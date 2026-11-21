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Terza Categoria, in archivio un’altra giornata ricca di gol
Nel girone A in vetta va il Barga, pari Trebesto, Villa Basilica a valanga. Nel B Lido forza otto, frena Lammari agganciato dallo Sporting Forte
Terza Categoria, ecco come è andata la giornata di campionato.
Girone A
Cp Trebesto – Villetta 2-2
CP TREBESTO: Vannoli, Consani A., Muscas, Antoni, Marchetti (Ramacciotti), Stagi, Sanneh, Salvetti, Lazzari, Decanini; Giuntoli (Lardieri). A disp.: De Servi, Corti, Saidy, Tourè, Balderi. All.: Maccioni
VILLETTA: Bertoncini, Longhi (Tagliasacchi), Biagioni (Andreucci), Schievenin, Rossi, Magagnini (Fioriti), Bechelli, Lartini (Tortelli), Mariani, Bravi, Chiriacò. A disp.: Bechelli, Angelini. All.: Giusti
RETI: 9’pt e 41’st Lazzari, 32’pt Pioli, 49’st Fioriti
Coreglia – San Marco Tau 1-3
COREGLIA: Berlingacci, Pierotti, Suffredini, Mucci G., Giovannetti, Romiti, Biagiotti, Parducci, Babboni, Tulipano, Fiori. A disp.: Mucci M., Guidi, bertoncini, Daddoveri, Notini, Augelli, Dinelli, Poli, Longhi. All.: Marchetti.
SAN MARCO TAU: Urbani, Lena, Gambogi, Vellutini (25’st Mennucci), Torcigliani, Zhyrukha (30’st Remafedi), Romani Fabio (10’st Lombardo), Romani Filippo, Stringari (24’st Andreini), Zani, Piegaia (38’st Bargioni). A disp.: Indragoli, Andreini Pucci, Bargioni, Bianchi, Lombardo, Mennucci, Remafedi, Sorbi. All.: Bindi
RETI: 23’pt Piegaia, 15’st Zani, 27’st Stringari, 40’st Notini
NOTE: Ammoniti Torcigliani
Folgore Segromigno – Barga 1-4
FOLGORE SEGROMIGNO: Gragnani, Franco, Martini, Paoli, Mazzoni, Fabba, Mennucci, Landi, Gabnrielli, Angeli, Berti. A disp.: Baroni, Benedetti, Morotti, Zhair, Menesini, Lorenzi, Lucchesi, Secchi. All.: Belmonte
BARGA: Frugoli, Canozzi, Ghafouri, Dami, Teani, Disperati, Rosati, Rigali, Tiberio, Brucciani, Cheloni. A disp.: Simonini, Bianchini, Rossi, Martini Adami, Togneri, Marchi, Bahtijar, Petrozzino. All.: Venturelli
RETI: 15’pt Rigali, 20’pt Teani, 5’st Tiberio, 10’st aut. Disperati, 15’st Rosati
Fornaci – Liga Cutiglianese 4-1
FORNACI: Palla, Faur, Frosini (Dattili), Campioni, Franchini (Stefani), Taddei, Pacini (Nelli Gregori), Satti (Baldassari), Obbligato (Idahosa), Tamberi, Giannelli. A disp.: Buti, Cecchini, Petri. All.: Salotti
LIGA CUTIGLIANESE: Giovannelli, Pagliai, Riori, De Martino, Dami, Rossi, Signorini, Rosati N., Castelli, Bicocchi, Ferri. A disp.: Sichi, Bonacci, Di Cagno C., Oliveri, Paccagnini, Ceccarelli, Franchi, Filoni. All.: Rosati S.
