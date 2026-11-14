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Terza Categoria, Trebesto e Lido di Camaiore in vetta dopo la settima giornata
Un’altra giornata ricca di gol e di gare equilibrate. Torna alla vittoria il Villa Basilica, bene le barghiane. Nel B ok Lammari e S.Vito
Terza categoria, ecco come è andata la giornata di campionato.
Nel girone A con il successo a Orentano continua la cavalcata della Trebesto, torna alla vittoria il Villa Basilica. Da tre punti le due barghigiana, Casciana Poggio, Aquila Sant’Anna e Villetta.
Nel girone B il Lido di Camaiore, che in settimana aveva vinto 5-3 il recupero con il Bayern Versilia, vince anche con il Badia Pozzeveri. Vincono San Vito, Lammari e Academy Qm Massarosa.
Girone A
Abc del Calcio – Cp Trebesto 0-3
ABC DEL CALCIO: Buonaguidi, Khallad (Buoncristiani), Bertoncini B., Banelli, Agrestini, Chiarello, Salvato (Di Martino), Circelli (Bejzaku), Rugani G., Ruglioni (Fontana), Prizzi. A disp.: Bertoncini E., Rugani T., Bocci, Nicoara, Fiaschi. All.: Boni
CP TREBESTO: Vannoli, Consani A., Stagi, Antoni, Marchetti, Di Vito (Lardieri), Sanneh, Giuntoli (Tourè), Lazzari (Balderi), Salvetti (Decanini), Ramacciotti (Consani T.). A disp.: De Servi, Corti, Saidy, Garofalo. All.: Maccioni.
RETI: 28’pt Antoni, 41’st Giuntoli, 44’st Lardieri
Barga – Pescaglia 4-0
BARGA: Frugoli, Valdrighi, Ghafouri, Dami, Teani, Disperati, Rosati F., Rigali, Tiberio, Brucciani, Cheloni. A disp.: Simoni, Bianchini, Martini Adami, Rossi, Togneri, Canozzi, Bahtijar, Petrozzino. All.: Venturelli
PESCAGLIA: Baldassarri, Biagi, Pasquini, Sponu, Barsotti, Serradimigni, D’Ulivo, Frugoli, Fiori, Cristofani, Pacini. A disp.: Tonarelli, Mazzanti, Carnicelli, Biacnhi, Bernardini, Mazzucchi, Cavani, Dianda. All.: Moretti
RETI: Tiberio 2, Rosati, Petrozzino
Casciana Poggio – Sant’Alessio 2-0
CASCIANA POGGIO: Cheli, Pedreschi, Carrari, Bandini, Magazzini M., Magazzini L., Tortelli, Orlandini, Della Mora, Micchi, Michetti. A disp.: Dini, Bertoncini, Vacchi, Mgazzini G., Lorenzetti, Mori A., Mori S., Coli, Betti, Balsotti. All.: Telloli
SANT’ALESSIO: Simonetti, Baccili, Giambastiani, Romiti, Niccolai, Maltese E., Salvadori, Maltese N., Ghiglioni, Galli, Picchi. A disp.: Reggiani, Barsocchi, Bartoli, Tacchi, Fascetti, Di Stefano, Pizzolante, Bernacchi, Baisi. All.: Del Bianco
RETI: 35’pt Magazzini L., 25’st Coli
Fornaci – Giesse Barga 0-2
FORNACI: Palla, Faur, Grosini, Biagioni (Baldassari), Franchini; Taddei, Pacini, Satti (Giannelli), Obbligato, Tamberi, Campioni (Petri). A disp.: Cecchini, Daci, Dattili, Nelli, Tortelli. All.: Salotti.
