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Coppa Terza Categoria: Casciana Poggio e Folgore Segromigno prime qualificate ai quarti
Sconfitte in casa Barga e San Vito nelle partite pomeridiane. Il turno si completa fra la serata e mercoledì prossimo
Sono due vittorie corsare a inaugurare gli ottavi di finale di Coppa provinciale di Terza Categoria. A passare il turno sono il Casciana Poggio e la Folgor Segromigno
Barga – Casciana Poggio 0-1
BARGA: Simonini, Ghafouri, Bianchini; Canozzi, Teani, Disperati, Suffredini, Rigali, Bahtijar, Brucciani, Biagiotti. A disp.: Frugoli, Cheloni, Puccini, Togneri, Gonnella, Tiberio, Rosati, Petrozzino. All.: Venturelli
CASCIANA POGGIO: Cheli, Bertoncini Matteo, Mori S., Lorenzetti, Rossi, Magazzini L., Balsotti, Orlandini, Della Mora, Tortelli, Magazzini G. A disp.: Bandini; Carrari, Coli, Magazzini, Micchi, Pedreschi. All.: Telloli
RETI: aut. Cheloni
San Vito – Folgore Segromigno 2-4
SAN VITO: Serra, Di Bene, Santoni, Vitrani, De Gennaro, Ramku, Lucchesi, Petrilli, Fall, Turini, Billet (22’st Maftei). A disp.: Masini, Paganelli, Jabrame. All.: Tessieri
FOLGORE SEGROMIGNO: Gragnani, Franco (23’pt Lorenzi, 31’at Lucchesi), Marras, Mosso (1’st Mennucci), Mazzoni, Fabbri, Martini, Landi, Gabrielli, Paoli, Berti. A disp: Guaspari, Ippia, Picchi, Benedetti, Morotti. All.: Belmonte
ARBITRO: Del Carlo di Lucca
RETI: 4’pt e 17’pt Fall, 12’pt Landi, 32’pt e 42’st Gabrielli, 31’st Berti
NOTE: Ammoniti Lucchesi, Masini, Gabrielli. Espulsi Santoni al 28’pt e Petrilli al 37’st