Pro Cycling, ultima gara prima del 'Giro di Toscana'

Ultimi momenti di preparazione per la Pro Cycling team Fanini prima del gran finale. Domenica (25 agosto), la formazione del direttore generale Manuel Fanini parteciperà ad una corsa open a Noventa di Piave, in provincia di Venezia. In Veneto la squadra lucchese verificherà la condizione di tutte le atlete per poi scegliere quelle adatte al Giro della Toscana, dal 6 all’8 settembre, l’appuntamento più importante di fine stagione. Per l’occasione sono state convocate: Marzia Salton Basei, Sofia Cilenti, Claudia Meucci, Simona Bortolotti, Lisa De Ranieri, Leonora Geppi, Isotta e Sofia Barbieri, Silvia Folloni.