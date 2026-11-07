Calcio dilettanti|
Terza Categoria, Trebesto nuova capolista nel girone A, bagarre in vetta nel B
Cade il Villa Basilica e cambia la leadership. Primo ko per lo Stiava, raggiunto in cima da Lammari e Sporting Forte dei Marmi
Terza Categoria, in archivio un’altra giornata di campionato. Iniziano a delinearsi i rapporti di forza nei due gironi.
Nel girone A perde in casa l’ex capolista Villa Basilica con il Villetta e al comando ci va la Trebesto che supera il Casciana Poggio in casa. Nel girone B il San Lorenzo si fa corsaro sul campo dell’imbattuto Stiava ed in vetta è bagarre. In attesa del recupero del Lido di Camaiore, che pareggia con la Montagna Seravezzina ma potrebbe balzare in testa, in prima posizione a 15 punti ci sono anche il Lammari (7-2 alla matricola Bayern) e lo Sporting Forte dei Marmi che supera il Farneta
Sospesa a pochi minuti dalla fine nel girone A Pescaglia – Lucca Ovest sul punteggio di 4-1. La formazione ospite è rimasta sotto la soglia minima di giocatori, fra espulsioni (due) e infortuni dopo un po’ di tensione per tre rigori fischiati a favore dei padroni di casa di cui due falliti. Così il presidente dei lucchesi, Bazzucchi: “Partita corretta da ambo le parti, decisa da espulsioni ed infortuni che alla fine ci ha costretto in sei effettivi sul campo, chiudendo anticipatamente la partita”
Girone A
Aquila Sant’Anna – Barga 2-3
AQUILA SANT’ANNA: Discini, Lena, Bianchi M., Caturegli, Arena (Di Cesare), Stringari, Saliu (Panelli), Messina, Puccetti (Cacicia), Tahiri (Fambrini), Del Barga (Benhadima). A disp.: Bianchi S., Taddei. All.: Cacicia
BARGA: Frugoli, Valdrighi, Ghafouri, Dami (Petrozzino), Teani, Disperati, Rosati, Rigali, Tiberio, Brucciani, (Bahtijar) Cheloni. A disp.: Simoinini, Bechelli, Bianchini, Canozzi, Puccini, Biagiotti. All.: Venturelli
ARBITRO: Carrara di Lucca
RETI: 14’pt rig. Tahiri, 3’st Ghafouri, 21’st Tiberio, 27’st Benhadima, 50’st Bahtijar
NOTE: Ammomiti Arema. Puccetti, Valdrighi, Tiberio, Rosati
Cp Trebesto – Casciana Poggio 2-0
CP TREBESTO: Vannoli, Consani A., Muscas, Consani T. (Decanini), Antoni, Di Vito, Sanneh, Paganelli, Lazzari (Lardieri), Salvetti, Ramacciotti. A disp.: Andreotti, Balderi, Stagi, Lucchesi, Tourè, Lardieri, Garofalo, Decanini. All.: Maccioni
CASCIANA POGGIO: Cheli, Pedreschi (Tortelli), Carrari (Magazzini M.), Bandini, Michetti, Magazzini L., Balsotti, Orlandini, Della Mora (Vecchi), Micchi (Lorenzetti), Coli. A disp.: Dini, Bertoncini, Magazzini G., Mori, Betti. All.: Librizzi
RETI: 4’pt e 18’st Lazzari
Coreglia – Abc del Calcio 6-0
COREGLIA: Bertlingacci, Pierotti, Suffredini, Mucci G., Giovannetti, Brunini, Daddoveri, Parducci, Babboni, Tulipano, Dinelli. A disp.: Casci M., Guidi, Bertoncini G., Notini, Augelli, Fiori, Poli, Mucci M. All.: Marchetti
ABC DEL CALCIO: Bertoncini E., Bertoncini B., Agrestini, Chiarello, Circelli, Fontana, Manzo, Nicoara, Pizzo, Rugani G., Salvato. A disp.: Bejzaku, Di Martino, Ferrara, Fiaschi, Prizzi, Quagliarini, Rugani T., Uccello. All.: Boni
RETI: Tulipano, Babboni 4, Daddoveri
Folgor Segromigno – San Marco Tau 1-0
FOLGORE SEGROMIGNO: Gragnani, Mosso, Marras, Martini; Mazzoni, Fabbri, Mennucci, Landi, Gabrielli, Paoli, Berti. A disp.: Baroni, Ippia, Secchi, Picchi, Benedetti, Lorenzi, Lucchesi. All.: Belmonte
SAN MARCO TAU: Indragoli, Andreini Pucci G., Lena, Andreini Pucci M., Stringari, Torcigliani, Zani, Zhyrulha, Piegaia, Lombardo, Romani Fabio. A disp.: Bargioni; Vellutini, Bianchi, Urbani, Puccetti, Sorbi, Romani Filippo, Remafedi. All.: Bini
RETI: 6’pt Gabrielli
NOTE: Ammoniti Andreini, Zani, Indragoli, Zhyrukha, Lucchesi, Paoli
Gs Barga – Liga Cutiglianese 4-1
GS BARGA: Adami, Wurach (35’st Rinaldi), Barbi, Martinelli (21’st Cassettai), Nesi, Bravi, Simonini, Marigliani (31’st Mutigli), Venanzi (24’st Manfredi), Bonini, Alfredini (34’st Turri). A disp.: Pucci, Massei, Balducci, Pieri. All.: Tonini
LIGA CUTIGLIANESE: Giovannelli (23’st Sichi), Pagliai (32’pt Iori), Olivieri, De Martino, Rosati, Dami, Signorini, Reggianini, Corrieri, Castelli (26’st Ferri), Martinelli (37’st Paccagnini). A disp.: Ferrari, Di Cagno, Ceccarelli, Rossi, Filloni. All.: Rosati S.
