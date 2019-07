Viareggio Beach Soccer: al via la seconda tappa a S.Benedetto del Tronto

La Globo Beach Arena di San Benedetto del Tronto ospiterà su due campi trenta partite della Serie Aon, in palio ci sono punti pesantissimi per questa esaltante stagione: per le squadre della Poule Scudetto la tappa nelle Marche sarà un crocevia importante per consolidare o stravolgere gli equilibri in classifica, mentre per quelle impegnate nella Poule Promozione sarà decisiva per conquistare l’unico posto a disposizione per le Final Eight di agosto e accedere al girone più importante del prossimo campionato.

Focus sul Viareggio. La squadra di mister Santini arriva alla seconda tappa di San Benedetto dopo l’en plein nella della prima sortita casalinga. 3 vittorie su 3, 9 punti, 30 gol fatti, 7 subiti e primato in classifica con il Catania: sono questi i numeri dell’inizio di campionato dei bianconeri. L’ultima partita è stata una vera e propria prova di forza, con i padroni di casa che si sono imposti 5-3 nel derby con il Pisa: a termine di una battaglia, il brasiliano Bruno Xavier di personalità si è preso il Viareggio conducendolo al trionfo sui nerazzurri. La tappa di San Benedetto sarà una cartina tornasole per il futuro dei bianconeri: il Viareggio al debutto sfiderà il Palazzolo, che ha ben figurato nella tappa viareggina sconfiggendo anche la Samb. Il club siciliano vorrà vincere per cercare di dimenticare un brutto e triste episodio: gli impianti della società, gestiti da Danilo Litteri, team manager della squadra guidata da mister Silvestri, sono stati distrutti dalle fiamme. “Questa è una storia di beach soccer solo in parte – si legge nella nota della società -. Oggi una fetta di Catania, quella che viviamo più da vicino durante il periodo estivo, è andata in fiamme. La Plaja bruciava, con la spiaggia e il mare ad un passo. E anche i campi Plaja Soccer del nostro Danilo Litteri, team manager stimato da tutto il sodalizio gialloverde, sono stati inghiottiti da questa tragedia. La nostra sede è stata mutilata. Il nostro affetto, il nostro abbraccio e la nostra rabbia ci legano più che mai a Danilo. Giocheremo per te”. Nella seconda giornata ci sarà la partita più attesa, il big match della tappa: la sfida ai campioni in carica del Catania. La capolista della Serie A, a pari-merito del Viaeggio, ha iniziato forte conquistando il primo trofeo stagionale: la Coppa Italia. Nella prima tappa a Viareggio la squadra di Fabricio Santos ha dettato legge, mandando ko Palazzolo, Napoli e Canalicchio. Nel derby dell’ultima giornata, il Catania ha annientato il Canalicchio con il risultato di 20-3: protagonista assoluto bomber Zurlo, che ha messo a segno 8 gol. 3 vittorie su 3, 9 punti, 38 gol fatti, 7 gol subiti e primato in classifica: l’inizio del Catania è da schiacciasassi. Bomber Gori contro il pallone d’oro Llorenc, in una rivincita del girone di Minsk: la sfida promette fuoco e fiamme. L’ultima gara vedrà gli uomini di Santini affrontare il Canalicchio, un match da non fallire.

Gli uomini chiave. Il Viareggio riparte dal suo bomber: Gabriele Gori. Il marziano con la maglia numero 10 ha iniziato la stagione da fuoriclasse assoluto, un 2019 subito magico a suon di gol e magie: nel primo impegno ufficiale dell’anno, l’InterCup di San Pietroburgo, tin tin ha confermato di essere uno dei giocatori più forti del mondo proprio con la maglia della nazionale. L’Italbeach ha chiuso il torneo al terzo posto, ma per Gori questo rimarrà un torneo indimenticabile: tin tin, infatti, ha superato ufficialmente le 200 reti con la maglia azzurra. Un traguardo storico, che si unisce ad un altro premio: con la bellezza di 11 reti, Gori ha lasciato la Russia da capocannoniere dell’InterCup. Dopo la Russia, Gori si è preso la Spagna: con un altro terzo posto, ma con la qualificazione ai World Beach Games di San Diego in tasca, tin tin ha conquistato il titolo di capocannoniere con 12 reti anche nella spedizione azzurra a Salou. Premi su premi: nell’avventura della Ewc con la maglia degli ucraini dell’Artur Music, Gori ha vinto il titolo di top scorer (la terza volta in quattro anni). Gori ha chiuso da vice capocannoniere la prima tappa in Serie A di Viareggio, ricevendo anche il premio di miglior giocatore. Negli sfortunati Giochi Europei di Minsk, bomber Gori ha chiuso da capocannoniere siglando la bellezza di 11 gol. Bomber Gori non si vuole fermare: il Catania è nel mirino.

Dejan Stankovic. Il bomber svizzero sta attraversando un gran momento di forma. Dejan ha già lasciato il segno nella prima tappa a Viareggio, siglando anche un pesante gol nella vittoria sui nerazzurri del Pisa. Stankovic arriva a San Benedetto dopo i tanti gol segnati con la nazionale svizzera: 8 gol nei Giochi Europei di Minsk (vice-capocannoniere, secondo dopo a Gori), 8 sigilli anche nella prima tappa di qualificazione all’Euroleague, capocannoniere a Nazarè.

Dario Ramacciotti. Nelle prima uscita ufficiale, il Viareggio ha dovuto fare a meno di un colosso come Dario Ramacciotti. Il giocatore bianconero ed azzurro, dopo una pausa per impegni di lavoro, rientrerà in squadra sarà nuovamente a disposizione del tecnico Stefano Santini. Alla base del rientro: “L’amore per la maglia, per i compagni e per la nazionale è stato troppo grande – aveva spiegato Ramacciotti -. Ho sofferto in questo periodo, quindi sono voluto rientrare. L’altro lavoro durante l’inverno verrà portato avanti: la voglia di giocare con i miei amici ha prevalso per l’estate, ora dovrò allenarmi forte per tornare presto in condizione e spero per la tappa di San Benedetto di essere pronto”. Torna quindi a disposizione uno dei punti fermi della squadra che potrà dare il suo contributo per sognare in grande in questo campionato.

Lo spettacolo del beach soccer su Sky. La grande novità della stagione è l'approdo della Serie Aon su Sky Sport. Anche in questa occasione l’emittente sportiva per eccellenza riprenderà due sfide in cartellone: Ecosistem Catanzaro-Terracina e Happy Car Sambenedettese-Catania sono entrambe in palinsesto lunedì (15 luglio) sul canale 203 e successivamente in replica e sul catalogo on-demand della piattaforma televisiva. Accanto alla programmazione Skysport ci sarà quella del live streaming sulla pagina Facebook della Lnd: sabato( 13 luglio) sarà possibile seguire in diretta Pisa-Napoli (alle 15,45) e Catania-Viareggio (alle 17), mentre domenica Sicilia-Cagliari (alle 12).

Classifica Poule Scudetto: Catania 9, Viareggio 9, Napoli 6, Pisa 6, Samb 6, Palazzolo 3*, Terracina 3, Catanzaro 0, Gls Due Mari 0, Canalicchio 0

*penalizzazione di 3 punti per non aver partecipato alla Coppa Italia

Il calendario della seconda tappa del Viareggio

Oggi (12 luglio) Viareggio-Palazzolo alle 15,45

Domani (13 luglio) Catania-Viareggio alle 17

Domenica (14 luglio) Viareggio-Canalicchio alle 17

In allegato è possibile scaricare il calendario completo della tappa di San Benedetto e di tutta la Serie A

Claudio Tanteri