RETI: 12’pt Obbligato, 13’pt Signorini, 27’pt Tamveri, 29’pt Satti, 49’st Baldassari
Gs Barga – Casciana Poggio 2-1
GS BARGA: Pucci, Wurach, Barbi, Cassettai, Salotti, Bravi, Simonini, Marigliani (16’st Martinelli), Venanzi (4’st Manfredi, 6’st Balducci), Bonini (33’st Mutigli), Alfredini (35’st Turri). A disp.: Adami, Pieri, Rinaldi, Cassettari
CASCIANA POGGIO: Cheli, Pedreschi, Bandini, Magazzini M. (13’st Coli), Magazzini L., Balsotti, Orlandini, Micchi (41’st Magazzini L.), Carrari, Michetti (29’st Betti), Tortelli. A disp.: Dini, Coli., Della Mora, Vecchi, Lorenzetti
RETI: 9’pt Micchi, 27’pt Bravi, 1’st Bonini
NOTE: Ammoniti Alfredini, Magazzini L., Lorenzetti, Martinelli
Pescaglia – Aquila S.Anna 4-2
PESCAGLIA: Tonarelli, Spinu (Fiori), Pasquini, Bassotti, Mazzucchi, Mazzanti, D’Ulivo, Cavani, Dianda, Cristofani; Carnicelli. A disp.: Baldassarri, Lucchesi, Frugoli, Bianchi, Bertolacci. All.: Moretti
AQUILA SANT’ANNA: Discini, Lena, Bianchi M. (Saliu), Dai, Caturegli, Stringari, Benhadima, Messina, Puccetti (Panelli)), Tahiri (Amato), Ben Amor (Fambrini). A disp.: Bianchi S., Amato, Panelli, Arena, Saliu, Fambrini, Di Cesare, De Cicco. All.: Cacicia
RETI: 15’pt Benhadima, 18’pt D’Ulivo, 41’pt Bianchi M., 15’st e 47’st Cristofani, 38’st Barsotti
NOTE: Espulsi Fambrini, Messina. Ammonitio Cacicia, Amato, Daci, Cavani
Sant’Alessio – Abc del Calcio 2-1
SANT’ALESSIO: Simonetti, Baisi, Baccili, Romiti, Bernacchi, Maltese E., Salvadori, Maltese N., Ghiglioni, Galli, Picchi. A disp.: Reggiani, Giambastiani; Tacchi, Di Stefano, Niccolai, Pizzolante, Fascetti, Barsocchi. All.: Del Bianco
ABC DEL CALCIO: Chiarello, Khallad, Bertoncini, Agrestini, Nicoara, Salvato, Rugani, Bejzaku, Fontana, Ruglioni, Buonaguidi. A disp.: Bertoncini, Di Martino, Pizzi, Quagliarini, Pardini, Buoncristiani, Fiaschi, Circelli, Uccello. All.: Boni
RETI: Galli, Bernacchi per il Sant’Alessio
Villa Basilica – Lucca Ovest 6-0
VILLA BASILICA: Lavorini, Mangiò G., Bagnatori, Micheli, Cardelli, Igliori, Giulianelli, Sabia, Manconi, Del Magro, Mangiò L. A disp.: Citti, Romani, Lunardi, Corsini, Inguaggiato, Matteoni, Ponziani, Pirito, Simi. All.: Galassi.
LUCCA OVEST: Belluomini, Zullo, Yoda, Pintini, Konteh, Trubiano, Dramè, Sedyi, Doucoure, Bazzucchi, Bamba. A disp.: Diakite. All.: Verdigi
RETI: Del Magro, Sabia, Mangiò L. 2, Menconi 2
Girone B
Academy Qm Massarosa – Lido di Camaiore 0-8
ACADEMY QM MASSAROSA: Farnesi, Lunghi, Hamouda, Lazzeri, Vecoli, Rosellini T., Fruzzetti, Rosellini A., Lucchesi, Miscio, Scatena. A disp.: Marcucci, Frati, Venturini, Bertagna, Allegretti, Gianfranchi, Patalani, Lombardi. All.. Giuli
LIDO DI CAMAIORE: Puccinelli, D’Alessandro, Lazzarini, Tomei, Ali, Del Chiaro, Gentile, Costa, Giovannini, Luisotti, Del Frate. A disp.: Rebellino, Gnekpie Irigre, D’Agliano, Pezzini, Pellegrini, Rosi, Angeli, Morrone, Greco. All.: Agostini
RETI: 4 Luisotti, 2 D’Agliano, Gentile, Giovannini
Badia Pozzeveri – Bayern Versilia 5-2
BADIA POZZEVERI: Belcrei (40’pt Marinari), Maliziola, Biondi, Panini, Bussagli, Toto (35’st Giusfredi), Di Furia (18’st Betti), Galantuomini (8’st Gentile), Toni, Ruggiero, Dalle Luche (18’st Cavallini). A disp.: Del Re, Ndao, Martini, Tusa. All.: Carrara
BAYERN VERSILIA: Lorenzoni V., Angeli, Grotti, Benedetti (10’st Grillotti), Duro, Mosti (21’st Tarabella), Rodriguez Samon, Lorenzoni A. (12’st Ulivi), Ricci (30’st Licusato), Cipriani Vaquero, Marku. A disp.: Dilena, Lorenzoni L., Mattugini, Tartarini, Martinelli. All.: Bertelloni
RETI: 12’pt Rodriguez, 22’pt Galantuomini, 45’pt Dalle Luche, 12’st Panini, 30’st Ruggiero, 38’st Grillotti, 39’st Cavallini
NOTE: Ammoniti Duro, Benedetti, Di Furia, Rodriguez, Cipriani. Espulso Marku.