RETI: 4’pt Wurach, 32’pt e 33’st Bonini, 29’st Simonini, 44’st Rosati
NOTE: Ammoniti Martinelli, Venanzi, Rosati, Iori, Wurach
Pescaglia – Lucca Ovest 4-1 sospesa all’82’
PESCAGLIA: Tonarelli, Biagi, Pasolini, Lucchesi, Serradimiglni, Dianda, D’Ulivo, Frugoli, Pacini, Cristofani, Spinu. A disp.: Baldassarri, Mazzanti, Fiori, Bertolacci, Mazzucci, Cavani, Carnicelli, Biancbi, Bernardini.
LUCCA OVEST: Martinelli, Casile, Panattoni, Bah, Pontini, Trubiano, Diakite, Drame, Doucoure, Bazzucchi, Belluomini I.. A disp.: Belliomini L., Dini, Makhlouf, Yoda. All.: Verdigi
RETI: rig. Cristofani, Spinu, Fiori, Belluomini I.
NOTE: Il Lucca Ovest, già in 9 per due espulsioni, è rimasto sotto la soglia regolamentare. Il Pescaglia ha fallito due calci di rigore
Sant’Alessio – Fornaci 3-4
SANT’ALESSIO: Ricci, Bartoli, Giambastiani, Baccili, Fascetti, Niccolai, Dalvadori, Brachini, Romiti, Galli, Picchi. A disp.: Reggiani, Baisi, Bernacchi, Barsocchi, Maltese E., Pizzolante,T acchi. All.: Del Bianco
FORNACI: Palla, Faur, Frosini, Biagioni, Franchini, Taddei, Pacini, Satti, Obbligato, Tamberi, Campioni. A disp.: Baldassari, Cavani, Cecchini, Dattili, Giannelli, Lena, Nelli Gregori, Petri. All.: Salotti
RETI: Romiti 3, Biagiori, Faur, Campioni, Satti
Villa Basilica – Villetta 0-2
VILLA BASILICA: Citti, Mangiò G., Spatola, Micheli, Matteoni, Ponziani, Giulianelli, Sabia, Pirito, Del Magro, Mangiò L. A dsp.: Lavorini, bagnatori, Lunardi, Corsini, Romani, Cardelli, Galligani, Menconi, Simi. All.: Galassi
VILLETTA: Bertoncini, Biagioni, Pioli, Schievenin, Rossi, Angelini; Tagliasacchi, Friz, Mariani, Bravi, Chiriacò. A disp.: Magangini, Lartini, FIoriti, Tortelli, Bechelli, Cavani, Longhi, Damazzi. All.: Giusti
RETI: Mariani, Bravi
Girone B
Academy Qm Massarosa – Nhul Viareggio 1-2
ACADEMY QM MASSAROSA: Fantozzi, Rosellini T., Vecoli, Lucchesi (1’st Bertagna), Lazzeri, Hamouda, Lunghi, Gianfranchi (1’st Scatena), Fruzzetti (25’st Allegretti), Rosellini A., Marinari (38’st Lombardi). A disp.: Farnesi, Venturini, Orsetti, Costantin, Frati. All.: Giuli
NHUL VIAREGGIO: Palmerini, Fierro, Lippi, Ambrogi, Aghini Lombardi, Tognarelli, Prendi, Quagliozzi (20’st Ambrogi), Benassi (25’st Tartarelli), Kjeidi, Randazzo (10’st Piciullo). A disp.: Luchini, Tripiciano, Cappè, Pepe, Florescu. All.: Maiolani
RETI: 41’pt e 38’st Prendi, 22’st rig. Marinari
NOTE: Ammoniti Marinari, Allegretti, Hamouda, Prendi
Lammari – Bayern Versilia 7-2
LAMMARI: Scatena (Kouma), Genovali, Lencioni G., Tessieri, Sebastiani (Fugiaschi), Kaja, Giomi; Gallo (Ciucci), Ghilarducci, Bazzano A. (Bazzano L.), Carignani (Kaja).. A diso.: Del Sorbo, Fejzaj, Fazzini, Lencioni A. All.: Tuccori
BAYERN VERSILIA: Martinelli, Angeli, Grotti, Lorenzoni V., Lorenzoni L., Mariu, Ulivi, Pellegrinetti, Rodriguez Samon, CIpriani Vaquero, Ricci. A disp.: Dilena, Tartarini, Benedetti, Licusato, Mattugini, Mosti, Duro. All.: Bertelloni
RETI: Gallo 4, Carignani, Ghilarducci, rig. Lencioni G., Rodriguez, Ricci
Montagna Seravezzina – Lido di Camaiore 2-2
MONTAGNA SERAVEZZINA: Manattini, De Lucia, Dazzi, Garbati, Mihailescu, Cialoni, Cancogni, Marku, Mataj, Guidotti, Cancogni T. All.: Bacci.
