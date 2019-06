Lucchese, a Falcone il 'Gazzettino d'argento'

Premiazione mercoledì (5 giugno) alle 19 per il Gazzettino d'Argento, il premio per il miglior calciatore della stagione della Lucchese assegnato dal quotidiano on line Gazzetta Lucchese sulla base dei voti delle testate giornalistiche. Il premio, quest'anno, va al portiere Wladimiro Falcone.



In vista della trasferta di Bisceglie si è deciso di trasformare la premiazione annuale in qualcosa di più: un tributo ai rossoneri. Sarà l'occasione per salutare tutta la squadra, che il giorno dopo partirà per la Puglia. E raccogliere ancora una volta fondi da destinare proprio alla trasferta della squadra attraverso un aperitivo che si terrà al Caffé Santa Zita di Michele Tambellini in piazza San Frediano.

Un'occasione per incontrare ancora una volta mister Favarin e i suoi ragazzi che saranno presenti al gran completo prima della partenza per l'ultima gara stagionale. Il

Gazzettino d'argento, il premio organizzato dal quotidiano, organizzato in collaborazione con Renat e Mav Autotrasporti, e basato sui voti attribuiti dai giornali è giunto alla sua dodicesima edizione. A vincere l'edizione 2018-2019, di quello che è ormai un appuntamento classico, è stato Wladimiro Falcone con un voto medio stagionale pari a 6,26. Il portiere l’ha spuntata dopo una lotta serrata e un continuo avvicendarsi al comando con altri suoi compagni, ma nelle ultime giornate di campionato il numero uno rossonero ha preso il largo grazie a un finale di stagione strepitoso. Al secondo posto si è classificato Mattia Lombardo che ha chiuso con una media di 6,18; al terzo posto Matteo Zanini con un voto medio pari a 6,15.