Lucchese, Tambellini incontra a Roma la terza cordata

Corda, Russo-Santoro e… Sono tre le cordate interessate alla gestione della Lucchese e a partecipare al bando per la manifestazione di interesse per la nuova società che vorrebbe prendere il via al prossimo campionato di serie D in soprannumero.

Mentre si avvicina la scadenza per la manifestazione di interesse del prossimo giovedì (26 luglio) il sindaco si recherà proprio nella giornata di oggi (24 luglio) a Roma per incontrare un gruppo di imprenditori del settore della sanità, interessati a entrare nel mondo del calcio in una piazza importante come Lucca. Lo ha confermato lo stesso Tambellini nel talk show di Real Collegio Estate nel chiostro di Santa Caterina.Per ora non ci sono informazioni circa il progetto sportivo che sarebbe dietro a questa cordata, le cui carte si sveleranno, assieme a quelle degli altri soggetti interessati, nella giornata di giovedì, sempre se non saranno concesse proroghe. Dopo si potrà iniziare a parlare, si spera, di calcio giocato, di allenatori, di giocatori e di preparazione atletica in vista del campionato.