LIDO DI CAMAIORE: Rebellino, D’Alessandro, Santucci, Pellegrini, Greco, Lazzarini, Del Frate, Costa, Giovannini, Luisotti, Tomei. A disp.: Puccinelli, Rosi, Gnekpie Irigre, D’Agliano, Angeli, Gentile, Pezzini, Grotti. All.: Agostini
RETI: 20’pt Luisotti, 15’st autogol, 25’st Mataj, 40’st Candelli
San Vito – Retignano 2-2
SAN VITO: Masini, Di Bene, Baldeh (42’st Billet), Vitrani, De Gennaro, Lucchesi, Petrilli, Santoni (20’st Manfreda), Fall, Turini, Paganelli. A disp.: Serra, Marchi, Todri, Maftei. All.: Tessieri
RETIGNANO: Pili, Da Prato, Landi (35’st Marrai M.), Moschetti, Torcigliani, Baldi, Intaschi A. (41’st Piombetti), Intaschi R., Salvatori (41’st Marrai N.), Bartelloni, Sancredi. A disp.: Giannini, Corfini, Gherardi, Fall, Fusco. All.: Salvatori
RETI: 23’pt Paganelli, 33’pt e 13’st Intaschi A., 3’st rig. Lucchesi
NOTE: Ammoniti Lucchesi, Petrilli, Bartelloni
Sporting Camaiore – Galleno 2-1
SPORTING CAMAIORE: Grande, Bonuccelli, Costagli, Raffaelli, Maffei, Rossi, Matei, Bobbio, Giannotti, Capecchi, Qoshja. A disp.: Bianco, Barsottelli, Filippeddu, Benassi, Scevalo, Fanfani, Paoli, Martinelli, Puccinelli. All.: Orsetti
GALLENO: Rosellini, Candeloro, Papa (14’st Xhebexhiu), Carmignani (28’st Tambellini) Banditori, Mencarini, Papagna (28’st Donati), Bulleri (38’st Marongiu), Galligani, Ortu, Tintori. A disp.: Santicchia, Buonamici, Caterino, Manzi, Francalanza. All.: Banditori
RETI: 6’pt rig. e 31’pt Capecchi, 9’pt rig. Candeloro
NOTE: Ammoniti Rosellini, Bulleri. Espulsi Tintori e Candeloro
Sporting Forte dei Marmi – Farneta 5-1
SPORTING FORTE DEI MARMI: Bedei, Salvini, Galeotti, Poli, Lorenzoni, Grassi, Di Foggia, Celentano, Oprita, Pillon, Sangalli. A disp.: Petrucci, Ambrosi, Ticci, Balduini, Perregrini, Leonardi, Alaimo, Tedeschi, Tartarini. All.: Carducci
FARNETA: Vannucci, Angeli (10’st Marchetti), Rizzo, Bellucci (28’st Fenili), Dinelli, Alama, Kasa (33’st Marafetti), Gueddouche, Conti, Marchi (9’st Fontana), Soldati (37’st Pighini). A disp.: Solfanelli, Giuli, Lazzarini,Evangelisti. All.: Biagiotti
RETI: 36’pt Salvini, 41’pt Sangalli, 10’st Pillon, 18’st Kasa, 26’st Alaimo, 40’st Oprita
Stiava – San Lorenzo 0-1
STIAVA: Nuti, Giannini, Caniparoli, Milani, Matrone, Gemignani, Simoni, Vaselli, Cecchini (20’st Sbrana), Casotti, Pardini (30’st Ndoka). A disp.: Pierucci, Bernardini, Iacomini, Bertolucci, Ribecai, Bertilotti, Badini. All.: Ricci
SAN LORENZO: Raschioni, Simonetti, Dianda, Vannucci (10’st Pellegrini), Ricci, Batastini, Cretella (40’st Massagli), Giannecchini, Pavan L. (35’st Decanini), Del Ry, Haoudi. A disp.: Berti, Matteucci, Fantozzi, Madda, Serafini, Pavan A.. All.: D’Aurelio
ARBITRO: Franceschini di Viareggio
RETI: 21’pt Cretella
NOTE: Ammoniti Milani, Gemignani, Vaselli
Badia Pozzeveri – Spianate lunedì