Lammari, sei gol nell'amichevole in famiglia

Amichevole in famiglia per la prima uscita stagionale del Lammari di Boi. Si sono affrontati la prima squadra con gli juniores.

La partita è stata giocata con ritmi consoni al momento della stagione: infatti i carichi delle preparazione si sono fatti sentire per entrambe i gruppi. Ma nonostante tutto è stata una piacevole sgambata, con degli spunti interessanti, grazie alla squadra juniores che ha dato del filo da torcere agli avversari più grandi.

Per la cronaca la partita è finita 6-0 con due reti di Diallo, una rete a testa per Della Nina, Lorenzo Tocchini ed Eralt e un'autorete. Domani giornata di riposo, l’appuntamento è per lunedì pomeriggio ai Laghetti.