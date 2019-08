Calcio a Lucca, Dinelli dà i numeri del movimento

"Mi sento di dire che il calcio lucchese sta bene - afferma Dinelli -. I dati ufficiali non ci sono ancora ma credo di poter dire che anche quest'anno in Terza categoria avremo più di 30 squadre e riusciremo a formare due gironi. Probabilmente saremo l'unica provincia toscana con Firenze a riuscire in questo risultato che per noi è molto importante: la Terza categoria infatti, al di là dei valori tecnici, ha un aspetto sociale fondamentale in cui noi crediamo molto. È un campionato a cui lo stesso presidente regionale Paolo Mangini tiene molto e noi, da parte nostra, cercheremo di fare il massimo per venire incontro alle esigenze di tutte le società".

Anche per quanto riguarda il settore giovanile la situazione è più che positiva, con un livello tecnico che mediamente si sta alzando: "Il settore giovanile lucchese ha sempre riscosso risultati importanti - prosegue Dinelli - e anche quest'anno non sarà da meno. Anche qui mancano i dati ufficiali ma ci stiamo attestando intorno ai 5700-5800 tesseramenti, in linea con le annate precedenti. Il livello tecnico inoltre si sta alzando: lo scorso anno avevamo 3 scuole calcio accreditate (Tau Calcio Altopascio, Cgc Capezzano e Versilia calcio, ndr) a cui quest'anno si aggiungerà il Lido di Camaiore. Di questo siamo molto soddisfatti e lavoreremo affinché ce ne possano essere sempre di più in futuro".

La nota stonata però anche per Dinelli è rappresentata dagli impianti sportivi che quasi mai sono adeguati alle esigenze delle società: "Purtroppo è un dato di fatto - commenta sconsolato - le amministrazioni comunali non investono nello sport e negli impianti. La situazione più drammatica è a Viareggio dove ormai è rimasto disponibile un solo campo sportivo comunale. Abbiamo perso ormai da un anno e mezzo lo stadio dei Pini e probabilmente non sarà disponibile per un altro anno ancora. Società storiche del calcio giovanile versiliese, come la Croce Verde, sono in grande difficoltà e rischiano di sparire. A Lucca la situazione è leggermente migliore ma conosciamo tutti la difficile situazione del Porta Elisa. Inoltre, salvo l'Atletico Lucca, tutte le altre società vanno in crisi quando arriva il momento dell'omologazione dei campi. Non è accettabile che città come Lucca e Viareggio non abbiano impianti sportivi adeguati dove i giovani possano giocare a calcio ad un certo livello. Non voglio dare la colpa agli attuali sindaci perché purtroppo è il sistema che non funziona. Siamo stati tutti colpiti dalla crisi economica e lo sport ne ha risentito particolarmente. Dal canto nostro diamo la sempre la massima disponibilità a collaborare ma più di questo non possiamo fare: non possiamo essere noi a cercare gli impianti. Temo purtroppo che la situazione andrà avanti così ancora per qualche anno".

Eppure qualche caso virtuoso c'è: "Devo dire che la situazione a Camaiore è ben diversa rispetto al resto della Versilia, con impianti di grande livello e questo molto importante. Faccio quindi i complimenti all'amministrazione comunale per la sensibilità che dimostrata. Anche in Valle del Serchio, dove paradossalmente dovrebbero esserci le maggiori difficoltà, la situazione sta rifiorendo. Penso a realtà importanti come il Ghiviborgo, a Pieve Fosciana che ha addirittura due squadre in Promozione, a società che stanno rinascendo come il Piazza al Serchio e il Filecchio, a società storiche come il Valdottavo che ha sempre fatto molto bene a livello di settore giovanile. Qui, dove le difficoltà dovrebbero essere all'ordine del giorno, invece si sta facendo molto bene. Probabilmente c'è una sensibilità e un attaccamento diverso nei confronti della squadra che rappresenta il proprio paese. Si continua a fare calcio bene, come si faceva 15 anni fa. L'unico vero problema è legato alla natalità ma so che tutte le società si stanno impegnando molto da questo punto di vista".

Da Dinelli infine una battuta sulle situazioni di Lucchese e Viareggio: "Sono due squadre a cui sono molto legato, le andavo a vedere da piccolo allo stadio con mio padre - conclude il delegato Figc - Auguro ad entrambe le società che tutto possa andare per il meglio perché i tifosi lo meritano. Anche se qualche nuvola girgia all'orizzonte la vedo".

Luca Dal Poggetto