Ghiviborgo, altri 4 colpi: torna Borgia e sarà il capitano

Un’iniezione di giovani per un campionato da giocare con l’obiettivo di una salvezza tranquilla, ma che certo proporrà sfide di alto livello se, come sembra, verrà confermata la suddivisione delle toscane tra Piemonte e Liguria ed Umbria e Lazio, con i biancorossi destinati al girone a venti (in attesa di sapere cosa ne sarà dell’iscrizione in soprannumero della Lucchese) che propende verso nord.

“Mercato chiuso? Vediamo - commenta Pacitto - perché abbiamo anche dei giocatori in prova. Oggi siamo diciotto, ma già stasera potrei chiudere per il classe 2001 Viti e, comunque, inseriremo un paio di giocatori di quella fascia d’età. In prova abbiamo anche Edoardo Broccoli, che viene dal settore giovanile dell’Arsenal: il Newcastle lo acquistò per 1 milione di euro, poi però non rientrava nelle scelte di Rafa Benitez. Ha la doppia cittadinanza (è nato in Inghilterra, ndr) e nell’ultima stagione ha giocato nella Colligiana. Sono situazioni che valuteremo in ritiro”. Il raduno, in questo senso, è fissato per lunedì (22 luglio): “Penso - specifica Pacitto - che abbiamo utilizzato al meglio il budget a disposizione. Fare di più sarebbe stato difficile”.

La serie D con una squadra completamente rinnovata si preannuncia una bella sfida anche per mister Fanani: “L’obiettivo - la sua analisi - era quello di allestire una squadra competitiva, capace di lottare per una salvezza tranquilla. Oltre a questo, intendiamo valorizzare i giocatori a disposizione: direi che l’anno scorso ci è riuscito molto bene. Certo, non sarà facile: l’eventuale girone con piemontesi è liguri sarebbe più impegnativo e ci mancherà un po’ d’esperienza, perché il gruppo è tutto under 30: c’è da lavorare tanto, ma questo non ci spaventa”.

Poi è il turno dei nuovi acquisti. “Volevo confrontarmi con un altro girone - afferma Aprile, classe '95 proveniente dall’Acireale - e non vedo l’ora di iniziare”. Centrocampista centrale, può adattarsi anche al ruolo di mezz’ala e, nella sua carriera, ha anche vinto due campionati con l’Akragas. Nella sua scelta, si racconta, ha influito anche il fatto che la fidanzata studi all’università di Pisa.

Nottoli, invece, è l’unico volto confermato con forza (per Dell’Orfanello c’erano delle trattative che sono tramontate, ndr): “Questo è il mio terzo anno qui e spero di rilanciarmi dopo i problemi fisici accusati nella scorsa stagione. Responsabilità? Sono il più anziano ed anche quello che può fare da filo conduttore tra squadra e società”.

Poi c’è un gradito ritorno, quello del difensore centrale Borgia: a lui verrà anche affidata la fascia da capitano. “Ho scelto di tornare senza esitare e sono onorato di fare il capitano. Non mi è mai capitato in carriera e sono sicuro che mi farà crescere sia come persona che come giocatore”. Carico anche Aldrovandi: “Quando ho ricevuto l’offerta non c’ho pensato due volte. Non vedo l’ora di cominciare: sono un attaccante esterno, ma mi metto a disposizione del mister per interpretare anche altri ruoli”. Adesso la parola passerà al campo: il primo impegno sarà l’amichevole fissata per il 31 luglio contro il Gavorrano. Poi, tra i match già fissati, ecco anche quello contro la Primavera dell’Empoli (18 agosto), contro il Giugliano, formazione che milita in serie D (al Ciocco) ed il primo appuntamento ufficiale, con la coppa, il 25 agosto.

Paolo Lazzari