Montagna Seravezzina – Lammari 2-2
MONTAGNA SERAVEZZINA: Manattini, De Lucia, Dazzi, Garbati, Mihailescu, Cialoni, Cancogni, Marku, Mataj, Guidotti, Candelli. A disp.: Tommasi, Bedei, Tarabella, Bertoneri, Giannecchini, Del Chiaro, Buselli, Tardelli, Leonetti. All.: Cagnoni
LAMMARI: Scatena, Carignani, Giomi, Bazzano A., Genovali Del Debbio, Lencioni G., Tessieri, Romanini, Ghilarducci, Fejzaj, Sebastiani. A disp.: Bazzano L., Taponeco, Del Sorbo, Fazzini, Secchi, Lencioni A., Kaja, Gallo, Fugiaschi. All.: Tuccori
RETI: Candelli, De Lucia, Ghilarducci, Gallo
San Lorenzo – Farneta 3-0
SAN LORENZO: Raschioni, Simonetti, Matteucci, Pellegrini (25’st Madda), Ricci, Batastini, Cretella (25’st Serafini), Giannecchini, Pavan L. (17’st Massagli), Del Ry, Haoudi (25’st Decanini)- A disp.: Berti, Marlia, Vennucci. All.: D’Aurelio.
FARNETA: Vannucci, Angeli, Faralli (10’st Evangelisti), Bellucci (6’st Di Giovanni), Rizzo, Alama, Marafetti (14’st Fenili), Dinelli, Conti, Kasa (6’st Soldati), Marchetti (14’st Gueddouche). A disp.: Solfanelli, Barsotti, Ramacciotti, Lazzarini. All.: Providenti
RETI: 10’pt e 16’st Haoudi, 7’st Cretella
NOTE: Ammoniti Haoudi, Matteucci, Angeli, Rizzo
San Vito – Nhul Viareggio 1-0
SAN VITO: Masini, Di Bene, Baldeh, Vitrani; De Gennaro (23’pt Marchi), Ramko, Manfreda (35’st Santoni), Petrilli, Fall, Turini, Paganelli. A disp.: Serra, Billet, Todri, Bresciani, Bacci. All.: Tessieri
NHUL VIAREGGIO: Garau, Ambrogi, Tognarelli, Ali (1’st Lippi), Tripiciano (1’st Benassi), Farnocchia (29’st Aghini Lombardi), Randazzo, Luchini, Piciullo (27’st Tartarelli), Prendi, Kjeidi (15’st Pepe). A disp.: Quiagliozzi, Floresci, Fierro, Lippi, Aghini Lombardi, Tartarelli, Benassi, Pepe, Stella. All.: Maiolani.
RETI: 8’pt Turini
NOTE: Ammoniti Farnocchia, Pepe
Sporting Camaiore – Spianate 5-2
SPORTING CAMAIORE: Grande, Costagli, Barsottelli, Bobbio, Maffei, Paoli, Qoshja, Poleschi, Giannotti, Capecchi, Matei. A disp.: Pittalà, Bonuccelli, Martinelli, Benassi, Rossi, Fanfani, Grimaudo, Del Prete, Puccinelli. All.: Orsetti
SPIANATE: Domini F., Weeappulige, Raffaelli, Lunghi, Congi, Modola, Di Venezia, Hamdad, El Khatabi, Panattoni, Domini E. A disp.: Giannotti, Villamagna. All.: Rosellini.
RETI: Maffei, Giannotti 3, Capecchi, Khatabi 2
Sporting Forte dei Marmi – Retignano 3-1
SPORTING FORTE DEI MARMI: Bedei, Lorenzoni, Di Foggia, Poli, Bartelloni, Grassi, Celentano, Tedeschi, Oprita, Tartarini, Mussi. A disp.: Petrucci, Galeotti, Ticci, Vannucci, Perrregrini, Leonardi, Alaimo, Cacioppo, Pillon. All.: Carducci
RETIGNANO: Pili, Intaschi, Salvatori, Piombetti, Torcigliani, Baldi, Intaschi R., Lorenzoni, Gurraj, Bartelloni, Sancredi. A disp.: Silvestri, Marrai N., Marrai M., Fall, Giannini, Gherardi, Cimardi, Corfini, Bascherini. All.: Salvatori
RETI: Tartarini, Bartelloni, Pillon, Ambrosi
Stiava – Galleno 0-0
STIAVA: Pierucci, Iacomini, Caniparoli, Vaselli, Giannini, Meneghetti, Zghibri, Cecchini, Gemignani, Simoni, Del Bucchia. A disp.: Nuti, Baldini, Bertolucci, Ribecai, Bertolitti, Casotti, Pardini, Sbrana, Milani. All.: Ricci.
GALLENO: Santicchia, Candeloro (21’st Manzi), Carmignani, Luciano (8’st Xhebexhiu), Banditori, Gallicani, Mencarini, Bulleri, Papagna (29’st Tambellini), Ortu (38’st Miserendino), Tintori. A disp.: Rosellini, Dimilta, Donati, Marongiu, Papa. All.: Benedetti