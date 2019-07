C Gold, girone a 15 squadre per il Bama Altopascio

È ufficiale, il campionato di serie C Gold di basket per la Toscana l’anno prossimo sarà a 15 squadre. Ed aggregherà anche una formazione di fuori regione, o Spezia. Oltre ai liguri nel girone ci saranno Virtus Siena, Fides Montevarchi, Abc Castelfiorentino, Olimpia Legnaia, Valdisieve, Libertas Montale, Pallacanestro Agliana, Synergy Valdarno, Nuovo Basket Altopascio, Scuola Basket Arezzo, Pallacanestro Don Bosco, Pallacanestro 2000 Prato, Pielle Livorno, San Giobbe Basket Chiusi.

Campionato più 'breve', dunque, e con un turno di riposo per i rosablu di Altopascio. Che ora attendono di conoscere le avversarie di Coppa Toscana.