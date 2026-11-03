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Il Giro d’Italia torna in Valle del Serchio: la dodicesima tappa infiamma la provincia di Lucca

3 novembre 2026 | 15:24
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di Redazione

Redazione

Il Giro d&#8217;Italia torna in Valle del Serchio: la dodicesima tappa infiamma la provincia di Lucca

Da Montecatini Terme fino al Passo dei Due Santi: 185 chilometri di grande ciclismo con l’arrivo in salita a Zum Zeri

Il Giro d’Italia 2027 passerà dalla Valle del Serchio con la dodicesima tappa. Giovedì 20 maggio la corsa rosa infiammerà le strade della provincia di Lucca: partenza da Montecatini Terme ed arrivo a Zum Zeri, in provincia di Massa Carrara sul Passo dei due Santi.

185 chilometri fino alla frazione designata ufficialmente come la Tappa Bartali.