La famiglia Fanini piange la scomparsa di Gianluca Pierobon, ex ciclista di Amore & Vita
È scomparso a soli 59 anni. Patron Ivano e il figlio Cristian: “Un talento puro e un po’ pazzo ma prima ancora un uomo fantastico”
La scomparsa di Gianluca Pierobon, a soli 59 anni, lascia un grande vuoto e una profonda tristezza nel cuore di tutta la famiglia Amore & Vita.
Gianluca ha vestito i colori di Amore & Vita nel 1994, regalandoci una stagione straordinaria, ricca di emozioni e soddisfazioni indimenticabili. Su tutte, la splendida vittoria nella cronometro d’apertura del Giro di Svizzera, davanti a un fuoriclasse come Tony Rominger, dove conquistò anche la classifica a punti e uno straordinario terzo posto nella classifica generale. A questi risultati si aggiunse il bellissimo successo di tappa alla Vuelta a Aragón in Spagna ed altri ottimi piazzamenti nei primi 5. Ma ciò che oggi si ricorda con maggiore emozione non sono soltanto le sue vittorie.
“Gianluca era un atleta straordinario, un talento puro e un po’ pazzo ma prima ancora un uomo fantastico. Simpaticissimo, solare, sempre con il sorriso e capace di trovare il lato positivo anche nelle situazioni più difficili. Era impossibile non volergli bene. Lo abbiamo rilanciato nel 1994 e ci ha regalato momenti bellissimi, dentro e fuori dalle corse, che porteremo per sempre nel cuore. Il nostro rapporto non si è mai interrotto dopo quella stagione insieme. Negli anni è rimasta un’amicizia sincera, fatta di affetto, stima e tanti bei ricordi. Per noi Gianluca non è mai stato semplicemente un ex corridore, ma una persona speciale, parte della nostra grande famiglia di Amore e Vita. Sapere che non c’è più ci addolora profondamente”. Con queste parole il presidente Ivano Fanini, insieme al figlio Cristian e a tutta la famiglia Fanini, ricorda con immenso affetto Gianluca Pierobon, stringendosi ai suoi cari in questo tristissimo momento di lutto.
“Ciao Gianluca – concludono – grazie per tutte le emozioni che ci hai regalato e, soprattutto, per la persona meravigliosa che sei stata. Il tuo sorriso resterà sempre con noi”.