Tutto pronto a Montecarlo per la Granfondo di Pinocchio

Domenica (18 ottobre), a Montecarlo, sarà recuperata la Granfondo di Pinocchio . Era stata annullata nello scorso settembre a causa gli impedimenti legati in tutte le attività outdoor regionali a causa della Peste suina africana.

Due i percorsi messi a disposizione dei biker e dei gravelisti, il lungo di 35 chilometri per 866 metri di dislivello e il medio di 20 chilometri per 527 metri. Gli iscritti, ad una settimana dall’evento, hanno già sfondato quota 400. La prova toccherà anche la leggendaria Quercia delle streghe, altrimenti chiamata Quercia di Pinocchio a San Martino in Colle, un albero che vanta oltre 600 anni e che, secondo la leggenda, ha ispirato Carlo Collodi.