Successo al Ct Lucca per i tricolori under 13 femminile

Prestigioso appuntamento in settimana al Circolo Tennis Lucca che ha ospitato le finali nazionali per la categoria under 13 femminile. La competizione femminile, andata in scena sui campi di Vicopelago, ha visto come da pronostico il successo della toscana Noemi Basiletti (2.7), prima testa di serie, che in finale ha battuto per 7-5 6-4 la pugliese Vittoria Paganetti (2.8), seconda favorita del torneo.