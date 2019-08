Tutto pronto per il torneo di bowling Città di Lucca

Via al conto alla rovescia per l’ottava edizione del Torneo di bowling Città di Lucca. Torneo nazionale di singolo valido per la classifica ranking nazionale che si giocherà sulle piste del PalaBowling Lucca di viale Corsica a San Vito dal 26 agosto al 1 settembre. Il torneo riprende la sua importanza nazionale, dopo tanti anni e per volontà organizzativa della società di casa Bt Astroline Lucca, si propone come l'unico torneo ranking in Toscana.