Light box, i giovani della Pugilistica Lucchese alla finale nazionale

Nella categoria dei cuccioli la vittoria è andata ad Andrea Sgueo (Lucchese) che su 5 gare ha sempre vinto conquistando anche il pass per la finale nazionale, hanno partecipato alla gara anche Leonardo Bruni, Niccolò Massoni, Samuele Ferrenti e Lorenzo Burgalassi. Nei cangurini la coppia Zeno Bianchi e Filippo Caselli dopo cinque gare si è classificata al terzo posto assoluto in Toscana e migliorando costantemente può ambire nei prossimi mesi anche ad una vittoria.Secondo posto assoluto a livello regionale nei canguri per la coppia Mathias Demollari e Leonardo Bruni staccati per pochi punti dalla coppia livornese che parteciperà alla finale nazionale, la quarta prova disputata a Livorno (28 aprile) non vide effettuata la prova della corsa causa pioggia e questo a danneggiato la media punti dei due canguri lucchesi che sulla corsa hanno il loro punto forte. Domenica spazio anche alla coppia Russo Toribio Ernestina e Matilde Bruni ma anche a Loufti Abd Almottalib e Maida Massimo.La categoria degli allievi è stata combattuta per tutte le cinque prove ma alla fine la coppia lucchese Mencaroni Matteucci l’ha spuntata vincendo la classifica regionale ai danni della coppia livornese Puccinelli Giannone. A Borgo San Lorenzo ha vinto la prova Sasha Mencaroni ma in gara con Diego Ponzolini (Spes Fortitude Livorno). Mencaroni è arrivato anche secondo con il suo compagno Riccardo Matteucci, un piazzamento che ha portato anche la vittoria finale della classifica . Al quarto posto Matteucci Riccardo e Alessandro Maida che a livello regionale si sono classificati nella medesima posizione.Il prossimo 9 giugno a Marina di Massa ci sarà la prova valida per partecipare alla Coppa Coni Trofeo Kinder in programma a Isola Capo Rizzuto a fine settembre. La gara di Marina di Massa sarà gara secca ma come da copione Giulio Monselesan ed i suoi collaboratori Leonardo Monselesan e Samuele Giorgi prepareranno al meglio la gara.Nel pomeriggio sempre a Borgo San Lorenzo prova del campionato regionale di ligth boxe: i pugili lucchesi che praticano questa disciplina sono in aumento, si sale sul ring per tre round da 1 minuto ed il contatto deve essere controllato con la tecnica che deve poi dare il giudizio. Hanno partecipato alla gara di domenica li junior Denis Marchetti e Matteo Luciani, i senior Alessandro Tomei, Andrea Bardazzi e Lorenzo Tintori mentre Paolo Tulipano a partecipato nei master.