GIESSE BARGA: Wurach, Barbi, Pieri, Bonini, Marigliani, Simonini (Rinaldi), Venanzi (Manfredi), Alfredini (Balducci), Bravi, Pucci, Cassettai (Nesi), Adami. A disp.: Mutigli, Martinelli, Massei. All.: Tonini
ARBITRO: Paganelli di Lucca
RETI: 24’st e 28’st Manfredi
NOTE: Al 17’st Manfredi sbaglia un calcio di rigore
Liga Cutiglianese – Aquila Sant’Anna 0-2
LIGA CUTIGLIANESE: Sichi L., Pagliai M. (Iori), Olivieri, De Martino, Rosati N., Dami, Signorini, Reggianini (Corrieri), Castelli L, Castelli G., Martinelli (Ferri). A disp.: Giovannelli, Ferrari, DI Cagno C., Paccagnini, Ceccarelli, Rossi. All.: Rosati S.
AQUILA S.ANNA: Discini, Lena, Bianchi M. (Di Cesare), Stringari, Caturegli, Arena, Benhadima, Messina (Matelli), Puccetti (Panelli), Tahiri (Careddu), Saliu (Ben Amor). A disp.: Bianchi S., Cadi, Amato. All.: Cacicia
ARBITRO: Valenti di Lucca
RETI: 40’pt rig. Tahiri, 12’st Bianchi M.
NOTE: Ammoniti Messina, Martinelli, Paccagnini. Espulsi Castelli G., Ceccarelli dalla panchina
Lucca Ovest – Folgore Segromigno alle 18,30
San Marco Tau – Villa Basilica 2-4
SAN MARCO TAU: Indragoli, Gambogi, Andreini Pucci M., Lena, Puccetti, Romani Filippo, Zani, Zhyrukha, Torcigliani, Lombardo, Stringari. A disp.: Andreini Pucci G., Bargioni, Piegaia, Vellutini, Urbani, Remafedi, Romani Fabio. All.: Bini
VILLA BASILICA; Citti, Mangiò G., Spatola, Micheli, Matteoni, Igliori, Giulianelli, Sabia, Pirito, Del Magro, Mangiò L. A disp.: Lavorini, Bagnatori, Lunardi, Corsini, Romani, Cardelli, Ponziani, Menconi, Simi. All.: Galassi.
RETI: Giulianelli 2, Mangiò L. 2, Zani 2
Villetta – Coreglia 3-1
VILLETTA: Bertoncini M., Longhi, Pioli S., Schievenin, Rossi, Magagnini, Tagliasacchi, Fris, Mariani, Bravi, Chiriacò. A disp.: Anrdeucci, Lartini, Angelini, Fioriti, Tortelli, Bechelli; Cavani, Valdrigni, Damazzi. All.: Giusti
COREGLIA: Berlingacci, Bertoncini, Suffredini, Mucci G., Giovannetti, Brunini, Daddoveri, Parducci, Babboni, Tulipano, Fiori. A disp.: Casci M., Guidi, Pierotti, Romiti, Notini, Aucelli, Dinelli, Poli, Mucci. All.: Marchetti
RETI: 14’pt e 20’st Mariani, 30’st rig. Bravi, 39’st Tulipano
Girone B
Calcio Galleno – San Vito 0-2
GALLENO: Santicchia, Carmignani, Galligani (36’st Miserendino), Luciano (27’st Papa), Banditori (41’st Francalanza), Tambellini, Donati (11’st Manzi), Bulleri, Xhebexhiu, Ortu (33’st Marongiu), Papagna. A disp.: Rosellini , Buonamici, Caterino, Dimilta. All.: Benedetti
SAN VITO: Masini, Di Bene, Baldeh, Lucchesi (36’st Marchi), De Gennaro, Ramku, Petrilli, Vitrani, Fall (41’st Billet), Turini (29’st Manfreda), Paganelli. A disp.: Serra, Maftei, Santoni, Todri. All.: Tessieri
RETI: 5’pt e 20’st rig. Lucchesi
NOTE: Ammoniti Santicchia, Banditori, Vitrani, Lucchesi
Farneta – Lammari 0-4
