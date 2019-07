Si chiude a Lido di Camaiore l'EA7 Emporio Armani Sportour

Ancora una volta il ricco programma di attività offre la possibilità di cimentarsi in varie discipline sportive, con il costante supporto di istruttori altamente qualificati: il beach volley amatoriale, con un torneo a doppia eliminazione; il nuovissimo beach volley con reti incrociate (cross net); il beach tennis; lo yoga sulla spiaggia e lo yoga sup, in mare sul paddle. Sarà possibile, inoltre, provare il Sup (stand up paddle) in equilibrio sull’acqua, nuova frontiera del fitness, e partecipare alla Breakfast Run, la corsa non competitiva di 5 chilometri in programma domenica, sempre sul lungomare, con partenza dal Villaggio alle prime luci del mattino.Radio 105 è la radio ufficiale del tour. Sul palco dell’EA7 Sportour Village - lo spazio progettato per ospitare oltre ai campi sportivi, il punto informazioni e l’area lounge - si susseguiranno momenti di intrattenimento che avranno come protagonisti la musica e i dj set dell’emittente radiofonica.