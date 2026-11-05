La famiglia Fanini piange la scomparsa di Gianluca Pierobon, ex ciclista di Amore & Vita

“Gianluca era un atleta straordinario, un talento puro e un po’ pazzo ma prima ancora un uomo fantastico. Simpaticissimo, solare, sempre con il sorriso e capace di trovare il lato positivo anche nelle situazioni più difficili. Era impossibile non volergli bene. Lo abbiamo rilanciato nel 1994 e ci ha regalato momenti bellissimi, dentro e fuori dalle corse, che porteremo per sempre nel cuore. Il nostro rapporto non si è mai interrotto dopo quella stagione insieme. Negli anni è rimasta un’amicizia sincera, fatta di affetto, stima e tanti bei ricordi. Per noi Gianluca non è mai stato semplicemente un ex corridore, ma una persona speciale, parte della nostra grande famiglia di Amore e Vita. Sapere che non c’è più ci addolora profondamente”. Con queste parole il presidente Ivano Fanini, insieme al figlio Cristian e a tutta la famiglia Fanini, ricorda con immenso affetto Gianluca Pierobon, stringendosi ai suoi cari in questo tristissimo momento di lutto.