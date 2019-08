Michelini pronto per il Rally del Friuli Venezia Giulia

Ripartire dalla vittoria assoluta alla Coppa Città di Lucca per continuare ad alimentare prospettive di vertice nel Campionato italiano rally asfalto. Rudy Michelini è pronto a rituffarsi nella sua programmazione principale – quella articolata sulle prove speciali della massima serie nazionale – con la partecipazione al Rally del Friuli Venezia Giulia, penultimo appuntamento del confronto riservato agli asfaltisti in scena dal 29 al 31 agosto sulle strade della provincia di Udine. Un impegno che vedrà il portacolori della scuderia Movisport sfruttare l’oramai consolidato feeling con la Skoda Fabia R5 del team P.A.Racing, elemento principe di una stagione sportiva in linee con le aspettative.