pirito 2, Micheli, autogol
Bayern Versilia – Lido di Camaiore 4-5 dcr (1-1)
BAYERN VERSILIA: Lorenzoni V., Angeli, Grotti, Maggi, Marku, Lorenzoni L., Sacchelli, Pellegrinetti, Rodriguez Samon, Cipriani Vaquero, Ricci. A disp.: Salani, Dilena, Grillotti, Martinelli, Pardini L, Pardini N., Tarabella, Tartarini, Ulivi. All.: Bertelloni
LIDO DI CAMAIORE: Puccinelli, D’Agliano, Santucci, Pellegrini, Greco, Del Chiaro, Costa, Angeli, Gentile, Luisotti, Del Frate. A disp.: Rebellino; Rosi, Gnekpie Irigre, D’Alessandro, Grotti, Pezzini, Giovannini, Lazzarini. All.: Agostini
RETI: 26’pt Costa, 47’st Rodriguez.
Sant’Alessio – San Marco Tau 2-1
RETI: Romiti, Niccolai, Torcigliani