A Viareggio la Coppa Parodi per rappresentative giovanili di bocce

Arrivata quest'anno alla sua 59esima edizione, la Coppa Parodi, una delle gare di bocce più antiche d'Italia, è da otto anni dedicata ai soli giovani (under 15 e under 18), allo scopo di promuovere e valorizzare questa disciplina tra i bambini e i ragazzi. Quest'anno, sotto l'egida della Federazione Italiana Bocce, il Comitato Regione Toscana, e il Coni la Coppa Parodi sarà organizzata in un torneo giovanile nazionale sperimentale riservato a sei rappresentative regionali: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte e Toscana, che hanno aderito alla manifestazione. Ogni rappresentativa regionale sarà composta da 4 atleti (2 under 15 e 2 under 18) più un tecnico, e dovrà cimentarsi in tre diverse specialità del gioco delle bocce.

La gara, che gode del patrocinio del Comune di Viareggio, è stata promossa dal professori Oberdan Parodi, nipote di quell'Eccelso Parodi che delle bocce fece uno stile di vita. Amante del gioco e sostenitore dei giovani, Oberdan Parodi ha accolto l'idea del Comitato Federbocce Toscana, in particolare del presidente Giancarlo Gosti e del consigliere Simone Mocarelli, di rendere la gara un unicum in Italia, in linea con i programmi del presidente nazionale Marco Giunio De Sanctis che auspicano l'interscambio tra le specialità federali.Il torneo si articolerà nel Gioco tradizionale Petanque, gioco tradizionale Raffa, combinato Volo e tiro tecnico Petanque/Raffa/Volo. Si inizierà domani alle 14 e si chiuderà domenica alle 12.Il torneo di bocce Coppa Parodi è una gara nazionale nata nel 1960, per volontà di Eccelso e Giacomo Parodi, che alcuni anni prima avevano fondato la bocciofila nella pineta di ponente di Viareggio, oggi chiamata Bocciofila Viareggina Fratelli Parodi. I figli di Eccelso, Teresa e Giacomo, e successivamente Oberdan, hanno portato questo torneo nazionale alla 59esima edizione, che quest'anno si trasformerà in una manifestazione sperimentale promozionale a livello nazionale, riunendo per la prima volta le tre specialità della disciplina delle bocce.La squadra toscana vedrà schierati Giacomo Cecchi, originario della Valdinievole e tesserato per Cortona Bocce, società per cui gioca anche Riccardo Mazzoni di Castiglion Fiorentino. Gli under 15 saranno il cecinese Andrea Rosella de La California e il viareggino Davide Biagi della Migliarina, guidati dall'allenatore, l'orbetellano Mauro Gennari.