Il Giro d’Italia Women parte da Viareggio

Il Giro d’Italia Women partirà da Viareggio. Per la prima volta nella sua storia, la città darà il via alla prestigiosa competizione ciclistica femminile, aggiungendo un nuovo capitolo a un rapporto ormai consolidato con il Giro d’Italia, che per il quinto anno consecutivo vedrà la Perla del Tirreno protagonista.

L’annuncio è arrivato oggi (3 novembre) a Roma, nel corso della presentazione ufficiale del Giro d’Italia, all’auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, durante la quale è intervenuta in diretta la sindaca, Sara Grilli.

“È un traguardo che ci riempie di orgoglio – ha dichiarato la sindaca Grilli – e che porta con sé un messaggio importante. Il ciclismo femminile è espressione di talento, sacrificio, determinazione e capacità di conquistare nuovi spazi. Da donna e da sindaca sono particolarmente felice che sia proprio Viareggio a ospitare la Grande Partenza di una competizione così prestigiosa. Vogliamo che questo appuntamento sia anche un’occasione per parlare alle nuove generazioni, soprattutto alle ragazze, di opportunità, ambizione e libertà di scegliere la propria strada. Ogni grande atleta è un esempio e ogni ragazza che vede una donna raggiungere un traguardo importante può trovare una ragione in più per credere nelle proprie possibilità”.

“In questi anni – prosegue la prima cittadina viareggina – abbiamo imparato che il Giro d’Italia non è mai soltanto una corsa ciclistica. È un grande racconto dei territori, delle comunità e delle bellezze del nostro Paese. Viareggio ha avuto ogni volta qualcosa di diverso da mostrare: il mare e le spiagge, la tradizione della cantieristica nautica, il Carnevale, la musica di Giacomo Puccini, la bellezza del nostro paesaggio e la vitalità della nostra comunità. Le immagini della città raggiungono milioni di persone in Italia e all’estero, offrendo una promozione che nessuna campagna pubblicitaria potrebbe restituire con la stessa intensità e autenticità. È una visibilità internazionale fondamentale per il turismo, per l’economia e per tutte le attività del territorio. Il Giro è un investimento nella capacità di Viareggio di farsi conoscere, attrarre visitatori e consolidare il proprio ruolo nel panorama dei grandi eventi”.