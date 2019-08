Tre ori azzurri ai mondiali di agility dog. Protagonisti anche Maurizio Del Greco e Greta

Alla fine si contano 17 podi e 3 squadre campionesse nel mondo nelle categorie large, medi e small. Diversi anche i podi Pawc (binomi con persone con handicap).Ottimo il risultato ottenuto anche dal lucchese Maurizio Del Greco che con Greta, di proprietà di Mariateresa Biancalana, si è aggiudicato la nona posizione assoluta in un campo veramente ostico per i cani veloci.Ma l'entusiasmo va mantenuto vivo e, soprattutto, alimentato, per cui la nazionale italiana meticci e Pawc è già al lavoro per il campionato 2020 che si svolgerà in Svizzera.Nel frattempo, per chi volesse passare una giornata in compagnia festosa e chiassosa ma anche entusiasmante, potrà raggiungere il campo della LuccaAgility Dog a San Pietro a Vico domenica (1 settembre) dove si svolgerà una gara valida per il torneo regionale. L'ingresso è gratuito e naturalmente i cani saranno ospiti graditi.