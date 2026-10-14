Tutto pronto a Montecarlo per la Granfondo di Pinocchio
Si sarebbe dovuta tenere lo scorso settembre, ma è stata annullata a causa degli impedimenti legati alla Peste suina africana
Domenica (18 ottobre), a Montecarlo, sarà recuperata la Granfondo di Pinocchio. Era stata annullata nello scorso settembre a causa gli impedimenti legati in tutte le attività outdoor regionali a causa della Peste suina africana.
L’organizzazione ha stravolto completamente il tracciato previsto, adattandolo alle normative di sicurezza vigenti. I due percorsi che metteranno la parola fine alla Coppa Toscana Mtb ed alla Pinocchio Gravel.
Due i percorsi messi a disposizione dei biker e dei gravelisti, il lungo di 35 chilometri per 866 metri di dislivello e il medio di 20 chilometri per 527 metri. Gli iscritti, ad una settimana dall’evento, hanno già sfondato quota 400. La prova toccherà anche la leggendaria Quercia delle streghe, altrimenti chiamata Quercia di Pinocchio a San Martino in Colle, un albero che vanta oltre 600 anni e che, secondo la leggenda, ha ispirato Carlo Collodi.
Tra le presenze principali per la gara non mancherà il Bottecchia Factory Team con Stefano Valdrighi e Lorenzo Biagi, la coppia vincitrice dell’ultima Casentino Bike, ma attenzione alla presenza del colombiano David Alejandro Camargo Hernandez; fra le ragazze spiccano Celeste Carmani (Ciclissimo Bike) ed Elena Teoni (Mtb Race Subbiano).
Partenza e arrivo al Campo Sportivo di Montecarlo, con inizio fissato per le 10. C’è ancora la possibilità di aderire alla sfida: il biglietto costa 35 euro.
Il ritiro di numeri e pacchi gara potrà essere effettuato alla Misericordia di Montecarlo sabato (17 ottobre) dalle 15 alle 19 e domenica dalle 7 alle 8,45. Premiazioni finali per i primi 3 assoluti, primi 5 di categoria sul lungo e primi 3 sul corto.