C Gold, Bama al via. E domenica è già Coppa

Conferme e volti nuovi. È partita la nuova avventura verso la C Gold del Bama Altopascio. La preparazione del nuovo anno per la società del presidente Guidi è partita dalla conferma dello staff. In panchina Giacomo Novelli, che seguirà anche under 14, under 13 ed esordienti. Andrea Giuntoli guiderà l’under 18 silver mentre Sara Stefanini è la responsabile del minibasket. Maurizio Andreini resta come collaboratore. Francesco Mancini è ancora il preparatore fisico.