Spettacolo fra Badia Pozzeveri e Spianate: il posticipo finisce 3-3

Badia Pozzeveri – Spianate 3-3 BADIA POZZEVERI : Belcredi, Maliziola (37’st Del Re), Buondi, Panini, Bussagli, Toto, Di Furia (13’st Cavallini), Ruggiero, Toni, Gentile, Dalle Luche (35’pt Dal Pino, 30’st Fuoco). A disp.: Ndao, Giusfredi, Martini, Tusa, Galantuomini. All.: Carrara SPIANATE : Domini F., El Khatabi (20’st Iussi), Loi (40’st Villamagna A.), Domini E. (30’st Weerappulige), Congi, Modola, Di Venezia, Hamdad O., Francesconi, Panattoni, Villamagna C. A disp.: Giannotti, Paganelli. All.: Rosellini RETI : 9’pt Toni, 14’pt e 43’st Villamagna C., 37’pt Gentile, 35’st Iussi, 46’st Cavallini

Spettacolo e divisione della posta nel derby fra Badia Pozzeveri e Spianate.

Non delude il posticipo di campionato di Terza, in notturna fra le due formazioni altopascesi: una continua alternanza di emozioni. Due volte in vantaggio i padroni di casa con Toni e Gentile, due volte raggiunti con le reti di Villamagna e Iussi, quando mancano dieci minuti alla fine del match. Finale incadescente e a parti invertite: Villamagna porta avanti lo Spianate, Cavallini nel recupero riaccuffa un punto. Finisce 3-3