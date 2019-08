Calcio dilettanti, torna la trasmissione 'Palla al centro'

Il programma è visibile anche in streaming sul web: vi si accede facilmente dal sito www.50canale.tv o dalla seguitissima pagina facebook ufficiale di Palla al centro che in appena due anni e mezzo ha già superato i 10mila like e follower.Per Palla al centro si tratta della quarta stagione a fila di messa in onda (con già più di 150 puntate alle spalle). E quest'anno la trasmissione, con l'intento di confermarsi punto di riferimento del calcio dilettantistico in Toscana, tratterà a tutto tondo di serie D (sia il girone A che il girone E) e di Eccellenza (girone A ma anche un punto sul girone B grazie ad un accordo di collaborazione con gli amici-colleghi di Tv Prato). Ci saranno sempre focus speciali sulle formazioni versiliesi (Seravezza Pozzi e Real Forte dei Marmi Querceta in D, Camaiore e Virtus Viareggio in Eccellenza... in attesa di capire il futuro del Viareggio 2014). Inoltre in ogni ultima puntata del mese sarà confermato lo spazio dedicato alle tante versiliesi di Prima e Seconda categoria.Già dalla nuova sigla ma anche dal nuovo format del gioco interattivo che a fine stagione vedrà poi premiata nella serata di gala al ristorante-agriturismo Cavallino Bianco la top 11 versiliese di serie D ed Eccellenza e la Panchina brillante.Si evince la dimensione effettivamente più regionale assunta dal programma Palla al centro: nella sigla d'apertura quest'anno ci sono ad esempio anche giocatori di Prato, Ponsacco, Tuttocuoio, Aglianese, Tau e Fratres Perignano; mentre nei migliori votabili di giornata saranno da quest'anno inseriti anche i calciatori locali che militano in squadre non versiliesi di serie D ed Eccellenza. Il pubblico da casa oltre che votare su Facebook ogni lunedì sera, potrà anche inviare messaggi con proprie considerazioni sugli argomenti trattati o domande rivolte agli ospiti presenti in studio.Il volto del programma, confermatissimo alla conduzione per il quarto anno di fila, è quello del giornalista Simone Ferro (ideatore del format, insieme al coordinatore Claudio Gabbrielli e al cameraman Antonio Del Chiaro). Accanto all'anchorman in studio ci sarà ancora in postazione social il giornalista Lillo Daniele Mannocchi.L'impegno dell'emittente 50 Canale di Nicola Rossi per quanto riguarda il palinsesto calcistico del canale 673, grazie alla strettissima collaborazione col pool sportivo Station Versilia, è importante e prevede anche tutte le settimane, ogni martedì sempre alle 21, a partire dal 3 settembre (con repliche il mercoledì alle 12,30 e alle 23) la telecronaca integrale di una partita di Eccellenza (quasi sempre le gare di Camaiore e Virtus Viareggio) o alcuni derby versiliesi di Prima e Seconda categoria.