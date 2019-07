Basket, rischio trasferte in Sicilia per il Bc Lucca

Cinque piemontesi, tre siciliane e sette toscane. Potrebbe essere questa la composizione del girone in cui inizierà l'avventura in Serie B del nuovo Basketball Club Lucca. Secondo le prime indisrezioni infatti il club biancorosso della residente Colombini, potrebbe - il condizionale è d'obbligo - essere inserito nel girone A insieme a squadre di livello come Montecatini, San Miniato, Firenze, Alba e Torrenova. Un girone non semplice dunque, dove le insidie saranno molte sia dal punto di vista sportivo che logistico.