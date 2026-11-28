Le gare|
Terza Categoria, giornata importante per il campionato: al Villa Basilica il big match del girone A
Trebesto travolta in casa del San Marco Tau. Nel girone B pari nel derby di Camaiore, si avvicinano alla vett
Terza Categoria, ecco come è andata la nona giornata. Nel girone A il big match al Villa Basilica, corsaro a Barga, travolta la Trebesto dal San Marco Tau. Tre punti per Gs Barga e Coreglia.
Nel girone B finisce pari il derby di Camaiore, si avvicinano alla vetta Lammari e San Lorenzo. Vincono Galleno, San Vito, Montagna Serravezzina, Nhul Viareggio e nell’anticipo il Bayern Versilia.
Girone A
Abc del Calcio – Gs Barga 0-3
ABC DEL CALCIO: Bertoncini, Rugani, Bertoncini, Banelli, Agrestini, Buoncristiani, Bejzaku, Di Martino, Fontana, Chiarelli, Circelli. A disp.: Fiaschi, Prizzi, Uccello; Ruglioni, Quagliarini, Prizzi, Khalid, Manzo. All.: Boni
GS BARGA: Pucci, Massei, Barbi (30’st Wurach), Cassettai (8’st Martinelli), Salotti, Bravi, Simonini (38’st GInestrelli), Marigliani, Venanzzi, Bonini (34’st Rinaldi), Turri (17’st Balducci). A disp.: Adami, Nesi, Pieri, Alfredini. All.: Tonini
RETI: 2’pt Bonini, 5’pt Simonini, 44’st Turri
NOTE: Ammoniti Bertoncini, Massei, Cricelli
Aquila Sant’Anna – Folgor Segromigno 1-1
AQUILA SANT’ANNA: Discini, Lena, Daci, Amato (Lorenzoni), Caturegli, Benhadima (Saliu), Stringari, Panelli (Ben Amor), Tahiri, Bianchi M (Puccetti). A disp.: Bianchi S., Di Cesare, Ilie, De Cicco
FOLGORE SEGROMIGNO: Gragnani, Baroni (Secchi), Franco, Paoli, Mazzoni, Fabbri, Martini, Landi, Gabrielli, Angeli (Zahir), Berti (Mennucci). A disp.: Picchi, Benedetti, Conforti, Lorenzi, Menesini. All.: Belmonte
RETI: 10’pt Gabrielli, 45’st Puccetti
NOTE: Ammoniti Benhadima, Bianchi M., Caturegli, Tahiri, Gabrielli Espulso Tahiri
Barga – Villa Basilica 0-1
BARGA: Frugoli, Valdrighi, Ghafouri, Petrozzino, Teani, Disperati, Rosati, Rigali, Tiberio, Marchi, Cheloni. A disp.: Simonini, Bechelli, Rossi, Martini Adami, Canozzi, Togneri, Barbaro, Bahtijar. All.: Venturelli
VILLA BASILICA: Citti, Mangiò G., Spatola, Micheli, Matteoni, Igliori, Giulianelli, Sabia, Pirito, Del Del Magro, Mangiò L. A disp.: Lavorini, Cardelli, Lunardi, Corsini, Bagnatori, Menconi, Ponziani, Galligani, Simi. All.: Galassi
RETI: aut. Disperati su tiro di Mangiò L.
Casciana Poggio – Fornaci 0-0
CASCIANA POGGIO: Dini, Pedreschi, Tortelli, Bandini, Magazzini M., Magazzini L., Balsotti, Orlandini, Carrari, Micchi, Coli. A disp.: Dini, BErtoncini, Betti, Vecchi, Lorenzetti, Mori S., Mori A., Magazzini. All.: Telloli
FORNACI: Palla, Faur, Dattili, Nelli Gregori, Franchini, Taddei, Pacini, Satti, Obbligato, Tamberi, Campioni. A disp.: Baldassari, Biagioni, Cecchini, Giannelli, Petri, Stedani; Tortelli. All.: Salotti
NOTE: Micchi fallisce un calcio di rigore
Ligacutiglianese – Pescaglia 2-2
LIGA CUTIGLIANESE: Giovannelli, Pagliai, Riori, De Martino, Dami, Rossi, Signorini, Rosati N., Castelli, Bicocchi, Ferri. A disp.: Sichi, Bonacci, Di Cagno C., Oliveri, Paccagnini, Ceccarelli, Franchi, Filoni. All.: Rosati S.
