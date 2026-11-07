Terza Categoria, Trebesto nuova capolista nel girone A, bagarre in vetta nel B

Nel girone A perde in casa l’ex capolista Villa Basilica con il Villetta e al comando ci va la Trebesto che supera il Casciana Poggio in casa. Nel girone B il San Lorenzo si fa corsaro sul campo dell’imbattuto Stiava ed in vetta è bagarre. In attesa del recupero del Lido di Camaiore, che pareggia con la Montagna Seravezzina ma potrebbe balzare in testa, in prima posizione a 15 punti ci sono anche il Lammari (7-2 alla matricola Bayern) e lo Sporting Forte dei Marmi che supera il Farneta