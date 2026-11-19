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Fornaci corsaro a Pescaglia: è l’ultima qualificata ai quarti di Coppa di Terza
L’undici di Salotti corsaro con le reti di Tamberi e Campioni. Il Casciana Poggio prossimo avversaria. Il quadro completo
Pescaglia – Fornaci 1-2
PESCAGLIA: Tonarelli, Spinu, Pasquini, Lucchesi, Barsotti, Mazzanti, Mazzucchi, Friugoli, Fiori, Cristofani, Pacini. A dispo.: Badassarri, D’Ulivo, Bertolacci, Carnicelli, Bianchi, Bernardini. All.: Moretti
FORNACI: Palla, Faur, Frosini, Baldassari, Lena, Taddei, Campioni, Satti, Obbligato, Tamberi, Giannelli. A disp.: Bonetta, Cecchini, Daci, Fazzi, Idahosa, Nelli Gregori, Petri. All.: Salotti
RETI: Cristofani, Tamberi, Campioni
Il recupero dell’ultima gara degli ottavi di finale di Coppa provinciale di Terza Categoria sorride al Fornaci, che viola il campo di Piegaio ed estromette il Pescaglia.
Questo il tabellone dei quarti di finale: Montagna Seravezzina – Lido di Camaiore, Nhul Viareggio – Sant’Alessio, Folgore Segromigno – Villa Basilica, Fornaci – Casciana Poggio