FARNETA: Solfanelli, Angeli, Rizzo, Bellucci (5’st Dinelli), Barsotti (1’st Fenili), Alama, Kasa (14’st Evangelisti), Faralli, Conti, Gueddouche (5’st Marchetti), Soldati (25’st Fontana). A disp.: Vannucci, Giuli, Di Giovanni, Zuncheddu. All.: Providenti
LAMMARI: Scatena, Giomi, Sebastiani, Bazzano, Genovali Del Debbio, Romanini, Lencioni G., Gallo, Ghilarducci, Fazzini, Lencioni A. A disp.: Kuoma, Cioucci, Del Sorbo, Tessieri, Taponeco, Fugiaschi, Kaja, Stringari, Secchi. All.: Tuccori
RETI: 31’pt Lencioni A., 36’pt e 39’pt Lencioni G., 47’pt Romanini
Lido di Camaiore – Badia Pozzeveri 2-1
LIDO DI CAMAIORE: Rebellino, D’Alessandro, Lazzarini, Angeli, Greco, Ali, Gentile, Costa, Giovannini, Luisotti, Tomei. A disp.: Puccinelli; Gnekpie Irigre, Pezzini, Pellegrini, Del Frate, Rosi, Santucci, Grotti. All.: Agostini
BADIA POZZEVERI: Belcrei, Biondi, Martini (10’st Del Re, 40’st Dalle Luche), Panini, Bussagli, Toto, Di Furia (13’st Maliziola), Dal Pino (5’st Gentile), Toni A., Ruggiero, Galantuomini (21’st Ndao). A disp.: Marinari, Giusfredi, Pugnetti, Cavallini.
RETI: 2’pt rig. Giovannini, 47’pt Ruggiero, 18’st Luisotti
NOTE: Ammoniti Tomei, Di Furia, Bussagli
Nhul Viareggio – Sporting Camaiore 0-0
NHUL VIAREGGIO: Di Viccaro, Fierro, Ambrogi, Quagliazzi, Tognarelli, Farnocchia, Cappè, Luchini, Randazzo, Prendi, Tripiciano. A disp.: Garau, Kjeidi, Florescu, Tomei, Stella, Aghini Lombardi, Piciullo, Tartarelli, Benassi. All.: Maiolani.
SPORTING CAMAIORE: Grande, Costagli, Barsottelli, Raffaelli; Rossi, Paoli, Qoshja, Bobbio, Martinelli, Capecchi, Filippeddu. A disp.: Bianco, Bonuccelli, Poleschi, Benassi, Scevola, Matei, Dati, Del Prete, Puccinelli. All.: Orsetti
Retignano – Stiava 1-1
San Lorenzo – Sporting Forte dei Marmi 1-1
SAN LORENZO: Raschioni, Simonetti, Dianda, Madda, Ricci, Batastini, Cretella, Giannecchini, Pavan L., Del Ry, Khaldi. A disp.: Berti, Matteucci, Fantozzi, Pellegrini, Marlia, Massagli, Serafini, Pavan A., Decanini. All.: D’Aurelio
SPORTING FORTE DEI MARMI: Bedei, Lorenzoni, Di Foggia, Poli, Tonni, Grassi, Celebntano, Tedeschi, Oprita, Tartarini, Mussi. A disp.: Petrucci, Galeotti, Ticci, Vannucci, Perrregrini, Leonardi, Alaimo, Cacioppo, Pillon. All.: Carducci
ARBITRO: Bertini di Lucca
RETI: 32’pt Cretella, 47’st Oprita
Spianate – Academy Qm Massarosa 0-2
SPIANATE: Domini F., Weerappulige (Iussi), Loi, Fabbri (Domini E.), Congi, Modola (El Khatabi), Di Venezia, Hamdad, Francesconi, Panatoni, Villamagna C. A disp.: Villamagna A., Raffaellil. All.: Rosellini
ACADEMY QM MASSAROSA: Fantozzi, Lunghi (Hamouda), Bertagna, Lazzeri, Vecoli, Rosellini T., Fruzzetti, Rosellini A., Marinari (Lucchesi), Miscio (Patalani), Scatena (Donnini). A disp.: Farnesi, Orsetti, Venturini, Frati, Gianfranchi. All.: Giuli
RETI: Lunghi, Miscio
NOTE: Ammoniti Fabbri, Modola, Iussi, Lucchesi. Espulso Villamagna C.
Bayern Versilia – Montagna Seravezzina lunedì