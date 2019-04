Lucchese, sconfitta amara contro il Novara (0-1)

La Lucchese fa un passo indietro cedendo in casa, seppur di misura, contro il Novara: 0-1 al Porta Elisa.

Langella ritrova quasi tutta la difesa titolare e sceglie ancora il modulo con Provenzano alle spalle di Bortolussi e Sorrentino. Il primo squillo è degli ospiti: al quarto d’ora Bastoni crossa dalla sinistra, Stoppa stacca di testa e la conclusione sibila vicino al palo difeso da Falcone. La Lucchese prova ad assumere il comando delle operazioni, ma non riesce a diventare incisiva quando giunge a ridosso della trequarti avversaria. Le chance migliori, nel frattempo, continua a collezionarle il Novara: alla mezz’ora Cinaglia pesca Stoppa in area, il centravanti si gira in un fazzoletto e conclude, ma Falcone salva tutto. E’ il preludio al vantaggio dei piemontesi, che arriva soltanto un minuto più tardi: Schiavi sfonda centralmente e lascia partire una botta dai venti metri che fulmina Falcone. I rossoneri tentano di reagire subito, con il colpo di testa di Bortolussi a lato di un paio di metri.

L’occasione più importante, però, arriva al 50’: Sorrentino manda in porta Bortolussi, ma la palla è leggermente lunga ed il capitano riesce a colpire la sfera soltanto in scivolata. Ancora i ragazzi di Favarin e Langella, una manciata di minuti più tardi: De Feo, entrato da poco, disegna una punizione chirurgica che quasi incoccia nel montante della porta difesa da Di Gregorio. La Lucchese monta un forcing nel tentativo di rimettersi in pari, mentre il Novara arretra e si innervosisce, fino a rimanere in dieci al 70’: doppia ammonizione per Rigione nel giro di pochi minuti. Eppure sono gli ospiti a costruire subito la palla per chiuderla: Eusepi viene messo davanti a Falcone, ma l’estremo difensore rossonero lo ipnotizza, sventando la minaccia. Langella tenta il tutto per tutto inserendo Isufaj al posto di Favale, per una trazione offensiva con quattro uomini. Ed è proprio il tecnico rossonero, vice di Favarin, a rimediare un rosso diretto al 78’ per eccesso di proteste: con la guida tecnica fuori sono i giocatori in panchina a dare indicazioni ai compagni in campo, per i minuti finali del match. Assedio rossonero adesso, con il Novara che tenta di serrare le fila disponendosi interamente dietro la linea della palla. Lo sforzo finale, pur notevole, non porta i frutti sperati: al 90' una girata di testa di Bortolussi esce a lato di un metro, mentre al 94' - in pieno recupero - il pezzo di bravura di Provenzano, conclusione volante su assist di Isuafaj, non centra lo specchio. Battuta d’arresto per i rossoneri, dopo un’irresistibile striscia positiva: adesso la strada per la salvezza si fa ancora più ripida.