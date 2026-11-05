Cipollini polemico: “Tempo fa ero sempre invitato alla presentazione del Giro d’Italia”

Alla presentazione della corsa rosa del 2027 non è stato invitato Mario Cipollini , ex ciclista professionista e vincitore di quarantadue tappe.

Il Re Leone lucchese ha sottolineato ironicamente sui social inserendo foto con Marco Pantani e Miguel Indurain: “Tempo fa ero sempre invitato alla presentazione del Giro d’Italia… sinceramente non mi dispiace nemmeno non essere più di quel mondo! adoro pensare al tempo che avevo amici speciali ed era bellissimo farne parte!”