PESCAGLIA: Baldassarro, Bertolacci, Pasquini, Dianda, Lucchesi, Barsotti, Biagi, Frugoli, Spinu, Carnicelli, D’Ulivo. A Disp.: Tonarelli, Mazzucchi M., Mazzanti, Fiori.
RETI: Spinu, Biagi, Rossi, Castelli
Lucca Ovest – Coreglia 1-2
LUCCA OVEST: Belluomini L,, Diakite, Panattoni, Konteh, Zullo, Drame, Yoda, Elazizi, Doucoure, Belluomini I., Dini. A disp.: Trubiano, Sedyi, Bazzucchi. All.: Verdigi
COREGLIA: Berlingacci, Guidi, Suffredini, Mucci G., Fiori, Berttoncini, Daddoveri, Parducci, Babboni, Poli, Dinelli. A disp.: Brunini, Romiti, Pierotti, Notini, Aucelli, Tulipano, Mucci M., Biagiotti, Gioovannetti. All.; Marchetti
RETI: 15’pt Bertoncini, 15’st Yoda, 50’st Tulipano
San Marco Tau – Cp Trebesto 4-1
SAN MARCO TAU; Indragoli, Lena, Gambogi, Romani Fabio (Lombardo), Piegaia (Bargioni), Stringari (Remafedi), Zani, Zhyrukha, Vellutini, Torcigliani, Romani Filippo (Puccetti). A disp.: Andreini Pucci, Urbani, Bianchi, Sorbi, Mennucci. All.: Bini
CP TREBESTO: Vannoli, Consani A. (Saidy), Muscas (Balderi), Decanini (Tourè), Stagi, Antoni (Consani T.), Sanneh, Giuntoli, Lazzari, Salvetti, Ramacciotti (Garofalo). A disp.: De Servi, Corti, Lardieri, Lucchesi. All.: Maccioni
RETI: 9’pt. 37’pt e 49’st Zani, 35’st Piegaia, 39’st Salvetti
Villetta – Sant’Alessio 3-3
VILLETTA: Bertoncini, Biagioni, Pioli, Schievenin, Rossi, Maganini, Tagliasacchi, Tortelli, Mariani, Bravi, Chiriacò. A disp-_ Regali, Cavani, Valdrighi, Longhi, Friz, Angelini, Bechelli, Andreucci, Fioriti. All.: Giusti
SANT’ALESSIO: Simonetti, Baisi, Giambastiani, Baccili, Fascetti, Niccolai, Pizzolante, Salvadori, Brachini, Romiti, Picchi. A disp.: Reggiani, Tacchi, Barsocchi, Di Stefano. All.: Del Bianco
RETI: Biagioni, Chiriacò e Pioli per il Villetta
Girone B
Bayern Versilia – Academy Qm Massarosa 4-2 giocata ieri
Calcio Galleno – Sporting Forte dei Marmi 2-1
GALLENO: Rosellini, Carmignani, Galligani, Tintori, Banditori, Papagna (27’st Marongiu), Manzi (19’st Miserendino), Bulleri (32’st Tambellini), Xhebexhiu (32’st Bertocci), Ortu, Mencarini (42’st Donati). A disp.: Santicchia, Dimilta, Papa, Francalanza. All.: Banditori
SPORTING FORTE DEI MARMI: Bedei, Lorenzoni, Galeotti, Perregrini, Tonini, Grassi, Tedesxhi, Ambrosi, Oprita, Mussi, Cacioppo. A disp.: Petrucci, Di Foggia, Ticci, Vannucci, Sangalli, Salvini, Pillon. All.: Carducci
RETI: Galligani, Papagna, Ambrosi
Farneta – Montagna Seravezzina 0-2
FARNETA: Solfanelli, Angeli, Marafetti, Bellucci (10’st Marchetti), Rizzo (26’st Barsotti), Alama, Kasa (10’st Marchi), Gueddouche, Zuncheddu (26’st Lazzarini), Di Giovanni (10’st Dinelli), Fontana. A disp.: Vannucci, Pighini, Ramacciotti, Faralli. All.: Providenti
MONTAGNA SERAVEZZINA: Tommasi, De Lucia, Scarfi, Garbati, Mihailescu, CIaloni, Cancogni, Marku, Mataj, Guidotti, Candelli. A disp.: Manattini, Bedei, Tarabella, Bertoneri, Tardelli, Del Chiaro, Buselli, Cagnoni, Leonetti. All.: Bacci
