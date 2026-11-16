Terza Categoria|
Montagna Seravezzina corsara sul campo del Bayern Versilia nel posticipo
Mataj, De Lucia e Candelli regalano la prima vittoria stagionale all’undici di Bacci. Padroni di casa ancora ko
Vince il Montagna Seravezzina nel posticipo del girone B di campionato di Terza Categoria contro il Bayern Versilia. Tris dei ragazzi di Bacci per la prima vittoria stagionale.
Questo il tabellino della gara.
Bayern Versilia – Montagna Seravezzina 1-3
BAYERN VERSLILIA: Lorenzoni V., Angeli, Duro, Benedetti, Grotti, Mosti, Lorenzoni A., Marku, Ricci, Cipriani Vaquero, Sacchelli. A disp.: Martinelli, Dilena, Grillotti, Lorenzoni L., Mattugini, Psrdini, Pellegrinetti, Tarabella, Ulivi. All.: Bertelloni
MONTAGNA SERAVEZZINA: Manattini, De Lucia, Dazzi, Garbati, Mihailescu, Cialoni, Cancogni, Marku, Matak, Guidotti, Cancogni. A disp.: Tommasi, Bedei, Tarabella, Bertoneri, Giannecchini, Cagnoni, Buselli, Candelli, Leonetti. All.: Bacci
RETI: Mataj, De Lucia, Sacchelli, Candelli