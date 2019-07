Due ex rossoneri ingaggiati dalla Pontremolese

Grazie al lavoro svolto dal direttore tecnico della Pontremolese, il garfagnino Maurizio Giuntini, che da Castiglione Garfagnana sta lavorando con il cellulare per allestire una formazione competitiva in vista del prossimo campionato di Eccellenza Toscana, i due giovani ex della Lucchese dal 29 luglio inizieranno la preparazione in Lunigiana agli ordini di Bracaloni, neo tecnico degli azzurri pontremolesi.

Maurizio Binzeschi