RETI: 45’pt Garbati, 26’st Candelli
Lammari – Badia Pozzeveri 1-0
LAMMARI: Scatena, Giomi, Sebastiani, Bazzano A., Genovali Del Debbio, Secchi, Taponeco, Gallo, Ghilarducci, Fejzaj, Lencioni A. A disp.: Kuoma, Bazzano L., Tssieri, Carignani, Lencioni G., Del Sorbo, Fazzini, Kaja. All.: Tuccori
BADIA POZZEVERI: Belcrei, Biondi, Martini, Panini, Bussagli, Toto, Di Furia, Ndao, Toni, Ruggiero, Gentile. A disp.: Marinari, GIusfredi, Angioli, Del Re, Maliziola, Galantuomini, TUsa, Dalle Luche, Pugnetti. All.: Carrara
RETI: Taponeco
Lido di Camaiore – Sporting Camaiore 2-2
LIDO DI CAMAIORE: Rebellino, Santucci, D’Agliano, Pellegrini, Greco, Lazzarini, Angeli; Costa, Giovannini, Luisotti, Del Frate. A disp.: Puccinelli, D’Alessandro, Ali, Orlandi, Tomei, Rosi, Gentile, Morrone, Fiorentino.
SPORTING CAMAIORE: Grande, Bonuccelli, Del Prete, Raffaelli, Maffei, Rossi, Paoli, Costagli, Giannotti, Capecchi, Scevola. A disp.: Pittalà, Matei, Martinelli, Benassi, Qoshja, Fanfani, Bobbio, Barsottelli, Puccinelli. All.: Orsetti
RETI: Greco, Giovannini, Capecchi 2
Nhul Viareggio – Stiava 2-1
NHUL VIAREGGIO: Di Viccaro, Ambrogi, Farnocchia, Pepe, Tognarelli, Randazzo, Piciullo, Luchini, Tartarelli, Quagliozzi, Lippi. A dispo.: Garau, Ali, Tripiciano, Kjeidi, Prendi, Fierro, Cocca, Aghini Lombardi, Palmerini. All.: Maiolani
STIAVA: Nuti, Giannini, Caniparoli, Vaselli, Matrone, Meneghetti, Simoni, Zghibri, Gemignani, Casotti, Cecchini. A disp.: Barsuglia, Baldini, Bertolucci, Pardini, Del Bucchia, Bertilottio, Milani, Cortopassi, Ribecai. All.: Ricci
Retignano – San Lorenzo 1-6
RETIGNANO: Pili, Baldi, Landi, Bascherini, Cimardi, Torcigliani, Intaschi R. (12’st Marrai), Lorenzoni (12’st Fusco), Gurraj, Bartelloni; Sancredi. A disp.: Apetroaei, Giannini, Intaschi A., Salvatori, Fusco, Gherardi. All.: Carella.
SAN LORENZO: Raschioni, Simonetti, Matteucci, Marlia, Ricci, Batastini (40’pt Fantozzi), Cretella, Giannecchini (30’st Decanini), Pavan L., Del Ry (30’st Pellegrini), Khalid (25’st Massagli). A disp.: BErti, Madda, Vannucci, Pavan A. All.: D’Aurelio
ARBITRO: Menchini di Viareggio
RETI: 14’pt Pavan L., 25’pt Bartelloni, 43’pt Khalid, 5’st, 15’st e 25’st Cretella, 23’st Giannecchini
NOTE: Ammoniti Fantozzi e Bascherini
Spianate – San Vito 1-3
SPIANATE: Domini F., El Khatabi, Weerappulige (Giannotti), Rafdfaelli, Congi, Domini E., Di Venezia, Hamdad, Iussi, Panattoni, Villamagna (Loi). A disp.: De Cicco. All.: Rosellini
SAN VITO: Masini, Petrilli, Baldeh, Manfreda (Jabrane), Marchi (Bacci), Ramku, Lucchesi, Santoni (Todri), Fall (Billet), Turini, Paganelli. A disp.: Serra, Bacci, Aayacha. All.: Tessieri
RETI: 18’pt Domini E., 44’pt Turini, 19’st Paganelli, 36’st Fall
NOTE: Ammoniti El Khatabi, Lucchesi, Aayacha