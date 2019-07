Allori lucchesi ai tricolori di tiro a segno di Bologna

Atleti lucchesi protagonisti ai campionati italiani di tiro a segno a Bologna. Non solo il bronzo nella tre posizioni della carabina aria compressa del lucchese Michele Bernardi, peraltro convocato in nazionale. Sono arrivati, infatti, altri allori e soddisfazioni. Medaglia d'argento per Elisa Berti nella pistola automatica mentre nei risultati a squadre bene la sezione di Lucca che conquista l'oro con la squadra junior donne nella carabina a terra a 50 metri e l'argento sempre con le juniores donne nell'aria compressa 10 metri e nella carabina 3 posizioni a 50 metri.

Bene anche Martina Tradati ed Elena Pizzi della sezione di Lucca. Martina Tradati (classe 2000) aveva sempre sfiorato la finale nell’aria compressa. Quest’anno dopo la qualificazione è entrata nella finalissima a otto e ha disputato una bella finale che fa ben sperare per il futuro, essendosi confrontata con campionesse juniores con più esperienza anche in campo internazionale. Martina Pizzi, convocata nella nazionale italiana juniores, a questi campionati italiani ha ottenuto la finale nella specialità di carabina tre posizioni. Per lei il prossimo appuntamento sarà l’incontro internazionale di Shooting Hopes di Plzen in Repubblica Ceca.A seguire gli atleti a Bologna anche Enrico Pappalardo, allenatore della nazionale italiana juniores e collaboratore (tra una trasferta e l’altra) del poligono di Lucca. Quest’anno ha collaborato anche con la nazionale seniores, soprattutto per dare continuità al lavoro fatto gli anni scorsi con Marco Suppini, che ha preso la carta olimpica per la carabina ad aria compressa alla coppa del mondo di Monaco, nel suo primo anno da senior.